Rant binaları diyenler bugün ne hissediyor?

Ankara ve İstanbul'da geçtiğimiz hafta açılışları yapılan iki önemli kültürel merkezin inşaatlarına ısrarla karşı çıkan, üstelik de bunlar yıkılırsa yerlerine kültürel yapılar değil başka işlevleriyle iktidarın kendi emellerine hizmet edecek rant binaları dikileceğini iddia edenler bu açılışlar karşısında nasıl bir duygu içindedirler, merak ediyorum. Hükümetlerin görevi kültürel çalışmalar için alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmek, atmosferi oluşturmaktan ibarettir. Sonra sorumluluk kültür adamlarına düşer. Şimdi bu güzel tesislerin içeriğini ve içini doldurmak, alt yapının üzerine milletin beklediği üst yapı ürünlerini üretmek aydınlardan bekleniyor.

Geçen hafta ülkemiz büyük bir coşkuyla en büyük milli bayramını kutladı. Tam da bu günlerde özellikle kültürel alt yapı çalışmalarıyla ilgili çok önemli açılışlar da gerçekleştirildi. Eski bir Bakanlık mensubu olarak kuşkusuz bu anıt eserlerin ülkemize kazandırılmasından mutluluk duydum. Kamuoyu sadece açılışlara odaklansa da bu eserlerin ortaya çıkışının uzun bir tarihi var. Hem bunlara dikkat çekmek hem de bu hikâyelerin arkasında ben de dâhil çok sayıda kişinin emeğinin olduğuna vurgu yapmak açısından tarihe küçük bir not düşmek istedim. Bunun, günümüzde çokça tartışılan eski ve yeni yönetim biçimlerine bir gönderme olarak da okunmasını arzu ederim.

Kültürün toplumların hayatındaki önemi her dönem ve her iktidar tarafından önemle dile getirilse de ekonomik anlamda karşılaşılan darboğazlarda ilk kısıntıya gidilen bütçeler bu alana ait olanlardır. Buna yatırımlar da dâhildir. Bu çerçevede birkaç örnek verip bu haftaki açılışlara gelmek isterim.

Cer Atölyeleri çalışması

Müsteşar olarak göreve başladığım 2003 başında önüme gelen yatırım projelerinden biri Ankara'daki Cer Atölyeleri olarak bilinen alan çalışmasıydı. 1927 yılında, Ankara-Kayseri Demiryolu Hattı'nın açılışını izleyen dönemde Ankara Garı yanında trenlerin bakımı için yapılan alan, buharlı lokomotifler döneminin sona ermesine bağlı olarak işlevsiz kalmıştı. 1995 yılında, söz konusu yapıların bir çağdaş sanatlar merkezine dönüştürülmesine karar verilip bir müteahhide ihaleleri yapılmış ama o aşamada kalmıştı. Göreve başladığımızda henüz başlangıç aşamasında olan proje, yönetimimizce adım adım takip edilmiş ve 2010 yılında hayata geçirilmişti. Bugün sergi alanı, konferans salonu, kütüphane, mağaza, sanatçı odaları, stüdyolar, kafeterya, heykel parkı ve otoparktan oluşan 11 bin 500 metrekarelik bir alana sahip bu mekân, Ankaralı sanatseverlere hizmet etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Ankara'daki önemli kültürel mekânlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasıdır. 1992'de mimari proje yarışması ile süreci başlayan bu çalışma da önümüzdeki ölü yatırımlardan biriydi. Kazı çalışmasından sonra bir ara altında bulunan yeraltı suyunun göle dönüştürdüğü inşaat arsası bu süreçte iribaşlar, kurbağalar ve çeşitli kabuklu canlıların yaşam alanı haline dönüşmüştü. Neredeyse durma noktasındaki bu inşaat da çabalarımızla hızlandırıldı ve ancak 2020'de tamamlanabildi.

Toplanması zor bir kurul

Millet Bahçesi adıyla hizmete açılan eski AKM alanının hikayesi daha ilginç: "23.9.1980 tarihli ve 2302 Sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkındaki Kanun"un 4. Maddesindeki uygulamaya bağlı olarak Gençlik Parkı, 19 Mayıs Spor kompleksi, Ulus'un bir bölümü ile AKM alanından oluşan sözü edilen bölgeye yönelik iş ve işlemler ancak Cumhurbaşkanının nezdinde kurulan Millî Komite'nin kararlarıyla hayata geçirilebilirdi. Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ilgili Devlet Bakanları, Millî Savunma Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı, Turizm Bakanı, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ile Başbakanın teklif edeceği ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı en fazla sekiz uzman veya danışman üyeden oluşan kurul, bu önemli fakat hantal yapısı dolayısı ile zor toplanır, zor karar alır bir konumdaydı. Kurul, önceki dönem kararları da işlevsiz olmakla birlikte, özellikle Ak Parti iktidarları döneminde adeta hükümet ve belediyeye adım attırmamak üzere toplanmaya başlamıştı. Toplantılarda genelde bazı alt komitelerin kurulmasına ve bunlardan gelecek kararların görüşülmesine dönük kararlar alınır, bunların getirdiği teklifler yeni komisyonlara havale edilir ama resmi olarak bölgeye çivi çakılamazdı. Alanın işletme sorumluluğu Kültür Bakanlığında olmakla birlikte burada da bir belirsizlik söz konusuydu ve bu belirsizlikten her zaman olduğu gibi bir takım durumdan vazife çıkaran kişi veya kurumlar belli bölgeleri işgal etmişti. Örneğin alanın kuzey batı noktasındaki kavşakta konuşlanmış benzin istasyonu yıllarca yönetim boşluğundan yararlanarak burada faaliyet göstermiş, sonraki dönemlerde de kiraya bağlanarak bir anlamda durumu legalleştirilmişti. Ayrıca alan içinde çokça dernek ve sendika, bir kısmı alana yakışmayacak derme çatma yapılar içinde kendilerine yer edinmişti. Her toplantıda bunların alandan çıkarılması için karar alınır, durum Ankara Valiliğine gereği için yazılır ama sonuç alınamazdı.

Sonunda alanın hukuki yapısı değiştirildi ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği tekli yapı sayesinde 28.10.2021 tarihinde bölge Millet Bahçesi adıyla Ankaralıların, ama sonuçta ülkenin hizmetine sunulmuş oldu. İlk düşündüğümüz şekil Gençlik Parkı, Spor kompleksi ve AKM alanını entegre hale getirmekti. Yolların yer altına alınarak farklı sosyal gruplara topluca hizmet verecek bir geniş alanın oluşturulması düşünülmüştü. Bunun yapılması gene de mümkün. Ama şehrin kalbi sayılacak AKM alanının çok amaçlı bir planlama ile hizmete alınması her bakımdan çok hayırlı olmuştur.

Bir anıt eser

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezine gelince, 1946 yılında temeli atılan bina, ancak 1969'da hizmete girdi. Fakat 23 yılda tamamlanan bina, 27 Kasım 1970'te çıkan yangında harap oldu. Onarım sekiz yıl sürdü ve 2005 yılına kadar o haliyle hizmete devam etti. Ancak yapılan değerlendirmelerde ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu anlaşıldı ve yan tarafındaki arsanın da eklenmesiyle yeniden yapılması kararlaştırıldı. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç bu durumu kamuoyu ile paylaşınca sanat ve mimarlık platformlarının, sivil inisiyatiflerin yoğun tepkisi ile karşılaşıldı. Bakanlığa bağlı Koruma Kurulu da, Atatürk Kültür Merkezi'ni 1. grup kültür varlığı olarak tescil etti ve böylece yıkım gerçekleşmedi. Kasım 2008 yılında Bakanlık tarafından yenileme projesini hazırlamak üzere Tabanlıoğlu Mimarlık görevlendirildi. Ama tadilat, Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası'nın açtığı dava nedeniyle mahkeme kararıyla durduruldu. Ardından Gezi Parkı olayları bu bölgede cereyan ettiği için çalışmalar sürdürülemedi. Bina adeta kaderine terk edildi. Orijinal AKM'nin yerine yeni bir bina yapılması için, binanın yıkım çalışmalarına 13 Şubat 2018'de başlandı. 10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı temel atma töreniyle yeni AKM'nin yapımına başlandı. Eski binadan çok daha büyük olan yeni kültür kompleksi, toplam 95 bin metrekare alana sahip beş bölümden oluşmaktadır: Tiyatro, sinema ve konser salonlarının yanı sıra sergi merkezi, kongre salonu, kütüphane, müze, sanat galerisi, kafe ve restoranlar, bu bölümleri oluşturur. 29 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan yeni AKM, bu muhteşem konumuyla İstanbul'a ve ülkemize yakışan bir anıt eser olmuştur.

İlk binanın açılışı Verdi'nin Aida Operası ile yapılmış, yeni AKM ise bu amaçla üretilen Sinan Operası ile açılmıştır.

Sözü edilen bu binaların inşaatlarına ısrarla karşı çıkan, üstelik de bunlar yıkılırsa yerlerine kültürel yapılar değil başka işlevleriyle iktidarın kendi emellerine hizmet edecek rant binaları dikileceğini iddia edenler bu açılışlar karşısında nasıl bir duygu içindedirler, merak ediyorum. AKM inşaatına 2005 yılında başlanabilseydi herhalde 2008 yılında bugünkü sonuç elde edilebilirdi. Şimdi, zaten nüfusuna göre sınırlı kültür sanat mekanlarına sahip İstanbul'da, ortaya çıkan bu on üç yıllık eksiği kim telafi edecek!

Hükümetlerin görevi kültürel çalışmalar için alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmek, atmosferi oluşturmaktan ibarettir. Sonra sorumluk kültür adamlarına düşer. Şimdi bu güzel tesislerin içeriğini ve içini doldurmak, alt yapının üzerine milletin beklediği üst yapı ürünlerini üretmek aydınlardan bekleniyor. Ülkenin bu anlamdaki kadrolarına hodri meydan diyoruz...

mustafaisen@yahoo.com