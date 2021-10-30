Türkiye'nin mevcut güvenlik çevresi: Değişen tehdit paradigması ve durumsal denklik mücadelesi

2023 seçimlerinden önce, Türkiye'nin iç güvenlik ortamının yabancı istihbarat faaliyetleri, siyasi cephedeki PKK'nın söylemsel tahakkümü ve yabancı misyonların münferit/müşterek çıkışlarıyla manipüle edilmeye çalışılacağı beklenebilir. Bu üç durumun eşgüdümlü olarak sosyo-ekonomik etki üretmek suretiyle toplum içinde güvensizlik hissi uyandırmaya çalıştığı gözden kaçırılmamalıdır. Çatışma çevresi açısından Türkiye için en tehdit edici çevre Suriye'dir. Suriye'deki çatışma çevresi hem kendi içindeki İdlib-Afrin, İdlib-Bab, İdlib-Münbüç, İdlib-Ayn al Arab gibi mikro durumlarla hem de Suriye-Libya, Suriye-Karabağ, Suriye-Güney Azerbaycan gibi makro durumlarla etkileşimlidir. Ayn al-Arab'taki PKK/PYD varlığına karşı düzenlenecek müdahale edici askeri bir harekât durum değiştirici büyük bir hamle olabilir. Bu bölgedeki olası bir askeri harekat, Türkiye'nin sınır ötesindeki bütünleşik güvenli bölge hedefine ulaşmasının yanı sıra, diğer çatışma bölgeleri üzerinde stratejik bir tahakküm oluşturabilecek niteliktedir.

Geçtiğimiz bir aylık süreçte Türkiye'nin güvenlik çevresini doğrudan etkileyen bir takım gelişmeler meydana geldi. Bu gelişmeler yurt içindeki iç güvenlik uygulamaları ile Türkiye'nin bölgesel çatışma alanlarındaki etkin aktörlerle olan sınama merkezli ilişkileri etrafında gözlendi. Türkiye'nin güvenlikçi politikasından neden vazgeçemeyeceğini de ortaya koyan bu gelişmelerde, güvenlik çevresindeki tehdit paradigmalarındaki değişimler ile bölgesel güvenlik ortamındaki durumsal denklik mücadelesi göze çarpmaktadır. İç ve dış cephedeki görüntü detayları Türkiye'nin güvenlik çevresini anlamak için daha net bir resim ortaya koymaktadır.

İç güvenlik çevresi

Türkiye'deki iç güvenlik geleneksel olarak PKK terör örgütüyle ilgili gelişmelerle algılanırdı. PKK yurt içinde gündem dışında kalmasıyla birlikte, PKK'nın silahlı eylemlerinin üzerini kapattığı üç önemli durum/gerçek açığa çıktı. Bunlardan birincisi, yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetleridir. 24 Eylül'den başlamak üzere, geçtiğimiz bir aylık süre içinde İran, Rus ve İsrail istihbarat örgütlerine karşı Van, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yürütülen karşı-istihbarat operasyonlarında çok sayıda yabancı istihbarat elemanı ve yerel işbirlikçi yakalandı. Operasyonlar Türkiye'de yaşayan İran, Çeçen ve Filistinli sığınmacı/muhalifleri hedef alan tedhiş/kaçırma/espiyonaj eylemlerini önlemenin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayiinin teknik/insan kaynağına dönük espiyonaj faaliyetlerine de engel oldu. PKK'nın eylem etkinliğinden arındırılmasıyla birlikte ortaya çıkan ikinci durum ise PKK'nın bölücü söylemlerinin çeşitli platformlarda rahatlıkla dile getiriliyor olması oldu. PKK'nın toplum ve siyaset içine yerleştirdiği yardımcı kuvvetlerinin provokatif söylemleri örgütün pasif destekçileri tarafından sadeleştirilmekte sosyal medya mecralarında ve sokakta rahatlıkla sarf edilmektedir. HDP'nin geçtiğimiz ay duyurduğu "Demokrasi Tutum Belgesi" adlı bildiride kullandığı dilin PKK'nın söylem dilinden çok uzak olmadığı görüldü. Öyle ki, giderek kendini Millet İttifakı'nın yaşam desteği haline getiren HDP tahakkümü karşısında, ittifak bileşeni siyasi partilerden CHP Irak-Suriye'deki askeri operasyonlara dair TBMM Tezkeresine hayır oyu kullanmış, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyareti kapsamında bir şahsın "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor,..., Senin şu an bulunduğun yer Kürdistandır" ayrılıkçı söylemine karşı bu ülke vatandaşlarını tatmin edici bir cevap verememiştir.

Söylemsel tahakküm

Kolluk kuvvetleri PKK'nın yardımcı kuvvetleri ve pasif destekçilerine karşı ülkenin neredeyse bütün kentlerinde muazzam bir mücadele verirken, siyasi cephede PKK'nın ideolojik/söylemsel tahakkümü kendini göstermektedir. PKK'nın ülke içindeki eylemsel etkisinin sona ermesinin beraberinde getirdiği üçüncü durum ise, yabancı misyonların ülkedeki diğer kullanışlı aktörlere yüksek tondan sahip çıkması oldu. ABD Büyükelçiliğinin liderlik ettiği ve genellikle de FETÖ üyelerinin firarda bulunduğu çoğu AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin takip ettiği (bandwagon effect) Osman Kavala çıkışı bu durumun göstergesi oldu.

2023 seçimlerinden önce, Türkiye'nin iç güvenlik ortamının yabancı istihbarat faaliyetleri, siyasi cephedeki PKK'nın söylemsel tahakkümü ve yabancı misyonların münferit/müşterek çıkışlarıyla manipüle edilmeye çalışılacağı beklenebilir. Bu üç durumun eş güdümlü olarak sosyo-ekonomik etki üretmek suretiyle toplum içinde güvensizlik hissi uyandırmaya çalıştığı gözden kaçırılmamalıdır.

Türkiye'nin sınır ötesindeki güvenlik çevresinin odağını öncelikli olarak Suriye ve Irak, müteakibinden Doğu Akdeniz ve Ege, sonrasında Libya ve Karabağ'daki gerilim/çatışmalar oluşturmaktadır. Bu bölgelerdeki gerilim/çatışmaların her birinin doğası birbirinden farklı olmakla birlikte bir bölgedeki çatışma/gerilim dinamiği başka bir bölgede işbirliği veya sınama şeklinde görülebilmektedir. Bu kapsamda Türkiye açısından bakıldığında farklı gerilim/çatışma çevrelerinde bir durumsal denklik mücadelesi verildiği görülmektedir. Durumsal denklik mücadelesinin sırasıyla; Rusya'a karşı Suriye-Libya ve Suriye-Karabağ, - ABD, Fransa ve Yunanistan'a karşı Doğu Akdeniz-Libya ve Doğu Akdeniz-Ege, İran'a karşı Irak-Güney Azerbaycan, Suriye-Güney Azerbaycan ekseninde geliştiği ifade edilebilir. ABD'ye karşı Suriye'de verilen mücadele başka bir mücadele alanıyla karşılıklı olmayıp, bütünüyle Suriye'deki duruma özgün bir mücadeledir.

Görüldüğü gibi çatışma çevresi açısından Türkiye için en tehdit edici çevre Suriye'dir. Suriye'deki çatışma çevresi hem kendi içindeki İdlib-Afrin, İdlib-Bab, İdlib-Münbüç, İdlib-Ayn al Arab gibi mikro durumlarla hem de Suriye-Libya, Suriye-Karabağ, Suriye-Güney Azerbaycan gibi makro durumlarla etkileşimlidir. Öte yandan Rusya, ABD ve İran'ın Türkiye'nin neredeyse tüm etki alanları içindeki çatışma çevresinde karşısına çıktığı da görülmektedir. O halde Türkiye için rasyonel olan şey, Suriye'deki çatışma çevresinde yeni bir durum yaratmak olarak görülmektedir. Zira, Rusya-ABD-İran tehdit üçlemesinin Suriye'de birbirinde bütünüyle ayrıştığı hassas bir noktaya düzenlenecek askeri bir harekatın hem Suriye'deki diğer mikro çatışma bölgeleri üzerine hem de Libya, Irak, Karabağ ve Güney Azerbaycan gibi makro gerilim/çatışma bölgeleri üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır.

İran uzak tutulmalı

Bu durumda Ayn al-Arab'taki PKK/PYD varlığına karşı düzenlenecek müdahale edici askeri bir harekât durum değiştirici büyük bir hamle olabilir. Bu bölgedeki askeri bir harekat, Türkiye'nin sınır ötesindeki bütünleşik güvenli bölge hedefine ulaşmasının yanı sıra, diğer çatışma bölgeleri üzerinde stratejik bir tahakküm oluşturabilecek niteliktedir. Ayn al-Arab'a dönük bir harekât, ileride Tel Rıfat ve Haseke-Kamışlı eksenindeki PKK/PYD varlığını tehdit edecek maliyeti düşük stratejik bir hamle olarak görülmelidir. Öyle ki, Rusya böylesine bir ihtimali önleyebilmek için Kamışlı'ya geçtiğimiz hafta içinde hava kuvvetlerinden bir unsuru yerleştirmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin böylesine bir harekatı sonrasında, ABD'nin Suriye'deki varlığının daha da zayıflayacağı, bundan sonraki mikro çatışma bölgelerinin genelinde Türkiye'nin Rusya ile muhatap olacağı bir durumun gelişme ihtimali yüksektir. Rusya'nın Suriye'nin kuzey doğusunda özellikle Kamışlı çevresinde varlığını arttırmaya çalışırken, Tel Rifat çevresinde kırılganlıklara maruz kalabileceği yeni bir sürece girilmesi muhtemeldir. Müteakip aşamalarda Tel Rifat çevresinde geliştirilebilecek yeni durumlarla birlikte İran Devrim Muhafızlarına bağlı milis unsurların Türkiye sınırından mümkün mertebe uzak tutulması da sağlanabilir.

İstikrarın muhafazası için...

Türkiye'nin güvenlik çevresini etkileyen yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeler mevcut güvenlikçi yaklaşımların devam ettirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yurt içindeki karşı istihbarat, PKK ile mücadelede kamu diplomasisi ve yabancı misyonlara karşı verilen klasik diplomasi mücadelesinin pekiştirilmesi ve yoğunluğunun arttırılması istikrarın muhafazası için gereklidir. Bölgesel güvenlik ortamında durum değiştirici askeri bir harekat ise 2023 seçim sürecine girilmeden önce sınır ötesinde karşı-askeri girişimlerin önünü alabilecek stratejik bir hamle olabilir. Bazı çevreler mevcut sosyo-ekonomik koşulları Türkiye'nin güvenlikçi politikasıyla ilişkilendirse de bunu gerçeklikle ilişkilendirmek oldukça güçtür. Zira, gerek iç cephede gerekse dış cephedeki tehditler Türkiye'nin güvenlikçi politikasında vazgeçemeyeceği kadar büyüktür.

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