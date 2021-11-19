Türk Devletleri Teşkilatı, Batı ile ilişkileri de sağlıklı bir zemine taşıyacak

Türk dünyası devletlerinin güçlenen iş birliği, Batı dünyasından kopuş anlamına gelmiyor. Tam tersine Türkiye'nin bu süreçte attığı adımlar Batı dünyası ile ilişkilerinin de kendi lehine gelişmesini ve sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayacak. Türkiye, jeopolitik konumu ve kendi liderliğinde oluşan alternatif uluslararası oluşumlar aracılığıyla Batı karşısında daha güçlü bir pozisyon elde edebilecek. Ülkelerin güvenlik sorunlarının çözülmesi açısından ittifak yapmaları önem taşıyor. Bu durumun en iyi örneği Karabağ Savaşı'nda Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçekleşen dayanışma ve işbirliğinde görüldü. Böylesi başarı hikâyeleri aslında yeni işbirlikleri için güven ve cesaret veriyor. Ayrıca Türkiye'nin liderlik rolünü pekiştiren bir yüz de taşıyor.

12 Kasım 2021 günü İstanbul'da düzenlenen zirve toplantısında, 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (kısaca Türk Konseyi ve Türk Keneşi) adı Türk Devletleri Teşkilatı şeklinde değiştirildi. Ancak Teşkilatın devlet başkanları zirvesinde alınan bu kararın yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret olmadığı açık. Sonuç bildirgesinde de görüldüğü üzere yeni dönemde Türk devletleri arasındaki iş birliğinin çok daha ileri boyutlara taşınması amaçlanıyor. Küresel ölçekte ülkelerin yüz yüze oldukları sorunların giderek arttığı bir dönemde Türk devletleri arasındaki işbirliğinin genişletilmesi sorunların çözümüne ciddi anlamda katkı sağlayacak. İlerleyen dönemde söz konusu ittifaka başka devletlerin katılması da beklenebilir.

Güçlü iş birliği

Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Türkiye'de diğer ülkelerden daha farklı bir heyecana neden olmuştu. Bu dönemde, uzun yıllar Sovyetler Birliği'nin tahakkümü altında yaşayan ve nihayet bağımsızlıklarını kazanan Türk devletleriyle siyasî, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlü bir iş birliği gerçekleştirilmesi düşüncesi sıklıkla dile getiriliyordu. Önce başbakanlık sonra da cumhurbaşkanlığı döneminde Turgut Özal, bu konuda hevesli ve gayretli adımlar atıyordu. Bu sürecin nasıl yönetileceği ülkenin entelektüel tartışma gündemine oturuyordu. Nitekim aynı dönemde hem ülke içinde oluşturulan kurumlar hem de uluslararası mekanizmalar aracılığıyla işbirliğinin temel parametreleri sıklıkla tartışıldı. Ancak kısa süre sonra sürecin mimarı Özal vefat etti, Türkiye de 1990'lı yılların, şimdilerde unuttuğumuz karanlığına gömüldü.

'90'lı yıllar boyunca ülke içindeki siyasal istikrarsızlıklar, terörün tırmanması ve ekonomik krizler Türkiye'yi kendi gündemine hapsetti. Öyle ki Türkiye tüm enerjisini kısır tartışmalara sarf etti, bunu takiben 28 Şubat sürecinde de demokrasi dibe vurdu. Aynı dönemde Rusya Federasyonu ise adeta yeniden ayağa kalkarak Sovyetler'in mirasına sahip çıktı. Kendi iç sorunlarının yanı sıra uluslararası alanda da Türkiye'nin etkisinin sınırlı kalması, Türk devletleriyle ilişkilerde giderek mütereddit bir tavır alınmasına neden oldu. Bir bakıma, '90'larda Türkiye'de ortaya çıkan siyasal iklim, bağımsızlıklarını sonradan kazanan devletlere model olma ihtimalini ortadan kaldırdı. Rusya'nın yanı sıra ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin bölgede nüfuz kurma çabaları karşısında Türkiye geri planda kalmayı tercih etti. Hatta bu çekingen tavır bir isimlendirme sorununa bile yol açtı. Bu devletlere nasıl hitap edileceğine karar verilemedi; Türk ifadesini kullanmamak için bir aralar Türkî gibi garip bir çözüme bile başvuruldu.

2000'li yıllar hem Türkiye'nin hem de diğer Türk devletlerinin kurumsal kapasitelerini geliştirme çabalarıyla geçti.

Restorasyon süreci

AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye, ekonomik, toplumsal ve siyasal açılardan adeta bir restorasyon sürecine girdi. Bir taraftan ülkenin kronikleşen sorunları çözülürken diğer taraftan geleceğe dönük olarak daha uzun vadeli stratejiler geliştirilmeye başlandı. Bu süreçte izlenen aktif dış politika, Türkiye'nin uluslararası mekanizmalarda daha görünür olmasını ve dış politikada daha etkili bir tavır geliştirmesini beraberinde getirdi. Türkiye, uluslararası alanda daha fazla inisiyatif almaya ve işbirliği kanallarını genişletmeye başladı. Bir taraftan Avrupa Birliği ile ilişkiler güçlendirilirken diğer taraftan Afrika'dan Uzak Doğu Asya'ya dünyanın her yerine ulaşmak için çaba harcandı. Bu tavır, doğal olarak Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağı olan devletlerle ilişkilerin daha da olumlu düzeyde gelişmesini sağladı.

Öte yandan son dönemde dünya genelinde göç, güvenlik, terör başta olmak üzere ülkelerin tek başlarına çözmekte karşılaştıkları pek çok ulusal ve uluslararası sorun ortaya çıktı. Günümüzde gıdadan enerjiye teknolojik gelişmelerden ekonomiye kadar pek çok alanda ülkeler kendi iç yapılarında çözmeleri gereken yeni meselelerle baş etmek zorunda. Sorunların kapsamı ve niteliği arttıkça devletlerin kendi başlarına bunun tamamen üstesinden gelme ihtimali düşüyor. Bu nedenle, uluslararası işbirliği mekanizmalarının devreye sokularak ülkelerin birbirleriyle bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları önem taşıyor. Elbette geçmişten itibaren farklı alanlarda çalışma yürüten çok sayıda uluslararası mekanizma bulunuyor. Ancak bunların en azından bir kısmının günümüzün ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verebildiği oldukça kuşkulu. Üstelik bu oluşumların büyük kısmı doğrudan büyük devletlere bağlı durumda ve bunların çıkarları doğrultusunda hareket ediyor.

Türkiye liderliği

Bunun yanında geçmişe göre çok daha artan nüfus hareketliliği dünyanın her yerinde yeni sorunların baş göstermesine neden oluyor. Terör, tek tek ülkelerin sorunu olmaktan çıkıp tüm dünyayı ilgilendiren bir küresel bir mesele hâline geliyor. Bu durum, Batı ülkelerinde İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı siyasal hareketlerin güçlenmesini beraberinde getiriyor. Müslümanlar başta olmak üzere tüm göçmenler yaşanan sorunların sorumlusu şeklinde gösterilerek ötekileştiriliyor. Ülke içinde karşılaşılan tüm sorunların sorumluluğu yabancılara havale ediliyor. Söz konusu sorunlarla mücadele edilmesi için bunlardan doğrudan veya dolaylı etkilenen ülkelerin birlikte hareket etmeleri önem taşıyor. Bunun yanında ülkelerin güvenlik sorunlarının çözülmesi açısından da ittifak yapmaları önem taşıyor. Bu durumun en iyi örneği Karabağ Savaşı'nda Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçekleşen dayanışma ve işbirliğinde görüldü. Böylesi başarı hikâyeleri aslında yeni işbirlikleri için güven ve cesaret de veriyor. Aynı şekilde Türkiye'nin liderlik rolünü pekiştiren bir yüz de taşıyor.

Covid19 pandemisinin de gösterdiği gibi ülkelerin çözmeleri gereken sorunlara her geçen gün, üstelik başta hiç de tahmin edilemeyecek yenileri ekleniyor. Nitekim Covid19 sürecinde virüsün yayılma koşullarına ilişkin bilimsel değerlendirmelerden aşıya, hijyen malzemelerinden temel gıdaya kadar eşzamanlı olarak çıkan ihtiyaçları devletlerin yalnızca kendi içlerinde karşılamaları mümkün olmadı. Buradan hareketle sorunların çözümü için işbirliği mekanizmalarının önemi giderek artıyor. Ancak Soğuk Savaş döneminde kurulan ve mantıkları bu çerçevede şekillenen pek çok uluslararası örgütün işlevlerini aynı şekilde sürdürebileceklerini söylemek mümkün değil. Hatta örneğin Avrupa Birliği gibi devasa bir yapı bile pandemi sürecinde üyeleri arasında bir dayanışma ağı kuramadı. Dolayısıyla hem var olan uluslararası mekanizmalara yenilerinin eklenmesinin hem de mevcut yapılarında ciddi bir değişikliğe gidilmesinin gerekli olduğu gayet iyi anlaşılıyor. Türk Devletleri Teşkilatına bu açıdan bakmakta yarar var. Teşkilatın yeni yapısının güvenlikten ticarete kültürden enerjiye farklı boyutlara odaklanan bir görünüm sergilediği açıkça anlaşılıyor. Bu çok boyutlu yaklaşım, Teşkilata katılan her devletin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kazanımlar elde etmesini sağlayacak.

Diğer taraftan Tür devletleri arasındaki işbirliğinin genişletilmesi sürecinde Türkiye'nin oynadığı rol, dış politikadaki kapsamlı vizyon değişikliğinin en önemli örneklerinden biri olarak beliriyor. Uzun yıllar boyunca içine kapanan Türkiye, 2000'lerden sonra dış politikada aktif bir rol üstlendi. Avrupa Birliği üyeliği kapsamında reformlar yapılırken Orta Doğu başta olmak üzere hemen her coğrafyaya yönelik uzun vadeli stratejiler izlendi. Pek çok Orta Doğu ülkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal bir lider olarak görüldüğü açık. Aynı durumun Türk Devletleri açısından da geçerli olduğunu söylemek mümkün. Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Erdoğan'ın Türk dünyası için taşıdığı değerin altını çizen sözleri bu anlayışı teyit ediyor.

Ortak miras

Ortak bir mirasa sahip ülkelerin aynı çatı altında buluşması, sorunların çözümünü kolaylaştıran bir etki yaratacaktır. Ancak Türk Devletleri Teşkilatına yalnızca etnik veya bölgesel temelli bir oluşum şeklinde bakmamak gerekiyor. Bugüne kadar Batı, dünya genelindeki sorunların çözümünde kendisini merkeze yerleştiren ve diğer ülkeleri ciddiye almayan bir anlayış benimsedi. Sorunlarının mahiyet ve tarzlarıyla bunlarla baş etme yöntem ve şekilleri Batı'dan farklılaşan pek çok devleti bir araya getirmek çözüm üretmek işlevsel bir araç olabilir. Bu devletlerin birlikte hareket etmeleri uluslararası platformda daha fazla kazanım elde etmeleri açısından oldukça fayda sağlayacaktır. İleride üye sayısının artması, doğal olarak Teşkilatın sözünün daha fazla dinlenmesini sağlayacak ve saygınlığını güçlendirecek. Atılan her adım bir diğerini daha da kolaylaştıracak ve hızlandıracak. Dolayısıyla bu sürecin doğru yönetilmesi Türkiye ve diğer Türk devletleri için tarihsel bir fırsat doğuracak.

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde somut ve gerçekçi beklentiler ekseninde bir uluslararası strateji geliştirmesi önemli. Yeni bulunan enerji kaynaklarından savunma sektöründe yaşanan gelişmelere kadar pek çok alanda kat edilen mesafe bu stratejinin en önemli bileşenlerinden biri olacaktır. En az bunun kadar önem taşıyan bir diğer nokta ise Türkiye'nin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin jeostratejik konumları. Öte yandan söz konusu stratejinin Batı dünyasından kopuş anlamına gelmediği açık. Tam tersine Türkiye'nin bu süreçte attığı adımlar Batı dünyası ile ilişkilerinin de kendi lehine gelişmesini ve sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayacak. Türkiye, jeopolitik konumu ve kendi liderliğinde oluşan alternatif uluslararası oluşumlar aracılığıyla Batı karşısında daha güçlü bir pozisyon elde edebilecek.

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