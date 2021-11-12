Sömürgeciliğin son sürümü

Problemlere güç ve servet sahibi olmayı mümkün kılacak senaryolarla çözümler aranması, güç peşinde insanlığı nesneleştiren ve bunu sağlamak için farklı olanı tehdit olarak öne süren faşizan algıyı ortadan kaldırmıyor. Bu algı tarafları değiştirse de insanlık dışı durumu değiştirmiyor. Sömürgeciliğin öncü kuvvetleri eliyle yürütülen medeniyetler diyaloğu veya ittifakı söylemleri, egemen iradeye boyun eğerek, ülkesini sömürüye açık hale getirmeye razı olup bunun karşılığında kazan kazan politikası adı altında güvende olma payesine kavuşma dayatmasından başka bir şey değildir.

Huntington'u gündeme taşıyan "medeniyetler çatışması mı?" makalesi hakkında çokça söz söylendi. Ancak bir konu hakkında sarf edilen söylemler o konu üzerine odaklanan hassasiyeti "bu zaten söylenmişti" algısıyla koruma altına alıp gizleyebiliyor.

Bu makalenin ana başlıkları incelendiğinde, Batı'nın kendisi gibi olmayana karşı ana reflekslerinin açıkça vurgulandığını görüyoruz. Ana hatları ile kudretinin zirvesinde olarak tarif edilen Batı medeniyetinin, reel sosyalizmin çöküşünün hemen ardından yeni düşmanı olarak İslam medeniyeti seçilmiş ve neden düşman olarak algılandığına ilişkin ikna gerekçeleri üretilmeye çalışılmıştır.

Düşman algısı

Düşman algısı üzerinden kendini tahkim edebilen bu medeniyet için İslamafobi yeni bir algı olmasa da, I. Dünya Savaşı sonrası SSCB'nin kurulması ve Batı'nın İslam coğrafyası üzerindeki hegomonyası ile askıya alınmıştı. Bu anlamda Sovyetlerin çöküşü ile birlikte tekrar gündeme gelmesine şaşırmamak gerekir. Makale başlıklar üzerinden okunduğunda; "Medeniyetler Niçin Çatışacak, Vaziyet Niçin Böyle Olacak" başlıkları, çatışmayı mukadder gösterip kaçınılmazlığa; "Medeniyetler Arasındaki Fay Kırıkları" ifadesi ile farklı olana karşı travmatik ve patalojik bir bakış açısına; "Medeniyetlerin Saflaşması: Akraba Ülke Sendromu" ile ülkelerin medeniyet aidiyeti üzerinden ayrıştırılıp düşman saflar olarak kutuplaşma gerekçelerine, "Batı ve Geri Kalanlar Karşı Karşıya" başlığında ise Batı'nın karşısına aldığı bu kutupla çatışmanın adeta kaçınılmazlığına dikkat çekiliyor. Bu çalışmada Huntington, blok olarak Batı karşısında ele alınamayan, ancak Batı tarafgirliğinden de tam olarak emin olunamayan, Türkiye'yi de içinde saydığı ülkeler için ise "Bölünük Ülkeler" başlığı ile bu ülkelerde üretilen sentetik farklılıkları uzlaşmaz fay kırıklığı ile ifade ederek, üretilen sentetik faylar üzerinden Batı yanında ve karşısındaki konumların netleşeceği cepheleri tasnif ediyor.

Makalenin en ilgi çekici ifadesi ise "bu yeni dünyada çatışmanın temel kaynağı, öncelikli olarak ideolojik ya da ekonomik olmayacaktır. İnsanlar arasındaki büyük bölünmelerin ve çatışmanın başlıca kaynağı kültürel olacaktır" ifadesidir ki, bu ifade Batı'nın uzun zamandan beri sürdürdüğü sömürgecilik faaliyetlerindeki tahribatlarını mazur gören bir tutum sergileyerek, Batı'ya karşı oluşacak bloğun salt Batı'nın kültürüne olan bir tepkiye dayanacağı algısını oluşturmaya çalışıyor. Böylece sömürüye karşı olmak Batı kültürüne karşı olmak kisvesinde, kültür ve medeniyet maskesiyle gizlenecek.

İslamofobik sömürü

Özellikle İslamofobik sömürünün kaldıraç olarak kullandığı 11 Eylül saldırıları ile birlikte Huntington'un makalesinin bir yol haritası gibi kullanıldığı takip edilebilir.

Burada hedef, toplumların doğal yaşam süreçleri ile elde ettikleri yaşamsal alan, yani onların kendilerine has kültürel yapılarıdır. Bu yönüyle makale, Batı'yı ve Batı dışındaki tüm yaşam biçimlerini faşizan bir kışkırtma projesi ile Batı karşısında düşman bir hedef olarak kadraja koymaktadır. Yaşam tarzı üretim ve tüketim ilişkilerini belirler ve bu gerekçe ile emperyalizmin yaşam tarzlarına duyarsızlığı düşünülemez. Özellikle Huntington'un 1999 başında The National Interest dergisinde yayımlanan "Sağlam Milliyetçilik" makalesinde, Amerikan halkı için Çin, Rusya ve İslam Dünyası karşısında güçlü bir duruş oluşturabilmek için önerdiği çözüm, bu tutumu gözler önüne seriyor. Bu makalede ifadesini bulan düşünce, Faşizmin doğuşundaki güç özlemini bayraklaştıran temalarla birebir örtüşmesi bakımından ilgi çekicidir.

Kültür ihracı

Burada Huntington "Amerika'nın zenginliği ve gücü doruk noktasındadır. Ancak ulusal birliği, ekonomik adaleti ve kültürel bütünlüğü doruk noktada değildir. En genel anlamıyla, Amerikan ulusal kimliği, onu alttan çökerten çok kültürlülük ve üstten aşındıran kozmopolitanizmin meydan okumasıyla karşı karşıyadır." demektedir. Dikkat çekici husus Amerikan ulusal kimliğini alttan çökerten hususların seçimidir. İç tehlike olarak çok kültürlülük, dış tehlike olarak da kozmopolitanizmin hedef gösterilmesinin anlamını en iyi faşit rejimlerin ana motivasyonu olarak görürüz. Oysa ABD'nin kültür ihracını yumuşak güç olarak en etkili kullanan bir ülke olarak, kendi kültürünün çok kültürlülük karşısında tehdit altında olduğunu söylemesi diğer kültürleri kendi varlığını tahkim edecek forma dönüştürme talebini içeriyor. Ancak kültür ihracını önemli bir güç olarak kullanan Batı için Huntington'un ifadesinde çok kültürlülüğün katlanılamaz bir aşamaya evrilmiş olması Batı kültürünün kendisini global ölçekte tahkim edeceği bir rakip arayışına girdiğini de işaret ediyor. Reel sosyalizmin cari olduğu ortam, Batı'nın bu ihtiyacına karşılık gelen rekabet ortamını sağlarken, onun devre dışı kalması ile 90'lı yıllarda gündeme gelen bu makaleler, Batı'nın yeni bir rakip yaratma çabasını gösteriyor. 11 Eylül öncesi ve sonrası süreci bu anlayış ve kurguyu ihmal ederek okuyamayız. Çok kültürlü ortamın, medeniyetler çatışmasına götürecek algısal dayatmayı gerçekleştirecek tutarlı bir tez olarak savunulmasının, insan olmanın doğal sonucu olan kültür havzalarının insani olmadığı, insanlığa tehdit oluşturduğu gibi bir paradoks içerdiği ve bu algının tutarlılığı konusunda zorlama senaryoların faşizan algılarla körüklendiği anlaşılıyor.

Özellikle Huntington'un bir tehdit olarak İslam medeniyeti vurgusundan sonra Batı'da ve Batı'nın kendisine karşı bir tehdit olarak gördüğü dünyanın değişik coğrafyalarında ortaya çıkan ve İslami terör başlığı ile servis edilen olayların en büyük eleştirisi bunların kurmaca, kökenlerinin Batı'ya uzanan ve dünya kamuoyunu İslam'a karşı kışkırtan faaliyetler olduğudur. Sömürgeciliğin öncü kuvvetleri eliyle yürütülen medeniyetler diyaloğu veya ittifakı söylemleri de egemen iradeye boyun eğerek, ülkesini sömürüye açık hale getirmeye razı olup bunun karşılığında kazan kazan politikası adı altında güvende olma payesine kavuşma dayatmasından başka bir şey değildir. Bu söylem, çıkarlar ve servet sahibi olmaktan başka hiçbir değer taşımayan sömürgeciliğin diyalog ve inanç maskesi altında değerleri istismar ederek sömürüye rıza göstermeyenleri günahkar ilan etme yöntemidir.

Tehdit algısı

Bugün Batı'nın kendini tahkim ettiği kavramsal çerçeveye bakıldığında, bunun 90 öncesi üretilen "Komünist Tehdit" algısı yerine "İslami Tehdit" algısına dönüştüğü ve dünya kamuoyunda da bu algının pekişmesine dönük her türlü argümanın üretim çabası göze çarpıyor. Bu algı batı için yeni bir durum değildir. Çünkü batının tarihi süreci onun kendi içinde, kendisini ve insanlığı muhatap alan bir hakkaniyet anlayışı olmadığını, bunun yerine sürekli olarak ötekileştirerek yarattığı bir düşman algısı karşısında, ilan ettiği propagandist bir iddianın arkasında yürüdüğünü göstermektedir. Bu yüzden öteki olmadan batı yoktur. Her zaman öteki ile var olma çabasının adı olarak batı, farklı gördüğünü düşmanlaştırarak var olmuş bir zihniyettir ve kendi dışındaki ile ilişki biçimi çatışma teorilerinin gerçekleştirilmesi peşinde yürür. Durum, batının kendisini ikna eden bir hakikat algısı olmadığını, bu eksikliği ise düşman olarak ürettiği ötekine karşı kurduğu çatışmacı kaos ortamında ört bas ettiğini gösteriyor.

Ötekileştirici durum, Hristiyan teolojisinin bir yorumu olarak kutsanmışlık göstergesi saydığı "haketmeseydi bu bize verilmezdi" inancıyla her yolu mübah sayarak ulaştığı servete dayalı, seçkincilikle biçimlenmiş ve kapitalizmin sermaye odaklı motivasyonuna tevarüs etmiştir. Aşırı bir yorum gibi görünse de neredeyse tüm ideolojiler de kapitalizme olan mesafelerindeki farklılaşmalarla kapitalist fenomenlerin kombinezonları gibi hareket etmektedir. Bu durum burjuvazinin kendine dair meşruiyet arayışında aristokratik algıdan çok farklı görünmüyor. Kutsallığını soya dayalı servete yaslamış aristokratik kamusallık karşısında bunu, servete dayalı soya dönüştürmüş burjuvazi, sahip olmanın kutsallığında aynı kökene yaslanırken bu sürecin burjuva kamusallığıyla son bulmayacağı, onun varoluşunu sergilediği alanın, yeni sorunsalları ile yapısal dönüşümlerin devam edeceğini sezmek kehanet değildir. Ancak gücün kimin elinde olacağına dair tepkisel dönüşümlerin yapısal olarak birbirinden farklı sonuçlar içermediği ve aynı algılarla gerçekleşecek dönüşümlerin de farklı olmayacağı, belki süreci sadece problemin taraflarında bir farklılaşmaya evirebileceği anlaşılıyor.

Problemlere güç ve servet sahibi olmayı mümkün kılacak senaryolarla çözümler aranması, güç peşinde insanlığı nesneleştiren ve bunu sağlamak için farklı olanı tehdit olarak öne süren faşizan algıyı ortadan kaldırmıyor. Bu algı tarafları değiştirse de insanlık dışı durumu değiştirmiyor. Böyle bir senaryonun kazanan gibi görünen tarafı kim olursa olsun, insanı insanın kurdu olarak tahkim eden bu inancın insan tanımı, insanla beslenen kurt adamdan öte geçmiyor. Oysa insan farklı olanla çatıştığında değil, insan gibi yaşayıp farklı olanla tanıştığında insandır.

aliosmansezer@hotmail.com