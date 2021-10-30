Osmanlı Johor için hep önderdi

Johor kaynaklarında Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle sömürgeci İngiliz işgali döneminde Müslüman toplum için her zaman lider olarak tasvir edilmesi şaşırtıcı değildir. Johor Sultanı ve ileri gelenlerinin giydiği resmi kıyafetlerin tasarımında bile Osmanlı İmparatorluğu'ndan esinlenilmiştir.

Johor Sultanı Ebubekir 1893 yılında İstanbul'u ziyaret ettiğinde Johor Sultanlığı, henüz kimlik arayışı ve ulus inşası aşamasında olan yeni kurulmuş bir krallıktı. Sahnede İngilizlerin varlığı, ortaya çıkan yeni devletin gelişimini önemli ölçüde etkilemekteydi. Sultan Ebubekir memleketinde modernleşme sürecini başlattı ve bu bağlamda Avrupa ülkelerine seyahat ederek hükümdarlarla görüşmelerde bulundu ve bolca gözlem yaptı. Hilafetin merkezi olan ve İslam dünyasının liderliğini yapan Osmanlı İmparatorluğu modernleşme serüvenine daha önce başlamış olduğu için payitahta yaptığı ziyaret Johor Sultanı için ayrı bir önem taşımaktaydı ve derin ve uzun soluklu ailevi bir ilişkinin başlangıcı oldu. Öyle ki Türkiye'den çok ötelerde Hint okyanusu kenarında yaşayan bu millet üzerindeki etkilerinin izlerini sürmek mümkün.

Nişan-ı Osmani

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Johor Sultanlığı münasebetleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Johor Sultanlığı'nı nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. İki imparatorluk arasında kurulan ilişki, Sultan Ebubekir'in 1893 yılında İstanbul'u ziyaret etmesiyle gerçekleşmiştir. Ebubekir payitahtı ziyareti sırasında Sultan II. Abdülhamid tarafından Yıldız Sarayı'nda büyük protokol ve törenle kabul edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid tarafından dostluk sembolü olarak Sultan Ebubekir'e ve delegelerine Nişan-ı Osmani hediye edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu ziyaret akabinde Johor Sultanlığı'na etkisi, sultanlığın idaresi, yargı sistemi, mimarisi, gelenekleri ve bayrağı üzerinde görüldü. Osmanlı Devleti ile Johor Sultanlığı arasında yönetim sistemi açısından Johor Devlet Şurası'nın kurulması örneğinde olduğu gibi benzerlikler bulunmaktadır. Johor mahkemesindeki yargı uygulamasına gelince, Osmanlı İslam hukuku benimsendi ve daha sonra Johor'da Majalah Ahkam Johor olarak bilinen İslam yasalarının oluşturulmasında bir model olarak kullanıldı. Mimari açıdan Johor'daki cami, hükümet binası ve sarayların yapısı ve iç tasarımı Osmanlı İmparatorluğu'ndaki benzerlerinden esinlenmiştir. Johor bayrağında ise Osmanlı bayrağından günümüze kadar gelen hilal ve yıldız açıkça görülmektedir. Son olarak Johor Sultanı ve ileri gelenlerinin giydiği resmi kıyafetlerin tasarımında Osmanlı İmparatorluğu'ndan esinlenilmiştir. Bu nedenle Johor kaynaklarında Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle sömürgeci İngiliz işgali döneminde Müslüman toplum için her zaman lider ve önder olarak tasvir edilmesi şaşırtıcı değildir.

Halife adına hutbe

Osmanlı Devleti ile Johor Sultanlığı arasındaki ilişkiler, Müslüman milletler arasında birlik olmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu, Müslüman kardeşlik ruhunu korumak için bir zorunluluktu. 19. yüzyılda Müslüman dünyasına yayılan Pan İslamcılık ideolojisi, Malay dünyasını ve Johor Sultanlığı'nı da etkiledi. Osmanlı Padişahı, Malay Dünyası'ndaki Johor Sultanlığı da dahil olmak üzere İslam dünyasını bu fikirler altında birleştirmeyi başardı. Arşiv belgeleri 1924'te Cumhuriyet'in ilanına dek Johor'daki camilerde Osmanlı halifesi adına hutbe okunduğunu göstermektedir.

19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Johor Sultanlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirirken, empati unsurunun her iki devlet arasında önemli bir husus olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin, Sultan Ebu Bekir'in vefatından sonra Halife Abdulhamid Johor sultanının naaşının Müslüman bir sultana yakışır şekilde Londra'dan alınıp vatanı Malezya'da gömülmesi için gerekli işlerin yapılması için Londra'daki Osmanlı büyükelçisi Rüstem Paşa'ya ferman göndermiş ve bunu bir farzı kifaye olarak bir Müslüman'ın diğer Müslüman'a karşı vazifesi telakki etmiştir. Öte yandan, 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında, Johor dahil Malay halkı, yaralı ordulara ve savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için para yardımı gönderdi. Sadece Johor'un beş bin nüfuslu ilçesi olan Muar'da bile 89 Gine 10 şilin toplanıp Osmanlı'ya gönderildiği belgelerle sabittir.

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Johor Sultanlığı'na gönderilen iki hanım dolayısıyla iki devlet arasında kurulan evlilik bağı, bu ilişkinin önemli bir unsuruydu. Bu evlilikler, genetik kalıtım yoluyla başarının ve liderliğin sürekliliğinin yolunu açtı. Ayrıca bu evlilikler sonucunda Johor toplumunda günümüze kadar devam eden elit bir grup ortaya çıkmıştır. Özellikle Osmanlı Devlet Arşivi'nden Osmanlı İmparatorluğu'na ait birincil kaynakların kullanılmasının konuya yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirtmek gerekir. Ayrıca Osmanlı kaynakları da Oryantalist bakış açısına alternatif bir yaklaşım sunmaktadır.

Osmanlı mirasçıları

İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı ziyaret edenler, Harem'i Osmanlı İmparatorluğu'nun cariyeleri için özel bir alan veya ikametgah olarak biliyor olabilir. Bunun nedeni, Oryantalistlerin genellikle Harem'i padişahların birçok kadınla eğlendiği bir yer olarak tasvir etmeleridir. Ancak Harem, kadınlara kazandırdığı donanım bakımından o zamanlar hayran olunan disiplinli bir kurum olduğundan bu tanımın doğru olmadığı ortadadır.

Osmanlı tarihçisi rahmetli Prof. Halil İnalcık beyefendiye göre Harem, Osmanlı sarayında yaşayan kadınlar için özel bir okuldur. Harem'de barındırılan kadınlar, çeşitli dallarda öğrenim ve eğitim görürlerdi. Bunlar arasında dil-edebiyat, din, siyaset, ahlak ve aile adabı vardır. Haremdeki kadınlara kendi gelirlerini elde edebilmeleri için kabiliyetlerine uygun sanatlar da öğretilirdi. Haremde yetişen kadınlar, İslam dünyası aristokrasisi nezdinde iyi bir üne sahip olup Osmanlı'nın uluslararası diplomasi hayatında da rol oynamıştır. Hatta bazı Harem kadınları Osmanlı ile söz konusu ülke arasındaki dostluk ve kültürel alışverişin bir nişanesi olarak Osmanlı'ya yakın bazı ülkelere gönderilmiştir. Bunlardan biri de Uzakdoğu Asya'da bulunan Malezya'nın güneyinde Singapur'a komşu Johor Sultanlığı'dır.

Tarihi kayıtlara göre, modern Johor Sultanlığı'nın kurucusu Temenggong Daeng İbrahim'in oğlu Johor Sultanı Sultan Ebubekir 1893'te Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyareti sırasında, o zamanki Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in rızasıyla Yıldız Sarayı'ndan Hatice Hanım adında bir Osmanlı kadını ile evlendi. Osmanlı sarayından Rukiye Hanım adında başka bir hanımefendi ise Sultan Ebu Bekir'in küçük kardeşi Ungku Abdulmecid ile evlendi. Hatice ve Rukiye hanımların Johor sultanı ve şehzadesi ile evlilikleri iki ülke ilişkileri üzerinde büyük ve kalıcı bir etkiye sebep oldu. Evlendikten kısa bir süre sonra, Hatice Hanım Hatice Sultan olarak tahta çıktı ve Sultan Ebubekir ile birlikte büyük ilgi odağı halinde geldi. Maalesef saltanatları uzun sürmeyecek ve Sultan Ebubekir yaklaşık bir yıl sonra Londra'da vefat edecekti. Naaşı Johor'a getirilerek 1895'te Mahmudiye Mezarlığı'na gömüldü.

Değerler eğitiminin önemi

Öte yanda kardeşi Ungku Abdulmecid ile Rukiye Hanım'ın soyundan gelenler Malezya'nın siyasi ve fikir hayatında önemli şahsiyetler olarak yerlerini aldı. Rukiye Hanım'ın birinci eşini kaybettikten sonra evlendiği Dato Cafer'den olan oğlu Dato 'Onn Malezya'nın siyasi gelişiminde önemli rol oynayarak 1946'da UMNO (The United Malays National Organization/ Milli Ulusal Malay Birliği)'nun kurucusu olmuş ve UMNO İngiliz sömürgesinin sona ermesinin ardından Malezya'da kurulan ilk siyasi parti olarak bugüne kadar hükümette kalmayı başardı. Rukiye Hanım'ın torunu Tun Hussein Onn ise Malezya'nın üçüncü başbakanı oldu. Torunlarından bir diğeri olan Prof Syed Hüseyin Alatas da Çinli Hintli Malay ayrımı yapmayan bir sistemi savunan Gerakan Rakyat partisini kurdu ve 1988-1991 yıllarında Malezya'nın en eski ve köklü üniversitesi olan Malaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

Evlilik diplomasisi

Rukiye hanımın bir diğer torunu ise Kraliyet Profesörü unvanını alan Malezyalı bilim adamı Prof. Ungku Abdulaziz'di. Profesör Royal Ungku Aziz, Malezya hac fon kurulu olan Tabung Haji'nin de fikir babasıdır. Aynı zamanda yirmi yıl boyunca Malaya Üniversitesi'nde Rektör yardımcılığında bulunarak bu pozisyonda en uzun süre görev yapan kişi oldu. Onun oğlu Tan Sri Ungku Zeti Akhtar da Malezya Merkez Bankası başkanlığı yaptı ve bu görevdeki üstün başarısı nedeniyle çeşitli ödüller ve uluslararası şöhret kazandı. Kısacası, Osmanlı Hareminden gelen bu iki hanım evlilik diplomasisi yoluyla iki ülke arasında güçlü ilişkilerin kurulmasına neden olmuş ve soyundan gelenler modern Malezya'yı siyasi iktisadi ve ilmi anlamda şekillendiren şahsiyetler olmuşlardır. Bu da değerler eğitiminin ve kültürel kimliğin aile kurumları aracılığıyla uygulanmasının önemini anlayan kadınların, etkisi nesiller boyu hissedilebilecek büyük ölçekli bir değişimin haritasını çıkarabileceklerini kanıtlıyor.

nuramirahshahrin@gmail.com