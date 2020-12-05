Seçim tarihinin 2023 olarak ilanı hesapları zora soktu

Aralık 2020 GENAR sonuçlarında bugün milletvekili genel seçimi olsa sorusunun cevabında kayda değer bir değişimin olmaması, muhalefet cephesinde derin bir gerginlik yaratmıştır. Aradan geçen bunca yıla rağmen Cumhur İttifakı'nın oylarının cumhurbaşkanlığı seçimine yakın olması, özellikle muhalefetin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy kaybetmesi, muhalefeti çıkmaza sokmaktadır.

Türkiye siyasetinin geriye dönük beş yılı büyük siyasi çalkantılarla geçmiştir. Her ne kadar Türk milleti kriz ve teyakkuz zamanlarında çok özel refleksleri olan bir millet olsa da 2013’te başlayan Gezi eylemleri, iç darbe süreçleri, 15 Temmuz fiili darbesine kadar devam etmiştir.



Bütün bu süreçler, art arda gelen seçimler ve uluslararası alandaki onca mücadele ile iç içedir. Geriye dönük beş yıl salt siyasiler için değil toplum için de teyakkuz halinde geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde zaman zaman bazı çıkar gurupları, devlet yönetiminde etkili olmuş ve genellikle devlet erkinin bir unsurunda çıkar sahibi olmuşlardır. Mafya, askeri darbeciler, terör örgütleri bu yönü ile birbirlerine benzerler. Türk tarihinde ilk kez bir çıkar örgütü devletin tümünü ele geçirmeyi amaç haline getirmiştir. Çıkar gurubunun hedefinin devlet erkinin bütünü olması ve bu amacına ulaşacak kadar yakın olması, terör örgütü tasfiye edildikten sonra dahi devlet ve siyasete ağır bedeller yaşatmış, devlet ve siyaseti büyük travmalara sürüklemiştir.

Kısa süreçteki dönüşüm

Soğuk Savaş sonrası müttefik ilişkilerinin anlamını kaybettiği küresel jeopolitiğin yeniden şekillendiği bu dönemde dünyanın bütün çatışma alanlarının merkezinde olan Türkiye’nin ulus devleti yeniden tahkim etmek için yeni arayışlara yönelmesi, bölgesel gücünü yeniden tanımlaması ve değişen şartlarlar muvacehesinde dış politika, ekonomik ilişkiler ve güçlü bir ordu teşekkül ettirerek karşı karşıya olduğu bir çok tehdidin bertaraf edilmesi yine bu kısa sürece sığdırılan bir başka dönüşümdür.

Siyasette alışılmış bir gelenek vardır. Siyasi partiler iktidara gelince hükümet faaliyetleri ağırlık kazanır, parti ve siyaset ikinci plana itilir. Bu durum zaman içerisinde iktidar partisini zayıflatır ve parti iktidardan uzaklaşır. Recep Tayyip Erdoğan, geleneksel siyasilerden farklı olarak en az hükümet kadar partiyi öncelemiştir. AK Parti 18 yıldır iktidarda olmasına rağmen birinci parti olma özelliğini muhafaza etmiştir ve hâlâ yüzde 42’lik oy oranını korumaya devam etmektedir. Siyasetin normal şartlarda seyrettiği bir dönemde bütün bu siyasal sonuçları normal bir sonuç olarak değerlendirebilecekken, yukarıda zikrettiğimiz travmalarla birlikte siyasi pozisyonun korunması, derinlemesine incelemeye değerdir.

AK Parti hükümeti, siyasi tarihinde en sorunlu dönemini 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşamıştır. FETÖ darbe girişimi, ülkeyi olduğu kadar siyaseti de derin bir travmaya sürüklemiştir. Türkiye bir taraftan darbe girişimleri ile baş etmeye uğraşırken diğer taraftan da art arda gelen uluslararası ve ekonomik krizlerle mücadele etmiştir. Bir yönüyle sürekli siyaset üretimi yapan ve Türk toplumuna öncülük yapan AK Parti, arızi bir süreçte siyaset üretiminde zorlanmıştır. AK Parti’nin siyaset üretmekte zorlandığı dönem yerel seçimlere kadar devam etmiş ve yerel seçimlerden sonra parti toplumsal öncü rolünü geri almaya başlamıştır.

Yerel seçimler bittiğinde Millet İttifakı, önemli bir motivasyon sağlamıştı. Yerel seçimlerde alınan başarının genel seçime yansıyacağından umutlanan ittifak, iktidar söylemini dillendirmeye başlamıştı. Araştırma sonuçları ardı ardına açıklanıyordu. Seçimden bir ay sonra GENAR araştırma sonuçları yayınlandığında herkes durumunu gözden geçirmek zorunda kaldı. Bu dönemde AK Parti’nin oyları yüzde 40’tı ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerine yakın bir oy toplamı gözüküyordu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin en yüksek oy oranı yüzde 26 olabilmişti. Bugün ise bu oran yüzde 23’lere gerilemiş durumdadır.

Derin gerginlik

Muhalefetin gerilimi: Aralık 2020 GENAR sonuçlarında bugün milletvekili genel seçimi olsa sorusunun cevabında kayda değer bir değişimin olmaması, muhalefet cephesinde derin bir gerginlik yaratmıştır. Aradan geçen bunca yıla rağmen Cumhur İttifakı’nın oylarının cumhurbaşkanlığı seçimine yakın olması, özellikle muhalefetin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin oy kaybetmesi, muhalefeti çıkmaza sokmaktadır. Yerel seçimlerde elde edilen başarı Cumhuriyet Halk Partisi’nin oylarını olumu anlamda etkilememiştir. Muhalefet partilerinin her birinin kendi içerisinde yaşadığı problemler vardır ve problemler birbirlerini etkilemektedir.

Muhalefetin hesapları karıştı: Cumhur İttifakı’nın seçim tarihini 2023 olarak belirlemesi muhalefetin hesaplarını karıştırdı. Seçim öncesinde “Cumhur İttifakı’nın seçim kazanması zor fakat sürdürülebilirliği yüksek millet ittifakının kazanması kolay görünüyor” tespitinde bulunmuştum. Kazanılan belediyelerden en büyüğü olan İstanbul’da kaos ortaya çıkmış ve bu kaos kent yönetimini doğrudan etkilemeye başlamıştır. Seçim tarihinin üç yıl sonraya atılması Millet İttifakı partilerinin iç problemlerinin yönetim zorluklarını ortaya çıkarmakta ve her bir partinin siyasetteki duruşu ittifakın diğer üyelerini fazlasıyla etkilemektedir.

Rota problemi

HDP rota problemi yaşıyor: HDP, bir parti olarak pozisyonunu Millet İttifakı’nın içerisinde belirledi. Suriye iç savaşının etkisi ile çözüm sürecinden vazgeçen PKK ve siyasi parti olarak HDP, bölgesel bir devlet kurma hayallerinin bir parçası oldu. Türkiye’den toprak koparma girişimi sayılan çukur eylemleri ve çözüm sürecinin heba edilmesi Kürt seçmende olağanüstü derecede bir hayal kırıklığı oluşturdu. Seçmen HDP’nin hiçbir toplantı çağrısına cevap vermiyor fakat yüzde 10’luk oy desteğini partinin arkasında tutuyor. Bu eğilim, bölge halkının beklentisinin “HDP, yüzünü Türkiye’ye dönsün ve bölge sorunlarıyla ilgilenen bir partiye dönüşsün” arzusuna olduğunu göstermektedir. Fakat HDP’nin terör bağını kesmemesi, bağımsız bir parti gibi davranmaması büyük oranda İyi Parti ve CHP’yi zora sokmaktadır. İyi Parti içerisindeki tartışmaların çoğu HDP kaynaklıdır.

En fazla zarar gören parti

İyi Parti tartışması: Henüz kurumsallığını tamamlamamış olan İyi Parti bir yönü ile FETÖ bir yönü ile ise HDP ile girmiş olduğu ittifaktan dolayı kendi partilileri tarafından ağır eleştirilere maruz kalmaktadır. HDP’nin Türkiye partisi olmakta zorlanması, İyi Parti’yi doğrudan etkilemektedir. İyi Parti, ittifakın bir parçası olmaktan dolayı en fazla zarar gören partidir.

CHP rasyonel siyasetten uzaklaşıyor: Bir ülkede iktidar partisinin oy kaybetmesi normal bir süreçtir. Sürekli yapmış olduğu icraatlar nedeniyle siyaseten sınav halindedir. Muhalefetin birinci büyük partisinin oy kaybetmesi ise siyasetin doğasına aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi alışılmadık bir durumla karşı karşıyadır ve elbette bu sonucu ortaya çıkaran siyasi sebepler vardır.

Siyaseti Recep Tayyip Erdoğan, karşıtlığına endeksleyen CHP, toplumum siyasi beklentilerinden uzaklaşarak marjinal bir parti görünümüne bürünmüştür. Marjinallik kendiliğinden oluşmuş bir durum değildir. Türk solunun kitlesel etkisi sınırlı olan bir kısım temsilcisi HDP’de diğer bir kısmı ise CHP’de önemli roller üslenmiştir. Zahirde marjinal olan kişiler, bir yönüyle küreselcilerin Türk siyasetindeki uzantısı durumundalar. Bu görünmez etki bir yalnızca CHP’nin değil ittifakın tamamının geleceğini etkilemektedir.

Bu sebepten dolayı CHP’nin tabanının hassas olduğu milli meselelerde dahi parti kendi tabanı ile ters düşmektedir.

Türk siyasi hayatına girmek için iki oluşum kendini göstermeye başlamıştır. Bunlardan birisi Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi diğeri ise Mustafa Sarıgül’ün ilan etmek üzere olduğu Türkiye Değişim Hareketi’dir. Her iki parti de fiilen CHP içerisinde faaliyet gösteren siyasiler eliyle kurulmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu iki oluşum, partiyi ister istemez meşgul edecektir. Ayrıca kongrede kendisine yer bulamayan Atatürkçü kesimin dağınık durumu, bir muhalefete dönüşebilir mi bunu zaman gösterecektir. Özetle kendisi pozisyon kaybeden bir siyasi partinin diğer müttefik partileri motive etmesi ne kadar mümkün olacak? Ayrıca her partinin ayrı ayrı sorunlar yaşaması, 2023’e uzayan seçime kadar ittifakın birlikteliğini mümkün kılar mı Bunu zaman gösterecek.

Demokrasi mücadelesi

AK Parti’nin ömrü CHP’den daha uzun olabilir mi? İktidar ömrü yirmi yıla yaklaşan AK Parti’yi Anavatan Partisi’ne benzetenler vardır. Akıbeti konusunda benzer yaklaşımlar sergilemek çok doğru bir okuma değildir. AK Parti’yi sağ kesim partilerinden ayırıcı vasıfları oldukça fazladır. AK Parti hizmet odaklı teknik bir parti görünümü vermiş olsa da lider söylemi açısından misyon yönü güçlü bir partidir. Ülkede yatırım ve hizmet açıklarının çok olduğu bir dönemde yatırımları, hizmetleri ve lider karizmasıyla toplumsal desteğini oluşturan parti, siyasi ömrünü uzatabilmesi için yüzde ellilik kitleye ulaşma hedefinden vazgeçmeden misyon yönünü öne çıkarmak durumundadır. Aksi takdirde üyeden üst düzey yöneticilere kadar parti aidiyeti zayıflar ve bu durum siyasi ömrü kısaltabilir. AK Parti’nin iki yüzyıllık İttihat ve İslamcılıktan, yüzyıllık demokrasi mücadelesinden gelen bir misyonu vardır. Ülke yatırımları ile ilgili söyleyecek sözü vardır. Özellikle dış politika ve Türkiye’nin ortaya koyduğu yüksek vizyon, AK Parti misyonunun bir parçasıdır. Bu misyonun bütünü lider tarafından temsil edilmektedir. Geriye kalan, misyonun siyasetin bütün taraflarında benimsenmesidir.

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