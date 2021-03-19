Türk dış politikasının jeopolitiğinde 'Anadolu mayası'

Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle başlayan Cumhur ittifakıyla devam eden jeopolitik sıçramalarını açıklayabilmek için Prof. Dr. Yalçın Koç'un "Anadolu mayası" kavramsallaştırması yeterli ve yerindedir. Koç, Anadolu mayasını Anadolu Türk kimliğinin esası ve Türkiye'ye yönelik tehditlerden kurtulmanın yegâne yolu olarak görmektedir. Buna göre Anadolu mayasının esası da cümle varlığın birliği ve kardeşliğidir. Statiğin dinamiğe çevrilmesinin en temel örneğini Soğuk Savaş dönemindeki Türk dış politikası ile AK Parti hükümetleri dönemindeki Türk dış politikası ayrımı yansıtmaktadır. Zira Soğuk Savaş döneminde Türkiye jeopolitik potansiyelini yalnızca statik olarak kullanmış ve ancak uzaktaki düşmanı yakındaki dostla, yakındaki düşmanı da uzaktaki dostla dengelemekle yetinebilmiştir.

Genel anlamıyla jeopolitik; dış politikanın karar alma sürecinde ve yürütülmesinde coğrafyanın belirleyici bir faktör olarak hesaba katılmasını ifade etmektedir. Bir başka deyişle kavram, siyasi pratik ile fiziksel çevre arasındaki ilişkiye tekabül etmektedir. Hâlihazırda jeopolitik kavramı etimolojik olarak "yer" anlamına gelen "geo" ile "yönetme sanatı"na karşılık gelen "politikos" kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Jeopolitik bu şekilde tanımlandığında kavramı ve pratiğinin geçmişini ilk siyasi-toplumsal formasyonlara kadar geri götürmek mümkün hale gelmektedir. Zira bu zamanlardan beri siyasi çatı altında birleşmiş olan insan toplulukları içinde yaşadığı coğrafya kapsamında düşünmeye ve onun konumunun avantajlarından yararlanmaya ya da onun dezavantajlarını bertaraf etmeye çalışmıştır.



Pejoratif çağrışımlar

Ancak jeopolitiğin 19. yy'ın sonları ile 20. yy'ın başlarından itibaren bir disiplin olarak ortaya çıkmaya başlaması insanlık tarihi kadar eski ve bir o kadar da gerçek/geçerli olan bu kavramın pejoratif çağrışımlara bürünmesine sebebiyet vermiştir. Hiçbir kavram soyut doğası hasebiyle direkt olarak olumsuz olarak nitelenemeyeceğine göre bu durumun müsebbibi kavramın pratiğine yön veren devletlerdir. Öyle ki jeopolitiğin kurucusu olarak kabul edilen Ratzel kavramı Darwin'in sosyal evrim ve doğal seçilim yaklaşımlarıyla ele almıştır. Buna göre yaşayan bir organizma olarak kabul edilen ve bu haliyle insanın varlığının uzantısı olarak görülen devletler hayatta kalmak için sürekli mücadele etmek ve yaşam alanlarını yaratmak ve hatta genişletmek mecburiyetindedir. Ratzel'in bu yaklaşımı önce Rudolf Kjellen'i ardından da Karl Houshofer'i etkilemiş ve bu yaklaşım "lebensraum" (hayat sahası) kavramsallaştırmasıyla Adolf Hitler'in dış politikasında pratiğe geçmiştir.

Ancak elbette jeopolitik kavramının pratiğinin lekelenmesinin tek sorumlusu Hitler Almanya'sı değildir. Zira önce sömürgecilik ardından da emperyalizm politikası güden her devlet coğrafyayı politikanın belirlenmesinin ötesinde suiistimal ederek jeopolitiğin pejoratif çağrışımlar barındıran mahiyetinin oluşasına katkı sağlamıştır. Bu çerçevede "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" olarak değerlendirilen Büyük Britanya'yı, hegemonya olma konusundaki küresel angajmanını II. Dünya Savaşı sonrasında yoğunlaştıran ABD'yi, Soğuk Savaş sonrası dönemde önce Orta Asya'da ve Doğu Avrupa'da günümüzde de Ortadoğu'da etkinliğini arttırmaya çalışan Putin dönemi Rusya Federasyonu'nu ve küresel hâkimiyet noktasında ABD'nin olduğu her coğrafyada var olmaya çalışan Çin'i örnek vermek mümkündür. Ancak tüm bu kötücül örneklere rağmen jeopolitik yaklaşım dış politikanın belirlenmesinde gerçek ve geçerli bir belirleyen olarak varlığını sürdürmektedir.

Zira modern uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak devletin egemenlik ve ülkesellik bileşenleri takribi 1648 Westphalia Anlaşması'ndan bu yana sınır mefhumu üzerine bina edilmiştir. Öyle ki sınır; iç ve dış, biz ve öteki, vatandaş ve yabancı gibi dikotomilerin anlam kazanmasını sağlamıştır. Benzer şekilde devletler jeopolitik yaklaşım sergilerken dünya siyasetinde bulundukları konumları üzerinden yani sınırlarla belirlenmiş egemenlik alanlarının diğerlerine göre konumundan hareket etmektedirler. Hal böyle olunca uluslararası ilişkilerde sınır mefhumu ortadan kalkmadan devletlerin kendi potansiyellerini anlamlandırmalarında ve dış politikayı buna göre belirleyip hayata geçirmelerinde jeopolitiğin etkinliği göz ardı edilemeyecektir. Jeopolitik ile ilgili belirtilmesi gereken bir nokta daha ise kavramın bileşenlerine aittir: Yer/arz ve politika.

Dinamik potansiyel

Öyle ki genel kanının aksine jeopolitik kavramındaki yer/arz yalnızca tek başına ele alındığında kısa vadede statiktir ve fakat uzun vadede ve politika ile birlikte ele alındığında dinamik olma potansiyeline sahiptir. Zira jeopolitiğin değişmeyen unsurları arasında yer alan bu öğe coğrafi konum, sınırlar, coğrafi bütünlük, toprak genişliği ve bu topraklarda yer alan stratejik kaynaklar gibi unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Ancak kavramda bulunan yer/arz politika yapıcıları sayesinde dinamik bir nitelik kazanabilmektedir. Bu durum aslında bir ülkenin jeopolitiği ile o ülkenin dış politikasının jeopolitiği arasındaki farkı da yansıtmaktadır. Zira ilkinde bahsedilen bir ülkenin kısa vadede değişmeyecek olan jeopolitik potansiyeli iken ikincisi uygulanan politika sayesinde bu potansiyelin dinamik hale gelmesini ifade etmektedir. Yani öz bir şekilde ifade etmek gerekirse kavramın potansiyelini kinetiğe çeviren/çevirebilen özelde politika karar alıcıları/uygulayıcıları genelde ise ülkenin insan potansiyelidir. Söz konusu durumu Türkiye açısından örnekleyebiliriz.

Türkiye'nin jeopolitiği

Türkiye'nin jeopolitiği herhalde açıklanmasına gerek duyulmayacak kadar totolojik bilgiler içermektedir. Bu kapsamda ve Türkiye'nin jeopolitiği açısından Türkiye, Asya ve Avrupa arasında yer alması, Oral Sander'in deyimiyle (Ortadoğu kavramına nazaran daha yerinde betimlemesiyle) ülkemizin beş deniz yaylasına yakınlığı, enerji kaynaklarına yakınlığı ile birlikte enerji nakil hatlarının üzerinde yer alması, etrafını çevreleyen denizler vs. gibi unsurlar sayılabilmektedir. Bu unsurlar başlangıçta ve yalnızca yer/arz bakımından düşünüldüğünde kısa vadede statik olarak değerlendirilebilir. Ancak örneğin ülkemizin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yaptığı enerji kaynakları keşifleri Türkiye'nin jeopolitik önemini statikten dinamiğe çevirmiş ve bu önemi arttırmıştır. Benzer şekilde Suriye, Irak ve Mısır'da yaşanan krizler, Türkiye aynı coğrafi konumda olmasına rağmen bu ülkelere yakınlığı sayesinde onun jeopolitik önemini arttırmıştır. Dolayısıyla görüldüğü gibi ilk olarak Türkiye'nin jeopolitiğini kısa vadede statik kabul etmek makul iken bunun uzun vadede çevresel koşullarla değişmeyeceğini düşünmek bir hata olmaktadır.

Dengeleme politikası

Türkiye'nin jeopolitiğinde yaşanan bu durumu Türk dış politikasının jeopolitiği çerçevesinde daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Zira az önce de vurgulandığı üzere özelde politika karar alıcıları genelde ise ülkemizin insan potansiyeli sayesinde Türkiye'nin kısa vadede statik olan jeopolitiği Türk dış politikasının jeopolitik eksende uygulanmasıyla dinamik hale gelmektedir. Bu durumun ve statiğin dinamiğe çevrilmesinin en temel örneğini Soğuk Savaş dönemindeki Türk dış politikası ile Ak Parti hükümetleri dönemindeki Türk dış politikası ayrımı yansıtmaktadır. Zira Soğuk Savaş döneminde Türkiye jeopolitik potansiyelini yalnızca statik olarak kullanmış ve ancak uzaktaki düşmanı yakındaki dostla, yakındaki düşmanı da uzaktaki dostla dengelemekle yetinebilmiştir. Buna göre Türkiye, Soğuk Savaş döneminde örneğin ABD ile kriz yaşadığında SSCB ile yakınlaşma kartını kullanmış SSCB'den tehdit gördüğünde ise ABD'yi Türkiye'nin jeopolitik potansiyelinin önemi noktasında arkasına alabilmiştir. Bu dönemde Türk dış politikasının Türkiye'nin jeopolitik potansiyeliyle yetindiğini gösteren bir diğer örnek de Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdinde "Soviet barrier" (Sovyet bariyeri) gibi statik bir kavramsallaştırmayla anılmasıdır.

Buna mukabil Ak Parti döneminde politika karar alıcıları ve uygulayıcıları Türkiye'nin jeopolitik potansiyelini Türk dış politikasını jeopolitik açıdan değerlendirerek dinamik bir hale çevirmiştir. Bu tespiti doğrulamak için günümüzde yaşanan gelişmelerin bazılarına bakmak yeterlidir. İlk olarak Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askerî harekâtlar Türkiye'nin güneyinde oluşturulması hedeflenen terör koridorunu kırmak gibi jeopolitik bir saikle yapılmaktadır. Zira aksi taktirde Türkiye'nin güneyinde oluşturulması muhtemel bu jeopolitik kıskaç Türkiye'nin güneydoğu ve doğu bölgelerini istikrarsızlaştırıcı bir amaçla kullanılabilecektir. İkinci olarak Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Azerbaycan'ı siyasi ve askeri açıdan destekleyen tutumuyla Güney Kafkasya'daki Rus hâkimiyetini dengeleme şansını elde etmiştir. Keza uzun yıllardır Rus etkisinde olduğu düşünülen bu bölgede Türkiye'nin Azerbaycan ile birlikte elde ettiği kazanım jeopolitik bir sıçramadır. Benzer şekilde bu sıçrama Büyük Türk Birliği'nin oluşmasının zeminini teşkil etmektedir.

Üçüncü olarak Türkiye Doğu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs'taki tutumuyla uzun vadede kendisine yönelik olası saldırılarda sıçrama tahtası olarak kullanılabilecek alanlar tarafından kuşatılmasının önüne geçmeye çalışmaktadır. Türk dış politikası literatürüne kazandırılan Mavi Vatan kavramının bu denli vurgulanmasının ve sahiplenilmesinin sebebi işte burada yatmaktadır. Zira bu alanlar bir vatan şiarıyla benimsenerek Türkiye'nin geri adım atmayacağı ve bir mevzi şeklinde savunulacağı daha başından belirtilmiş olmaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye'nin jeopolitik potansiyeli her iki dönemde de kısmen aynı kalsa da bunun Türk dış politikasının yürütülmesi vasıtasıyla etkinleştirilmesi farklılık arz etmektedir. İşte bu noktada farklılığı yaratan unsur yerin/arzın politik kavranışı, bunun siyasi karar alıcılar vasıtasıyla benimsenerek sıçrama tahtası olarak kullanılması ve ülkemizin insanı tarafından içselleştirilerek sahiplenişi ayırt edici faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Öz bir şekilde belirtmek gerekirse yere/arza ve politikaya hayat veren insan faktörü bu farklığın en temel sebebidir.

Anadolu mayası

Bahse konu bu farklılığı ve farkındalığı anlamlandırmak ve Türkiye'nin Ak Parti hükümetleriyle başlayan Cumhur ittifakıyla devam eden jeopolitik sıçramalarını açıklayabilmek için Prof. Dr. Yalçın Koç'un "Anadolu mayası" kavramsallaştırması yeterli ve yerindedir. Bu çerçevede Yalçın Koç'un düşüncelerini açmak gerekirse kendisi Anadolu mayasını Anadolu Türk kimliğinin esası ve Türkiye'ye yönelik tehditlerden kurtulmanın yegâne yolu olarak görmektedir. Buna göre Anadolu mayasının esası da cümle varlığın birliği ve kardeşliğidir. Anadolu'yu Türkler tarafından mayalanmış bir coğrafyaya benzeten Koç, Türklerin mayalaması sayesinde Anadolu'nun özü itibariyle dönüştüğünü ve ona asli bir kimlik kazandırdığını belirtmektedir.

Anadolu mayasını insanın özü olarak kavrayan Koç'a göre Anadolu da Anadolu Yarımadası'nı içine alan geniş bir bölgeyi kuşatmaktadır. Bu anlamda Koç'un maya ile kast ettiği Anadolu'ya Türkistan'dan gelen kelamdır ve bununla vurgulanmak istenen de insandır. Kıyasladığı diğer şeyler aksine mayanın farklılığının altını çizen Koç'a göre maya çalındığı şeyi dönüştürür; onun kimliğini, özünü değiştirir ve bu değiştirme yoluyla değiştirdiği şeye birlik vasfı kazandırır. Koç'a göre Anadolu mayası bir kriz ile karşı karşıya değildir, zira kelamın krizi olamamaktadır. Doğası gereği topluma ve bireye ait olan krizin esası da kimliğin doğru şekilde açılamamasından, yani Anadolu Türk kimliğinin esaslarının ortaya konamamasından kaynaklanmaktadır. Bu krizi aşmanın yolu Koç'a göre okumak, çalışmak dilimizi öğrenmek ve bu sayede fikri esaretten kurtulmaktır.

Kinetiğe dönüşüm

Elbette Koç'un bu kavramsallaştırması yalnızca jeopolitik ekseninde düşünülemez ancak ele aldığımız konu çerçevesinde Anadolu mayasından yararlanabiliriz. İlk olarak diğer medeniyetlerin Anadolu'ya yönelik jeopolitik yakıştırmalarından uzaklaşarak kendi önemimizi kendimiz ekseninde betimlemek yani Anadolu'yu merkeze alan jeopolitik bir tahayyül inşa etmek önemlidir. İkinci olarak jeopolitiği diğer medeniyetlerin ona yüklediği emperyal ve yayılmacı hüviyetinden arındırmak ve onu Anadolu'yu fiiliyatta da gerçek coğrafyasına eriştirmek için kullanmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Üçüncü olarak jeopolitikte statiğin dinamiğe, potansiyelin kinetiğe dönüşmesini sağlayan unsur yeri/arzı anlamlandıran ve politikayı yönlendiren hatta politikanın da kendisine yöneldiği insan faktörüdür. Bu çerçevede Türk insanının ve gençliğinin fikri esaretten kurtarılması için Anadolu mayası çerçevesinde özünü anlamlandırması bir zarurettir. Ancak bu anlamlandırma diğer medeniyetlerin düşünce tarzları ile yürütülemez. Dördüncü olarak Türkistan'dan gelen insan ile mayalanan Anadolu'yu bir yarımada şeklinde zihinlere ve pratiğe hapsetmek yerine onu daha büyük bir Anadolu'nun parçası olarak düşünmek önemlidir. Beşinci olarak -ki bunu özellikle Ak Parti hükümetlerinin ve Cumhur ittifakının karşı karşıya kaldığı küresel ve medeniyetsel saldırılardan daha iyi anlıyoruz- medeniyetler arası diyalog ve uzlaşı Anadolu mayasını bozmaya yönelik bir teşebbüstür. Bunun bertaraf edilmesi adına Anadolu mayasının tahayyülde ve pratikte merkeze alınması gerekmektedir.

meaksoyy@gmail.com