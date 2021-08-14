Tunus'ta halk ikiye bölünmüş durumda

Tunuslu gazeteci Kamal Ben Younes, 25 Temmuz'un, Tunus'ta sivil toplum, akademisyenler, analistler, siyasi liderler ve sendikacılar arasındaki farklılıkları daha da belirginleştirdiğini söylüyor. Ortaya çıkan tabloda halk da bölünmüş durumda. Bir kısım 'anayasaya sadakat', diğer kısım 'yolsuzlukla savaş' diyor.

25 Temmuz günü Tunus Devlet Başkanı Kais Saïed, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin tüm faaliyetlerini dondurduğunu ilan etti. Uluslararası arenada 'darbe mi değil mi' tartışmalarını alevlendiren karar, Saïed'e göre ekonomi, siyaset ve sağlık alanlarındaki kriz ve halkın protesto eylemlerindeki talepleri nedeniyle alınmıştı. Özellikle kararın hukukiliği meselesi siyaset, akademi ve sivil toplum tarafından tepki ile karşılandı. Bununla ilgili büyük bir kesimin rahatsızlığı söz konusu. Öte yandan yolsuzlukla mücadele için sesleri yükselen bir kesim var. Araştırmacı Gazeteci Kamal Ben Younes'ten Tunus'ta yaşananları içeriden bir bakış ile değerlendirmesini istedik.

Tunus'ta şu an olan ne? Bu bir darbe mi 'anayasal müdahale' mi?

Tunus Devlet Başkanı Kais Saïed'in 25 Temmuz sonunda aldığı kararlar, sivil toplum "seçkinleri", akademisyenler, hukuk ve anayasa çalışmaları konusunda uzman analistler, siyasi liderler ve sendikacılar arasındaki farklılıkları daha da belirginleştirdi.

Bazı önde gelen uzmanlar kararları "darbe" olarak değerlendirdi. Bu pozisyon, 2011 yılında Hukuk Bilimleri Fakültesi Dekanı ve ilk parlamentonun (geçici parlamento) başkanı olan Profesör Yadh Ben Achour tarafından zorunlu olarak ifade edildi ve savunuldu. Buna göre Anayasa'nın 80. maddesinin devlet başkanı ve fakültedeki eski meslektaşının yorumlaması "yanlış". Bu madde, elbette, ülke "büyük bir tehlike" ile karşı karşıya kaldığında "olağanüstü" acil durum önlemlerinin duyurulmasına izin veriyor. Ancak, bu "büyük tehlikenin" ciddiyetini kanıtlamak gerekecektir. Özellikle aynı anayasanın 80. maddesi şunu belirtiyor: "Bu dönem boyunca Halk Temsilcileri Meclisi, daimi bir meclis durumunda kabul edilir. Bu durumda Cumhurbaşkanı, Halk Temsilcileri Meclisini feshedemez ve hükümete karşı gensoru önergesi verilemez".

Ancak aralarında Profesör Sghaier Zakraoui'nin de bulunduğu bazı uzmanlar ve hukukçular, "askeri darbe" veya "anayasaya karşı darbe" senaryosunu hariç tutmuşlardı. Yine bu uzmanlar, Parlamento, başbakan ve cumhurbaşkanlığı arasındaki güç çatışmaları nedeniyle ülkeyi yönetmeye devam etmenin zorluklarıyla, Kaies Seaied'in kararlarını savundular.

"Kamu kurumlarını, ülkenin güvenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden yakın bir tehlike" durumunda, " Cumhurbaşkanın anayasayı yorumlama ve "anayasa üstü" kararlar alma hakkı ile cumhurbaşkanlığı önlemlerini gerekçelendirdiler".

Böylece siyasi liderler ve sivil toplum arasındaki farklılıklar zamanla daha da derinleşti.

Kais Saïed'in bu adımının darbe olup olmadığı, anayasal yetkisinin olup olmadığı tartışmalı bir durum uluslar arası arenada? Peki Tunus'ta halk ne olduğunu düşünüyor?

Halk da bölünmüş durumda. Kaies Seaied'in 25 Temmuz'daki açıklamalarının hemen ardından binlerce genç ve yetişkin, "hükümetin ve parlamentonun görevden alınmasını desteklemek " ve ülkede " kaçakçılık da dahil olmak üzere yolsuzlukla yeni bir savaş " başlatma niyetlerini ortaya koymak için sokaklara çıktı.

Sendika liderleri, sosyo-ekonomik, sağlık ve siyasi krizlere dayanarak (bunları neden göstererek) alınan önlemleri savundu. Bununla birlikte, hepsi Cumhurbaşkanı'na yasalara ve Anayasa'ya, insan haklarına ve "2011 devriminin" başarılarına saygı duyması için çeşitli çağrılarda bulundu. Ayrıca "en kısa sürede demokratik sürece" dönüş çağrısında bulundular.

Onlarca yıldır muhalefet lideri olan Nejib Chebbi de dahil olmak üzere bazıları, "erken parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri" yapılmasını önerdi.

Halkın büyük bir kısmı için "eski sistem" büyük bir kriz içindeydi ve çok zayıflamıştı (yani de-facto olarak düşmüştü). Seaied'in önlemleri bir gerçeği doğruladı: Halk, "değişimi", "kurtarma planını" ve "siyasi manzaranın yenilenmesini" destekliyordu.

Anayasanın tam metnine saygı gösterilmemesi halkın bir kısmını rahatsız ediyor. Gerçekçilik ve pragmatizm, çoğunluğu "yeni gerçekliğe" uyum sağlamaya ve "yasal ve demokratik sürece dönüşü", "parlamentonun ay sonundan önce yeniden açılmasını" hazırlamak için "yol haritaları" önermeye teşvik ediyor.

Arap Baharı'nın sembol demokrasi ülkesinde bunların yaşanmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gözlemcilere göre, sol ve sağ, siyasi liderlerin çoğunluğu, son on yılın sosyo-ekonomik ve siyasi başarısızlıklarından ve krizlerinden sorumludur. Parlamento ve hükümet çoğunluğunun yanı sıra Devlet Başkanı ve personeli, "25 Temmuz 2025 dönüşünü" ve "insan hakları aktivistleri tarafından eleştirilen istisnai önlemleri" haklı çıkaran tıkanıklık için bir miktar sorumluluk üstleniyor.

Süreç nasıl ilerledi? Basında gördüğümüz gibi bir yıl önce planlanmış ve pandemi nedeniyle ertelenmiş miydi bu kalkışma?

Muhtemelen evet. Ancak 2019 seçimlerinden bu yana devlet işlerinin kötü yönetilmesi ülkeyi bu "acil durum" senaryosuna sürüklemişti.

Bağımsız aday olması siyasi bir tabanının bulunmaması mı Kais Saïed'i dış müdahalelere açık hale getiren? BAE ve Fransa etkisinin yoğunluklu olarak konuşulmasının sebebi nedir?

Tunus'ta bazı yabancı güçlerin rolünün kanıtlanması gerekmektedir.

BAE ve Fransa'nın rahatsız olduğu konulardan birinin de Türkiye ile Tunus arasındaki askeri işbirliği olduğu konuşuluyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilimin sürece etkisi ne oranda sizce?

Türkiye ile Tunus arasındaki askeri işbirliği çok eski ve çeşitlidir. Akdeniz'in Güney ve Doğu bölgelerinde bölgesel ve uluslararası güçler arasındaki çıkar çatışmaları, özellikle Libya, Cezayir ve Tunus'ta on yıldır teyit edilmiştir. Büyük jeostratejik değişimlerin zamanıdır. Kuzey Afrika ülkeleri, özellikle "büyük Afrika pazarına açılan kapı" oldukları için önemli ve tartışmalıdır. Afrika, yeni yatırımlar için büyük potansiyel sunan kıtadır.

Çeviri : Kaoutar Saadaoui