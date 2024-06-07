Türkiye neden BRICS'e yöneldi?

BRICS'in son genişlemesiyle beraber global ticaretteki payının yüzde 40'lara yaklaşması, hem ekonomik hem de siyasal açıdan giderek büyüyen potansiyele işaret ediyor. BRICS bünyesinde serbest ticaret anlaşmalarına bağlı olarak gelişen kıtalararası global ticaret işbirliğinin faydalı ortaklarından biri olma isteğinin yanında Türkiye'nin BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na erişim imkanı elde etme ve yatırım fırsatlarını geliştirme gayretleri BRICS üyeliği için ana motivasyonları oluşturuyor.

BRICS'in son genişlemesiyle beraber global ticaretteki payının yüzde 40'lara yaklaşması, hem ekonomik hem de siyasal açıdan giderek büyüyen potansiyele işaret ediyor. BRICS bünyesinde serbest ticaret anlaşmalarına bağlı olarak gelişen kıtalararası global ticaret işbirliğinin faydalı ortaklarından biri olma isteğinin yanında Türkiye'nin BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na erişim imkanı elde etme ve yatırım fırsatlarını geliştirme gayretleri BRICS üyeliği için ana motivasyonları oluşturuyor.