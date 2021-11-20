Sezai Bey'in taze, temiz ve azîz hatırasına... Körfezdeki yalnızlık

Karakoç'un temel fikriyatı, aidiyet, kimlik ve dünyanın geleceğine ilişkin sorunların cevaplanmasında Allah'ı ve Hz. Peygamber'i aradan çıkarmayan güçlü bir itikat ekseninde şekillenir. Bu durum onu imrenilesi bir yalnızlık imtiyazıyla sık sık bir araya getirir. Sezai Bey'in yazdıklarını dünyadan bağımsız olarak okumanın insana hiç mi hiç bir faydası yoktu. "Liliyar"ı okumak için "Ötesini Söylemeyeceğim"i, "Kutsal At"ı ve daha nicelerini kavramak hatta en kolayından "Balkon"u hak ettiği tını ve frekansta söyleyebilmek için bir kere etrafımıza bakmamız, onun bütün bunları ne diye söylemiş olabileceğine dair yüklü bir kanaate sahip olmamız gerekirdi.

"Ben ağıt yazmayı sevmem

Ölümden değil dirilişten yanayım

Ölümden değil ölüm sonrasından yana

Ağıt yazmaktan değil mevlüt yazmaktan yana (1982)

Sezai Karakoç'un adından ilk kez kendi muhitim sayesinde haberdar oldum. 70'lerin başında etrafımdakilerden kim ne kadar takip ediyor ne kadar okuyordu bilmiyorum ama sanki o zamanlarda sadece isminden haberdar olmanın bile insana güç veren yanı vardı. Diriliş de Sezai Karakoç adı da başka diğer isimler gibi hemen hemen aynı bağlamlarda aynı minvallerde konuşulur, muhabbetlere konu olurdu. Aklımın ermeye başladığı zamanlarda Diriliş de Büyük Doğu da birbirine eklemlenmiş ihtiram cümleleriyle anılırdı.

Sezai Karakoç'un aslında ne dediğini anlamak için onun adıyla sanını bilmek yetmezdi. Bir kere her şeyden önce içinde yaşadığımız coğrafyaya dikkat kesilmek, aralarında Bağdat'ın, Şam'ın, Semerkant'ın, Buhara'nın, Mekke ve Medine'nin de yer aldığı bir hafıza zincirine dahil olmak, İstanbul'a minnet duymak ve İslam üzerine kafa yormak gerekirdi. Hatta "hal-i pür melalimiz" kabilinden hemen her zaman sıklıkla tekrarlanan bir durum bildiriminden de bîhaber olmamak lazımdı. Benimki de öyle oldu ve sanırım lise yıllarının sonlarına doğru, yaşadığımız ahval ve şeraitin bizi kendi hâlimize bırakmayan pek uygunsuz doğası pek çok kişi gibi beni de Diriliş düşüncesiyle bağ kurmaya zorlayacak ve buna ikna edecekti.

Aşık olmak gerek

Benim için Sezai Bey ilk önce şiirleriyle insana dokunan ve çarpan biriydi. Ne var ki mesela Mona Roza'sından bile layık-ı veçhile haberdar olabilmek için fazladan bir de aşık olmak gerekirdi. Onun muhteşem dizelerinin çoğuyla ben ancak üniversite sıralarında adam akıllı mülaki olabilecektim. Yine de benim için her biri ayrı derecede özgün ve muhteşem sayılan şiirleriyle çok fazla gecikmeden tanışma hususunda emsallerimle kıyaslandığımda oldukça şanslı sayılırdım.

Geldiğim ve içinde nefes aldığım muhitler içinde Sezai Bey epeyce bir zamandır baş tacı edilen bir yerdeydi ve yarattığı ilgi ve saygınlık etrafında rakipten çok hayran üretmeye fırsat veriyordu. "Ötesini Söylemeyeceğim" şiirinin hemen her okuyucuyu kıskıvrak yakalamaya başladığı yıllarda ben artık az da olsa Fransızların yapıp ettiklerine aşinaydım, sömürgeciliğin belli başlı illetlerine birebir şahitlik edecek kadar sağlam ve tatminkar düzeyde metinlerin arasında kaybolmayı göze alabilecek durumdaydım.

Sezai Bey'in yazdıklarını dünyadan bağımsız olarak okumanın insana hiç mi hiç bir faydası yoktu. "Liliyar"ı okumak için "Ötesini Söylemeyeceğim"i, "Kutsal At"ı ve daha nicelerini kavramak hatta en kolayından "Balkon"u hak ettiği tını ve frekansta söyleyebilmek için bir kere etrafımıza bakmamız, onun bütün bunları ne diye söylemiş olabileceğine dair yüklü bir kanaate sahip olmamız gerekirdi. Dahası yoruma ya da tefsire kaçmadan onun şiirinin üzerine oturduğu dini ve kültürel, siyasi ve duygusal zemini bir yol kolaçan etmek gerekirdi.

Kitaplarının çoğunu ilk elden daha lise yıllarında edinmiş olsam da yedire yedire okuma cinsinden esaslı bir temas için oldukça beklediğimi itiraf etmek isterim. Çoğu çalışmalarının aslında daha en başta Diriliş dergisinde yayınlandığını biliyordum. Onların dergideki hâlleri okuyana bir başka gelirdi çünkü dili bir kere capcanlıydı ve bu güncel tonlama mütemadiyen herkesin bildiği adresleri kesin yokluyordu. Bütün bu metinler sonradan kitaplaştırıldığında ise bu sefer de onlar bize, oturmuş ve bilgece bir lütufla hepimize yol göstermeyi önceleyen güçlü bir mihmandarın aramızda olduğunu fısıldıyor ve hatırlatıyordu. Dergiyi 1970'lerin ortalarından itibaren düzenli olarak takip eden bir ailede büyümüştüm ama takdir etmek gerekir ki orada yazılıp çizilenlerin bana hitap edebilmesi için benim her şeyden önce şimdiye kadar kapalı olan idrak pencerelerimi ardına kadar açmanın bir yolunu bulmam, kendi hâlinde şekillenen düşünce düzlemimin istikamet sahibi bir çizgi tutturması ve son tahlilde bütün bunların üzerine oturduğu yoğun bir söylem akışını hak ettiği ölçüde kavramam gerekiyordu. Hepsi de sonunda beni onunla derttaş olmaya davet ediyordu.

Besleyici bir dert

İslam'ın fiili durumunu bazen kendi deneyimlerimizle fark ediyor bazen de Sezai Bey gibi düşünce adamlarının uyarılarıyla fark ediyorduk. Bizi açacak vurgulara fazlasıyla ihtiyacımız vardı. İçinden geldiğimiz süreç az çok belliydi. Korkaklık, sünepelik, zihinsel boş vermişlik, çekingenlik ve daha fazlasına açık olma konusundaki bildik kısıtlılıklar içinde insanın etrafında olup bitenlere odaklanması zordu. Bütün bunlara rağmen elverişli bir mesafe almak için ailenin, dahil olduğumuz mahalle ve geleneklerin kuşkusuz bir katkısı vardı ama bizi verili müktesebatın bir adım önüne götürecek dil için Sezai Karakoç'un kapısını daha çok çalmamız gerekecekti.

Karakoç'un her şeyden önce bir edebiyatçı olarak tanıtılmasına karşı özel birtakım rezervlerim var ve bugün onu daha çok şiirlerindeki edebi lezzet ve denemelerindeki dil keyfi üzerinden değerlendirmeye yönelen bir ilginin neredeyse mesajını profesyonel bir karartma eşliğinde kapatacak bir fiile ortak olduğunu düşünecek kadar da tedirginim. Bana kalırsa Sezai Karakoç dilini kuşkusuz en iyi şekilde kullanırken aslında birebir anlaşılacağı üzere edebiyat yapmamakta, sesini olabildiğince net bir şekilde kitlelere ulaştırmaya çalışırken de asla retoriğe prim vermemektedir. Bugün kabaca şiir ve deneme yazarı olarak tasviriyle birlikte göz ardı edilen tek nokta onun dava adamı olarak portresinin bir yolunu bulup dışarıda bırakılmasıdır. Sezai Karakoç'un ustalıklı dilinin arkasında her zaman gürül gürül akan bir çağlayandan daha fazlasını ifade etmemize fırsat veren eğitici, besleyici ve ders çıkarıcı bir dert söz konusudur ve o gerçekten de bu derdin taşıyıcısı olma noktasında hiçbir zaman geri adım atmamıştır.

Yüz yüze gördüğüm her seferinde olduğu gibi kitaplarından takip etmeye çalıştığım zamanlarda da onun biricik sayılabilecek istisnai yalnızlığına ve dingin ruh hâline tanıklık etmişimdir. Bu dinginlikle iç içe yalnızlığında ne bir içe çekilme, uzlet ya da insanlardan ümidini keserek kabuğuna çekilme gibi bir kaçış hâlinin izleri görünür ne de vakitli vakitsiz arz-ı endam etmek için meydanlara inen artist çıkışların keyfiyeti. Belki de aksine ondaki bu duruşu daha başından itibaren süregelen bir tabiatı olarak her seferinde yeniden var olma çabası içinde ilerleme olarak görmüşümdür. Ondandır yalnızlığında bitmek tükenmek bilmeyen bir durulma, maneviyatında dur durak tanımayan güçlü bir diriliş havası sezinlemişimdir.

Karakoç'un dinginliği, karakterinin de üslubunun da alamet-i farikası olarak hükümferma vaziyettedir. Onun bu hâlini derin dalgaların, kudretli saldırıların hışmından kurtulmak için kendini bir körfezde demirlemeye mecbur kalan gemilere benzetebiliriz. Gemiyi ve içindekileri koruma konusundaki baskın içgüdü fasılasız gelen dalgaların pekâlâ farkındadır ve eğer yeni bir sefere koyulmak söz konusuysa kaptana düşen açık denizlerin getireceği sıkıntılara karşı koyabilmek için körfezde ihtiyaç duyulan hazırlığa bir an önce başlamak olmalıdır.

Ahlaki tutarlılık

Karakoç'un bugün deneme kategorisinde ele alınan ve gerçekte İslam toplumunun hilafsız bir analizi olarak okunabilecek kitaplarının hepsinde bir kere her şeyden önce derdimizi en güzel şekilde ifade etme kaygısı baskındır. Ortada bir dert vardır, yılların kayıpları çok tazedir ve hüzün artık Müslüman toplumların neredeyse tipik bir özeliği olarak kayıtlara geçmiştir. Bu karmaşık ruh hâlinin ortaya çıkardığı panik Karakoç için etkileyici hiçbir güce sahip değildir. Karakoç yazılarında Kur'an, Sünnet ve İslam'ın güçlü tarihsel temsillerinin gündelik hayatımızın ısrarla kıyısında tutulan karakterlerini bir bir hatırlatarak onların yeni bir hamleyle canlanmasını murad eder. Bütün bu ameliyenin bizdeki bilinen karşılığı "Diriliş"tir.

Karakoç'un kişisel dünyası gibi entelektüel dünyası da her şeyden önce Müslüman'dır. Bugün pek çok Müslüman'a sirayet etmiş komplekslerin oldukça tutarlı sayılan evreninde hiçbir karşılığı yoktur. Bütün bir hayatıyla sağlam ve muteber bir dil kurmanın öncelikle ahlaki bir tutarlılığa duyulan ihtiyacı gözden çıkarmamakla ilgili olduğunu haykırır. Karakoç'un temel fikriyatı aidiyet, kimlik ve dünyanın geleceğine ilişkin sorunların cevaplanmasında Allah'ı ve Hz. Peygamber'i aradan çıkarmayan güçlü bir itikat ekseninde şekillenir. Bu durum onu imrenilesi bir yalnızlık imtiyazıyla sık sık bir araya getirir.

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