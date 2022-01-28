Suudi Arabistan'ın söylemsel üstünlük kaybı

2015 sonrası Suudi dış politikasında güvenlik mesellerinin ön plana çıkmasıyla ve Krallığın iddialı ve müdahaleci bir dış politikaya yönelmesiyle Suudi yumuşak gücünün en önemli bileşeni olan "Arap ve İslam davalarına bağlılık" dış politika ilkesi terk edildi. Bu köklü değişimin en önemli sonucu Krallığın İslam dünyasındaki itibar ve saygınlığının azalması oldu.

Bir ülkenin temsil ettiği değerler sayesinde elde ettiği itibar ve saygınlık uluslararası arenadaki yumuşak gücünün en önemli bileşenleridir. Bugünün dünyasında devletler askeri, ekonomik ve teknolojik kabiliyetlerini geliştirmek için yaptıkları yatırıma ilaveten küresel ölçekteki saygınlık ve itibarlarını artırmak için de önemli yatırımlar yaparlar.

Suudi Arabistan yönetimi de uzun yıllar takip ettiği politika sayesinde İslam dünyasında saygınlık kazanmıştır. Özellikle 1970 sonrası İslam dünyasının kanayan yaraları karşısında Krallığın sergilediği hassasiyet Krallığa, İslam dünyasında haklı bir itibar ve saygınlık kazandırmıştır. Ancak Riyad yönetiminin son dönemde gerek gerçekleştirdiği askeri operasyonları gerekse de diplomatik girişimleri, Krallığın uzun yıllara dayanan çabalar sonucu elde ettiği bu saygınlığın önemli ölçüde kaybedilmesine yol açmıştır.

Davaya bağlılıktan dönüş

1970'li yıllar, gerek ABD'nin Nixon Doktrini (1969) gerekse de küresel enerji piyasalarının yaşadığı köklü dönüşümler sayesinde Suudi Arabistan'ın Orta Doğu siyasetinde etkili bir aktör haline geldiği bir dönem olmuştur. Bu tarihe kadar Orta Doğu siyasetinin ağırlık merkezi Kahire iken 1970 sonrası dönemde Riyad, bölge siyasetinin ağırlık merkezi haline gelmeye başlamıştır.

Suudi Arabistan'ın bu dönemde bölge siyasetindeki artan ağırlığı "Arap ve İslam Davalarına Bağlılık" prensibini önemli bir dış politika ilkesi haline getirmesi sayesinde olmuştur. Bu ilke Suudi rejiminin içerideki meşruiyetine yaptığı muazzam katkıya ilaveten Krallığa İslam dünyasında haklı bir itibar ve saygınlık kazandırmıştır. 1970 sonrası dönemde Suudilerin İslam dünyasındaki itibarlarını artıran en önemli iki olay Filistin sorunu karşısında sergilenen hassasiyet ve Afganistan'ın işgaline karşı verilen tepki olmuştur.

1973 yılında Kral Faysal'ın girişimleri ile başlatılan petrol ambargosuyla Suudiler Filistin sorununa en üst seviyede taraf olmuşlar ve bu girişimleri sayesinde İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibar kazanmışlardır. Benzer şekilde 1979 yılında Ruslar Afganistan'ı işgale başladıklarında Suudiler en üst seviyede tepki vermişler Afganistan'daki yerli direnişi örgütlemek için çok büyük kaynaklar ayırmışlardır.

Suudilerin gerek Filistin meselesinde gerekse de Afganistan işgalinde sergiledikleri bu duyarlılık "Arap ve İslam Davalarına Bağlılık" ilkesinin Krallığın en önemli dış politika ilkesi olduğu döneme denk gelmektedir. Hatta 1979 sonrası yoğunlaşan İran-Suudi rekabetinde Suudiler kendi pozisyonlarının ne kadar haklı olduğunu savunmak için ülkenin dış politikada sergilediği bu tutumu etkili bir propaganda malzemesi olarak kullanmışlardır. Bu dönemde Suudiler, İran-Irak savaşını kastederek; "kendisini bir İslam devleti olarak tanımlayan İran, Müslüman Irak ile savaşırken biz (Suudi Arabistan) İslam beldelerinin (Afganistan) Gayr-i Müslimler tarafından işgaline karşı savaşıyoruz" şeklinde bir söylemle Krallığın dış politikasını savunmuşlardır. Hem Filistin meselesinde hem de Afganistan işgali karşısında sergilediği tavır Krallığı uzun yıllar İslam dünyasının tartışmasız lideri haline getirmiştir.

Yemen krizi

2015 sonrası Suudi dış politikasında güvenlik mesellerinin ön plana çıkmasıyla ve Krallığın iddialı ve müdahaleci bir dış politikaya yönelmesiyle Suudi yumuşak gücünün en önemli bileşeni olan "Arap ve İslam davalarına bağlılık" dış politika ilkesi ihmal edildi, hatta terk edildi. Yeni yönetimin ülke dış politikasında sergilediği bu köklü değişimin en önemli sonucu Krallığın İslam dünyasındaki itibar ve saygınlığının belirgin biçimde azalması olmuştur.

Yemen savaşının yol açtığı insani krizler, Filistin meselesinde İslam dünyasının beklentilerini görmezden gelerek Batılı tezleri destekleme eğilimleri ve özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti Krallığın söylemsel üstünlüğüne önemli darbe vuran olaylar olarak sayılabilir.

Yemen savaşı sürecinde Krallık askeri birliklerinin yol açtığı ve artık gizlenmesi mümkün olmayan insani krizler ortadayken Riyad yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik ölçüsüz şiddetini kınaması artık anlamsızlaşmaktadır. Özellikle son dönemde Yemen'deki sivil yerleşim yerlerine yönelik aratan saldırılar ve burada ortaya çıkan insani kriz manzaraları uluslararası basında İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddeti ile mukayese edilmeye başlanmıştır. Bugün İslam dünyasında Yemen'e yönelik savaşın en önemli kaybedeninin Yemen halkı olduğu ve savaşın masum bir halka karşı yürütülen toplu bir cezalandırmaya dönüştüğü şeklindeki tezinin genel kabul gören bir yaklaşım haline gelmesiyle, Krallık, savaşın başlangıcında sahip olduğu söylemsel avantajları kaybetmiştir.

İsrail ile ilişkiler

Benzer bir durum Krallığın Filistin meselesindeki hassasiyetlerinin önemli ölçüde kaybıyla da ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar İslam'ın kutsal mekânlarından biri olan Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından işgaline ve Filistinlilerin topraklarından sürülmelerine en üst seviyede tepki gösteren Krallığın, son dönemde İsrail ile iyi ilişikler geliştirmek uğruna Filistin meselesindeki haklı tezleri savunmaktan vazgeçme eğilimleri sergilemesi İslam dünyasındaki imajına önemli bir darbe vurmuştur.

Son olarak Kaşıkçı cinayeti, cinayetin işleniş biçimi ve cinayet sonrası yaşananlar Riyad yönetiminin İslam dünyasındaki itibarını önemli ölçüde zedelemiştir. Suudi dış politikasında güvenliği önceleyen yaklaşımların ön plana çıkmasıyla, ülkenin uzun yıllara dayanan yumuşak gücünün en önemli bileşeni olan Arap ve İslam Davalarına Bağlılık ilkesi ihmal edilmeye başlanmıştır. Bu süreçte Krallığın, Yemen savaşında sergilediği performans, Filistin meselesindeki ve Kaşıkçı cinayetindeki tutumu İslam dünyasındaki itibarını en çok zedeleyen hususlar olmuştur.

[email protected]