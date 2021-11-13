Sosyal irade biçimleri

1897 tarihli eseriyle Tönnies'in gerek kendi sosyolojik formasyonunu ortaya koyduğunu gerekse felsefi düşüncelerdeki zihinsel kamaşma ve karışıklıkların sosyolojik-psikolojik temellerine işaret ederek geleneksel cemaatlerden modern toplumlara doğru yaşanan geçişin, üzerinde pek az durulmuş bir veçhesini gündeme getirdiği söylenebilir.

Dil ile düşünme ediminin birbirine geçişli, karmaşık yapısı sürekli sorgulanır. Düşünmenin dile, dilin düşünmeye karşılıklı bağımlılığı diyebileceğimiz bu karmaşık yapı eninde sonunda her sorguda sorgulanamaz kalan bir şeyler olduğunu bize hatırlatır. Genelde hep kavramlar aracılığıyla düşündüğümüzü farz ederiz, bu kavramlar da üzerinde uzlaşılmış, bir nevi terminolojik bir hale dönmüş kelimelerdir genelde.

Terminoloji tarihinin bir yerden sonra felsefe tarihini yansıtarak dönüştüğünden bile bahsedilebilir. Felsefi düşünme farklılıklarının kavramsal uzlaşmalarla aşılabileceğine ilişkin umutların aralarında Descartes, Hobbes, Spinoza, Pascal, Port-Royel mantıkçıları, Locke, Leibniz, Berkeley, Condillac, Wolff isimlerinin de bulunduğu Aydınlanmacılar arasında epey yaygın olduğundan bahsedebiliriz. Aslında isimlerini saydığımız bu düşünürlerin önemli bir bölümünün tanımlar vasıtasıyla zorlukların çözülebileceğine inanmadığını, onların esasen herhangi bir dilin bilimsel amaçlarla kullanımının yeterliliğine ilişkin bir kuşkuyu taşıdıklarını belirtmek gerekir.

Doğa bilimlerinin ortak dil olarak benimsedikleri matematiksel işaretler benzeri ortak bir dil arayışı bu sebeple Aydınlanma sonrası ortaya çıkmaya başlayan beşerî bilimlerin en önemli sorunlarından birini oluşturmuştur. Modern zamanlarda özellikle kendilerini bilimsel bakımdan başarılı olduğunu addettikleri fizik ve matematik gibi doğa bilimleri ile kıyaslayarak gerek yöntemsel gerekse diğer bakımlardan doğa bilimlerine benzer biçimlerde inşa etmek isteyen beşerî bilimler alanında yaygınlaşmış bir tartışma konusudur bu aslında. Beşeri bilimlerin kendi bilimselliklerini meşrulaştırmak üzere sık sık başvurduğu metod tartışmalarının dil kullanımından kaynaklı anlam karmaşası sebebiyle çoğu kez tökezlediğini bile görebiliriz.

Felsefedeki belirsizlik

Sosyoloji disiplininin kurucuları arasında yer alan ve Türkçede özellikle Cemaat ve Cemiyet adlı eseriyle bilinen Ferdinand Tönnies, "Psikolojik ve felsefi terminolojide mevcut belirsizliğin ve karışıklığın nedenleri ile etkili pratik çözüm için umut edebileceğimiz yönler" konulu bir yarışmada ödül kazanan Psikolojik ve Sosyolojik Açıdan Felsefi Terminoloji başlıklı yazısının ana gövdeyi teşkil ettiği eserinde "irade" kavramını tanımlayıp sınıflandırarak, sosyal irade biçimlerini birbirinden ayırt ediyor. Kavramlar ve onlar tarafından tanımlanan yapay ifadeler konusunda bir uzlaşma arayışını temsil eden bu çalışmasıyla Tönnies'in kelimelerin anlamlarının tabiatını ve kökenini araştırma gayreti güttüğünü belirtmek gerekiyor. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için Tönnies kavramların zihni inşalar olarak nasıl ortaya çıktıklarını irdeliyor ilkin. Suni ifadelere dayalı felsefi ekollerin genelde darp edilmiş madeni paralar gibi olduğunu, yani kendi bölgeleri dışında pek geçerlilik kazanamadıklarını belirten Tönnies farklı düşünme biçimlerinin kendilerini farklı terminolojilere yansıttığını kaydederek bu noktada kavramlar oluşturma ile isimlendirmeyi birbirinden ayırt etmenin önemine işaret eder. Felsefi terminolojinin oluşumunda psikolojik ve sosyolojik bakımdan birçok etmen olduğunu işaret eden Tönnies, kendi örnek seçimini, yani sosyal iradenin ne anlama geldiğini ve nasıl temellendirilebileceğini gösteriyor. Tönnies eserinde algılar, kelimeler, dil, irade, örf, kanun, dil yeteneği, soyutlama, tanımlama vb. olguları soruşturarak ele alıyor.

Bu kavramların gelişimi, dönüşümü, yenilenmesi gerekliliği gibi hususlar Tönnies'in üzerinde durduğu konulardan. Avrupa uygarlığında ortak bir dil olarak önemli bir rol oynamış Latince'nin modern zamanlarda çöküşüyle birlikte ortaya çıkan kafa karışıklıkları ve belirsizliklerin üstesinden gelebilmenin yollarını arayan Tönnies'in felsefedeki belirsizliklerin çözümlenebilmesi için önerdiği yol, amacı bir dünya dili inşa etmek olacak bir akademi kurmak. Almanya'da ilkin 1887'de yayınlanmış Cemaat ve Cemiyet adlı eserin kızı addettiği 1897 tarihli eseriyle Tönnies'in gerek kendi sosyolojik formasyonunu ortaya koyduğunu gerekse felsefi düşüncelerdeki zihinsel kamaşma ve karışıklıkların sosyolojik-psikolojik temellerine işaret ederek geleneksel cemaatlerden modern toplumlara doğru yaşanan geçişin, üzerinde pek az durulmuş bir veçhesini gündeme getirdiği söylenebilir.

Psikolojik ve Sosyolojik açıdan Felsefi Terminoloji Ferdinand Tönnies çev. Cem Sili Açılım, 2021

Osmanlı'da eşkıyalık ve devletin merkezileşmesi

Osmanlı devletinin en geniş sınırlarına ulaştığı, devletin gerçek anlamda kurumsallaşmaya başladığı 17. yüzyılı kendine odak seçen Karen Barkey, devletin bu dönemde yüzleşmek zorunda kaldığı en önemli sorunu, yani eşkıyalığı irdeliyor. Barkey merkezileşme süreci çerçevesinde devlet ile tımar sahipleri arasındaki gerilimi, taşrada görevli yüksek rütbelilerin tepkilerini, Osmanlı köylüsünün reflekslerini, eşkıyalığın ortaya çıkışını ve güçlenmesini, kısaca devletle eşkıyalar arasındaki ilişkileri arşiv belgeleri ve ikincil literatürü harmanlayarak ele alıyor. Tarih, sosyoloji ve siyasetbilim disiplinlerini harmanlayarak konuyu irdeleyen Barkey; savaşlar, vergiler ve idari yükümlülükler gibi unsurların Avrupa ve Osmanlı'daki devlet oluşumu üzerindeki etkilerini soruşturuyor.

Eşkıyalar ve Devlet, Karen Barkey, çev. Zeynep Altok, Kronik, 2021

20. yüzyıl siyasetinde neler, nasıl konuşuldu?

Türkiye'de siyasi kamplaşmalar özellikle yakın tarihin yorumlanmasındaki farklılıklar etrafında şekillenir. Yer yer kanlı bıçaklı hale dönüşen bu kamplaşmalar siyasi olayların nasıl yorumlanacağı konusunda ise genelde pek iler tutar bir görüş ileri sürmezler. Günümüz dünyasını şekillendiren önemli olayların 20. yüzyılda vuku bulduğunu, bu yüzyılda iki dünya savaşı ile birlikte bir de Soğuk Savaş yaşandığını biliyoruz. 20. yüzyıl siyasi tarihini tartışmaya başlamak için iyi bir kitap Ferhat Balekoğlu'nun yayına hazırladığı Tarihi Konuşmalar kitabı. Tarihsel bakımdan çok kritik görevler yapmış liderlerin görüş, düşünce, ideoloji, yaklaşım ve değerlendirmelerini içeren önemli konuşmalarını bir araya getiren derleme 20. yüzyıl siyasi tarihini ve uluslararası politikasını okumak ve anlamak için önemli bir başvuru kaynağı.

Tarihi Konuşmalar-I, yay. haz. Ferhat Balekoğlu, Doğu-Batı, 2021

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