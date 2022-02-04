Ukrayna krizinde Rusya'nın tutumu

Rusya, Rus azınlıklar üzerinden irredentist bir dış politika yürütmekte, eski S.S.C.B. alanını kendi yaşamsal alanı ilan etmektedir. Hitler'in S.S.C.B.'ye karşı yürüttüğü Barbarossa Harekatı'nda Kiev'i birincil hedefler arasına koyması gibi Rusya da Ukrayna'yı kıskaca almaya çalışmaktadır. Rusya için Ukrayna; Hazar Denizi, Orta Asya ve Rus hidrokarbon kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında önemli bir geçiş üssü niteliğindedir. Benzer şekilde ülkenin Donetsk bölgesi çelik ve boru üretimi bakımından Rusya için önceliklidir.

"Tarih geçmişin siyaseti, siyaset ise bugünün tarihidir." Bu motto günümüzde yaşanan uluslararası siyasal gelişmelerin nasıl analiz edilebileceği konusunda makul bir çerçeve sunmaktadır. Zira geçmiş ile bugünün siyaseti arasında bir bakımdan süreklilik bulunmaktadır. Bu tespit günümüzde yaşanan krizlerin yalnızca geçmişin unsurlarının devamı olduğu anlamına gelmez. Zaten bu sebeple geçmiş ile bugünün siyaseti arasında süreklilik unsuru olduğu kadar değişim unsuru da bulunmaktadır. Günümüz siyasal gelişmelerinin analizinde bahse konu süreklilik ve değişim unsurlarını birlikte ele almak ise analiz yapanlar için iki ucunda da hatalı sonuçlar doğurabilecek değerlendirmelerin önüne geçmeyi sağlamaktadır. Öyle ki bugünün siyasal gelişmelerine dair yalnızca tarihsel süreklilik unsuru ele alınırsa bunun varacağı yer anakronizmdir. Diğer yandan yalnızca değişim unsurunu ele almak ise her siyasal gelişmeyi bir dönüm noktası ve nev-i şahsına münhasır olarak değerlendirmekle sonuçlanmaktadır.

Ukrayna krizi açısından değerlendirildiğinde süreklilik ve değişim unsurlarının birlikte ele alınmamasının sonuçlarını bazı medya manşetlerinden görmek mümkündür. En belirgin örneklerini vermek gerekirse; anakronizm sarmalına düşenler "Yeni Bir Soğuk Savaş Kapıda Mı?", tarihsel sürekliliği göz ardı edenler ise "Ukrayna Krizi Temelinde Bir Dünya Savaşı Çıkar Mı?" soruları üzerinden analizlerini temellendirmektedirler. Oysa Soğuk Savaşı karakterize eden ideolojik, politik, teknolojik ve askeri unsurları gözetmeden Ukrayna krizini ABD-Rusya mücadelesi sıcak çatışmaya dönüşmediği için bu kapsamda ele almak değerlendirmeyi daha başından butlan bırakır. Benzer şekilde özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya'nın Batı ittifakı kurumlarının (NATO ve AB) doğuya doğru genişlemesine dair verdiği yerleşik tepkiyi atlayarak mevcut Ukrayna krizindeki Rus refleksini kendi başına ele almak şüphesiz değerlendirmeyi bir dünya savaşına götürecektir. Dolayısıyla süreklilik ve değişim ekseninde bir analize ihtiyaç vardır.

Ne taahhüt edildi?

Akademik bir tevatürdür. S.S.C.B.'nin son lideri Gorbaçov birliğin dağılmasının hukuki belgesini imzalamadan önce dönemin ABD başkanı George H. W. Bush'tan Batı ittifakı kurumlarının doğuya doğru genişlemeyeceği yönünde sözlü bir taahhüt almıştır. Soğuk Savaş sonrası yaşanan birtakım gelişmeler S.S.C.B.'nin ardılı olarak Rusya'nın bu taahhüdü almamış olsa bile bu önceliğe uygun davrandığını doğrulamaktadır. Bu çerçevede örneğin Rusya'nın 1993'te deklare ettiği yakın çevre ya da meşhur adıyla arka bahçe doktrini, 2007'de Estonya'ya karşı başlatılan siber saldırı, 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ve Rusya'nın Azerbaycan-Ermenistan ihtilafındaki ikircikli politik manevraları henüz Ukrayna krizine geçmeden önce Rusya'nın Soğuk Savaş sonrasındaki döneme ait süreklilik arz eden refleksini ortaya koymaktadır.

Açmak gerekirse, ilk olarak Rusya 1993'te eski S.S.C.B. coğrafyasını yaşamsal çıkarı için öncelikli bir alan olarak ilan etmiştir. Bu deklarasyon S.S.C.B sonrası oluşan jeopolitik boşluğun Batı ittifakı kurumları tarafından doldurulmasına izin verilmeyeceğinin ve Rusya'nın inisiyatif alacağının bir göstergesidir. Yine Estonya parlamentosunun Tallinn meydanındaki Bronz Asker heykelinin kaldırılmasına karar vermesi etnik Rus azınlık tarafından hoş karşılanmamış, Rusya ise alınan karara sert tepki göstermiştir. Nihayetinde ise 26 Nisan 2007 akşamında Estonya, kaynağı belirsiz ve geniş çaplı bir siber saldırıya maruz kalmıştır. Burada ihtilafa konu olan heykelin II. Dünya Savaşı'nda ayak bastığı her yerde S.S.C.B. hakimiyetini beraberinde getiren Rus askerini temsil ettiği ve bunun kaldırılmasının Estonya'nın batıya yaklaşması anlamına geleceği göz önüne alınırsa söz konusu belirsiz saldırının faili Estonya'nın Batı ittifakı kurumlarıyla yakınlaşmasını istemeyen Rusya olarak kendisini gösterecektir.

Gürcistan'ın Batı ittifakı kurumlarından özellikle NATO ile yakınlaşması da farklı bir sonuç doğurmamıştır. Nitekim dönemin Gürcistan başbakanı Mikheil Saakashvili'nin uluslararası basına yansıyan ve kravatını yediği görüntü Rusya'nın savaşa varacak kadar tüm yollarla yakın çevresini Batı ittifakı kurumlarının nüfuzundan koruma gayesinde olduğunu net şekilde göstermiştir. Soğuk Savaş döneminin donmuş ihtilaflarından biri olarak bilinen Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının tektonik ivme kazandığı Soğuk Savaş sonrasında ise Rusya, krizin taraflarından biri Batı'ya yaklaştığında diğer tarafı açık-örtülü destekleyerek Batı'ya yanaşan tarafı cezalandırmıştır. Nitekim 2020'de yaşanan Azerbaycan-Ermenistan savaşının Azerbaycan lehine sonuçlanmasında büyük pay Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan'a ait olmasına rağmen Batı'ya yakın politik ajandaya sahip olan Nikol Paşinyan'ın Rusya tarafından bu ihtilafla cezalandırılmak istenmesini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Öyle ki Putin basına yansıdığı şekilde Paşinyan'ın telefonunu yüzüne kapatarak mesajını vermiştir.

Görüldüğü üzere Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya eski S.S.C.B. coğrafyası ve nüfuz alanının Batı ittifakı kurumları tarafından jeopolitik boşluk olarak değerlendirilmesine karşı çıkmış ve buna konu olan ülkenin Rusya için jeopolitik önemi ile uluslararası siyasal konjonktürün şartlarına da bağlı olarak siber saldırıdan gerçek savaşa kadar tüm yolları araçsallaştırmıştır. Dolayısıyla bir sonraki başlıkta ele alınacak olan Ukrayna krizini bu süreklilik bağlamında düşünmek ama ardından hem Ukrayna'nın Rusya için anlamına hem de mevcut uluslararası siyasal konjonktürün mahiyetine bağlı olan değişim unsurunu analize dahil etmek gerekmektedir. Zira yaşanan yeni bir Soğuk Savaş değil, Soğuk Savaş sonrası dönemde yerleşikleşen ve Ukrayna'nın Rusya için anlamına göre farklı araçlarla kendisini gösteren Rus refleksidir. Yine yaşanan bir dünya savaşının potansiyel kıvılcımı değil Rusya'nın Batı ittifakı kurumlarına karşı yönelttiği ama görünürlüğü yine Ukrayna'nın anlamına göre değişen meşalesidir.

Turuncudan kızıla

2001'de gazeteci Georgiy Gongadze'nin öldürülmesi ile Ukrayna'da Leonid Kuçma aleyhine protestolar düzenlenmiş ve bu siyasi krizin verdiği ivme ile Victor Yuşçenko muhalif güçleri etrafında toparlayarak 2004 seçimlerinde başkan adayı olmuştur. Seçimlere ilişkin uluslararası gözlemcilerin ciddi ihlaller yaşandığını raporlaması sonucunda Yuşçenko, destekçilerini protesto yapmaya çağırmış ve yenilenen seçimlerle devlet başkanı olmuştur. Yuşçenko'nun seçim kampanyasında turuncu rengi tercih etmesi nedeniyle söz konusu süreç Turuncu Devrim olarak adlandırılmıştır. Yuşçenko döneminde Ukrayna yönünü Batı'ya çevirerek NATO ve AB üyeliği için politikalar yürütmüştür. Ancak 2010 seçimlerini Victor Yanukoviç'in kazanmasıyla Ukrayna'da Turuncu Devrim sona ermiştir. Kasım 2013'te Yanukoviç'in AB Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesi sonrasında Ukrayna'da siyasi bir kriz patlak vermiş ve yaşanan protestolar akabinde Yanukoviç ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığınmıştır. Yanukoviç'in yerine Batı yanlısı Petro Poroşenko'nun seçilmesiyle ülkenin doğu ve güneyinde yaşayan Rus azınlık ayaklanmıştır.

Geçici yönetim ise söz konusu ayaklanmalara karşı sert tedbirler almış ve gösterileri terörist faaliyetler olarak tanımlamıştır. Bunun üzerine Rusya Ukrayna'da yaşayan Rus azınlığı ve Rusça konuşan halkları koruyacağını deklare etmiştir. 27 Şubat'ta Kırım Parlamentosu ve Başbakanlık binası üniformalı ve silahlı kişilerce ele geçirilmiş ve Parlamento referanduma gitme kararı almıştır. 16 Mart 2014'te yapılan referandumda halkın yaklaşık yüzde 97'si Rusya'ya katılma yönünde oy kullanmıştır. Referandumdan bir gün sonra ise Putin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını içeren anlaşmayı onaylamıştır. Kırım ilhakı sonrasında Rus nüfusun yoğunlukta olduğu Ukrayna'nın güneydoğusunda ayrılıkçılar belli noktalarda hâkimiyet kurmayı başarmışlardır. Ayrılıkçılar özellikle Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bir kısmında kurdukları bu hâkimiyetlerini meşru bir zemine oturtmak için 11 Mayıs 2014 tarihinde referandum düzenlemiş ve Halk Cumhuriyeti kurmuşlardır. Haziran 2014'te Poroşenko ve Putin, Almanya ve Fransa arabuluculuğunda bir araya gelmiştir. Öte yandan Ukrayna ordusunun Donetsk doğusunda ayrılıkçılar tarafından püskürtülmesi sonrasında çatışmalar, Eylül 2014'te Minsk'te imzalanan ateşkesle sona ermiştir.

Ancak ateşkese rağmen Donbass bölgesinde mevzi savaşı günümüze kadar devam etmiştir. Bu süreçte Batılı ülkelerin arabuluculuğunda Minsk-2 Anlaşması üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Mart 2021'de keskin nişancıların açtığı ateş neticesinde dört Ukrayna askerinin ölmesi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi artırmıştır. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya'nın Donbass, Kırım ve Rusya-Ukrayna sınırında 28 taburunun bulunduğunu ve bu taburlara ek olarak 25 tabur sevk etmeyi planladığını açıklamıştır. Bu açıklamaya karşılık olarak Rusya ise askeri kuvvetlerinin kendi sınırları içerisinde hareket ettiğini ifade ederek, söz konusu durumun hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını ileri sürmüştür. Görüldüğü üzere Ukrayna krizinin tarihi jeopolitik nüfuz alanının turuncudan kızıla yani Batı'dan Rusya'ya doğru geçişinin tarihidir. Öyle ki Rusya -yine- yakın çevresinde Batı lehine kullanılabilecek jeopolitik bir boşluğa izin vermemiş ve Rus azınlığın varlığı üzerinden sürece müdahil olmuştur.

Krizdeki değişim unsurları

Buraya kadar anlatılanlar üzerine "Rusya, Estonya ve Gürcistan örneklerinde olduğu gibi Batı ittifakı kurumlarının genişlemesine tepki vermiştir" diyerek analizi sonlandırmak yazının başında vurgulanan ve değişim unsurunun göz ardı edilmesiyle oluşan hatayı doğururdu. Zira Rusya Batı ittifakı kurumlarının her genişlemesine benzer refleksi vermemiş ve NATO Soğuk Savaş sonrası dönemde Doğu Avrupa ülkelerinden bazılarını içine alarak genişlemiştir. O halde iki temel unsur yerleşik Rus refleksinin farklı araçlarla yeniden gündeme gelmesini sağlamaktadır. Bir başka deyişle bugünü geçmişin aynısı olmaktan çıkaran iki değişim unsuru Ukrayna krizine kendi özel durumunu vermektedir: i) Ukrayna'nın Rusya için anlamı ve ii) Günümüz siyasal konjonktürünün Rusya tarafından okunma şekli. İlkiyle başlamak gerekirse bir ülkenin jeopolitik öneminin sabit ve değişen unsurları bulunmaktadır. Ancak değişen uluslararası siyasal konjonktür bahse konu sabit unsurun da tedricen ama nihayetinde değişebildiğini göstermektedir.

Ukrayna özelinde belirtmek gerekirse, Ukrayna 1991'den bu yana aynı coğrafya üzerinde bulunmaktadır. Ancak onun Rusya için anlamı güncel siyasal konjonktür kapsamında değişmektedir. Bu çerçeveden ve günümüz perspektifinden bakıldığında Ukrayna, Asya-Avrupa kara bağlantısını ve Baltık ile Karadeniz su yollarını, yani sırasıyla Doğu-Batı ve Kuzey-Güney istikametlerini birleştirmektedir. Öte yandan Ukrayna, Rusya ile Avrupa sınırları arasında tampon bir bölge oluşturmaktadır. Bu açıdan yaklaşıldığında Ukrayna, Rusya için Avrupa'dan yönelebilecek tehditleri kendi topraklarına varmadan durdurabileceği derinliğe sahip stratejik bir alandır. Zira özellikle NATO'nun genişlemesi sonrasında Ukrayna, NATO ile Rusya arasında kalan bir bölge haline gelmiştir. İkinci olarak Ukrayna'nın tampon ve transit ülke olması meselenin jeo-ekonomik boyutunda da ortaya çıkmaktadır. Nitekim Rusya için Ukrayna; Hazar Denizi, Orta Asya ve Rus hidrokarbon kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında önemli bir geçiş üssü niteliğindedir. Benzer şekilde ülkenin Donetsk bölgesi çelik ve boru üretimi bakımından Rusya için önceliklidir.

Üçüncü olarak Ukrayna, Rusya özelinde jeo-stratejik açıdan da önemli bir ülkedir. Zira Ukrayna, Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasında geçiş noktasıdır.

Öyle ki Kırım yarımadası bir taraftan Karadeniz'in kuzeyini kontrol ederken, diğer taraftan Azak Denizi'ni batı ve güneyden sınırlamaktadır. Bununla birlikte Sivastopol limanı Rusya için Karadeniz'deki Novorossisk limanından daha önemlidir. Halihazırda Sivastopol Limanı Rusya'nın Karadeniz donanmasının konuşlandığı limandır. Öte yandan Ukrayna; Rusya'nın savunmasında stratejik bir yere de sahiptir. Moskova, Ukrayna sınırına yaklaşık 500 kilometre mesafededir ve bu arazi genel olarak ovalıktır ve savunması zordur.

Dördüncü olarak Rusya dışında en fazla Rus nüfus, Ukrayna'da yaşamaktadır. Rusya açısından Ukrayna'nın Rus azınlık barındırmasının önemi ise Rus dış politikasına yön veren Slavofil ve Panslavist düşüncelerde ve bu düşüncelerin Rus toplumu ve karar alıcılarını derinden etkilemesinden ortaya çıkmaktadır. Nitekim her iki düşünce akımı da Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası olarak görmektedir.

Beşinci olarak, yine Rus karar alıcıları etkileyen Avrasyacılık düşüncesi çerçevesinde Ukrayna'nın önemli bir konumda bulunması, bu ülkeyi Putin dönemi Rus dış politikasının önemli dış politika unsurlarından biri haline getirmektedir. Bu çerçevede Avrasyacı düşünce, Rus Çarlığı ve S.S.C.B. geçmişine sahip çıkarak, Rusya başatlığında hem Slav halklarının bütününü hem de Rusya'nın yakın çevresi olarak adlandırılan eski S.S.C.B. nüfuz alanlarını kapsayan alanı öncelemektedir. Bu noktada Ukrayna hem Slav dünyası içerisinde hem de Rusya'nın yakın çevresinde bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Ukrayna halihazırda jeopolitik bir öneme sahip iken; Rus dış politikasında Slavofil, Panslavist ve Avrasyacı düşüncenin karar alıcılar nezdinde öne çıkması ile NATO'nun mevcut genişleme sınırlarının Ukrayna'yı tampon bölge haline getirmesi Rusya için Ukrayna'nın jeopolitik önemini arttırmıştır.

Ukrayna krizine ilişkin ikinci değişim unsuru ise Rusya'nın dünya siyasal konjonktürünü nasıl okuduğu ve buradan hareketle Ukrayna stratejisi ile ilgilidir. Bu çerçevede ilk olarak, Rusya AB'nin kurumsal birliğinin dış politika alanına yansıtılamadığını ve başta Almanya olmak üzere AB üyesi ülkelerin kendisine karşı yekvücut bir tepki veremeyeceğini bilmektedir. AB'nin kurumsal yapısındaki bu eksikliğin en önemli sebeplerinden bazıları ise AB üyesi devletlerin Rusya'ya karşı değişen coğrafi konumu ve enerji gibi alanlarda değişen bağımlılık düzeyleridir. Şüphesiz bu durum Ukrayna krizinde Rusya'yı cesaretlendirici bir faktördür. İkinci olarak Rusya, Trump döneminde ABD'nin transatlantik ilişkilerinin zarar gördüğünü ve dolayısıyla ABD'nin Ukrayna üzerinden AB'yi karşısına çıkarmakta başarısız olduğunu görmektedir. Her ne kadar Trump sonrasında başkanlığa seçilen Biden ABD'nin tahrip olan transatlantik ilişkilerini onaracağını belirtse de bu konuda yeterli bir kazanım elde etmiş değildir. Dolayısıyla Rusya, Ukrayna'yı teşvik edip bu ülkeyi Rusya ile karşı karşıya getirdikten sonra AB'nin Ukrayna etrafından konsolide olmasını bekleyen Biden'ın bu beklentisinin boşa çıktığının/çıkacağının farkındadır.

Üçüncü olarak Putin, Batı tarafından kendisine yöneltilen "tehditleri" uzun süredir ciddiye almamakta ve hatta bu "tehditleri" Rus kamuoyunu konsolide etmek için kullanmaktadır. Dördüncü olarak Rusya için Ukrayna özelinde askeri harekata girişmek yakın gelecekte politik ajandada yer alan bir seçenek değildir. Bunun yerine Rusya için daha gerçekçi yol Rus askeri ile değil Ukrayna içindeki Rus azınlık milislerle Ukrayna'yı daha da istikrarsızlaştırmaktır. Beşinci olarak Rusya NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair taahhüt isteyecek kadar uluslararası siyasal konjonktürün kendi lehine olduğunun farkındadır. Şüphesiz bu farkındalıkta Suriye krizindeki mevcut konumlamalar ve Rusya'nın Libya krizindeki aktifliği büyük rol oynamaktadır.

Yine pandemi hasebiyle devletlerin kendi iç politikalarına daha fazla ağırlık verdiği bir dönemde Rusya bu boşluktan faydalanmaktadır. Nitekim ABD, NATO ve Batılı ülkelerden gelen tepkiler sonrasında Rusya, Aralık 2021'de NATO'nun genişlemesinin durması hususunda hukuki garantiler talep etmiştir. Fakat 10 Ocak'ta Cenevre, 12 Ocak'ta Brüksel ve 13 Ocak'ta Viyana'da gerçekleşen diplomatik görüşmeler bir neticeye ulaşmamıştır. Zira Rusya'nın NATO'nun Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki askeri faaliyetlerinin sona ermesi ve Ukrayna'nın içerisinde olduğu olası yeni üyelerin NATO'ya dâhil edilmemesine dair yazılı güvence talepleri, Soğuk Savaş sonrası genişleyen ABD ve NATO nüfuz alanının daralması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanı Blinken, böyle bir garantinin verilemeyeceğini Cenevre'de deklare etmiştir. Altıncı olarak Ukrayna özelinde Rusya'nın ortaya koyduğu bu talepler, NATO genişlemesinin hala daha Rusya tarafında varoluşsal bir güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Agresif politikaya geçiş

Rusya'nın agresif bir politikaya geçmesindeki önemli nedenlerden biri NATO'nun Rusya sınırına ulaşmış olmasıdır. Nitekim NATO genişlemeleri ile birlikte Rusya, Doğu Avrupa'da kuşatma içerisine alınırken, ABD Romanya, Polonya ve Ukrayna'da askeri üs kurmuş ve Polonya ile Çekya'ya hava savunma sistemleri yerleştirmiştir. Bu durum Rusya tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak görülmüştür. Doğu Avrupa'da NATO tarafından yapılan konuşlanmalar paralelinde Rusya tıpkı Küba Krizi'nde olduğu gibi Küba ve Venezüella'da asker konuşlandırma tehdidinde bulunmuştur. Yedinci olarak söz konusu talepler, S.S.C.B. sonrası dönemde Batı bloğunun elde ettiği kazanımların geri alınmasına, başka bir ifadeyle Rusya ve Batı arasındaki jeopolitik denklemde Rusya lehine revizyonist bir geri dönüş anlamına da gelmektedir. Bu nedenle talepler, Rusya'nın özellikle 2008'den itibaren deklare ettiği çok kutupluluk söylemiyle uyum göstermektedir.

Lebensraum arayışı

Mart 2014'te yayımlanan "Chamberlain Siyaseti ve Putin'in Lebensraum Arayışı: Rusya Ne İstiyor?" başlıklı yazımda Rusya'nın küresel politikadaki agresif etkinliğini Hitler'in Lebensraum yaklaşımıyla ve Batı ittifakı kurumlarının Rusya'ya yönelik pasif karşı duruşunu da Hitler'e yönelik uygulanan Chamberlain siyasetine benzetmiştim. Aradan geçen 7 yılda bu benzeşmenin daha açık hale geldiği kanaatindeyim. Zira Rusya'nın Rus azınlıklar üzerinden irredentist bir dış politika yürütmesi, eski S.S.C.B. alanını kendi yaşamsal alanı ilan etmesi ve Hitler'in S.S.C.B.'ye karşı yürüttüğü Barbarossa Harekatı'nde Kiev'i birincil hedefler arasına koyması gibi günümüzde Rusya'nın da Ukrayna'yı kıskaca almaya çalışması bu savı doğrulamaktadır. O halde diğer benzeşmenin önüne geçmek adına yani günümüzde Batı ittifakı kurumlarının yeni bir Chamberlain siyaseti olarak anlaşılabilecek şekilde Rusya'nın agresifliğini yalnızca yumuşak güçle bastırmaması ve Rus yayılmacılığının önüne geçmesi adına ABD ve AB'nin politikalarını gözden geçirmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle bugün ile geçmiş arasında benzeşme otomatik olarak gerçekleşmez, insan ve onun ürünü olan politikalar ancak bu benzeşme ve tekerrürü sağlar. Dolayısıyla ABD ve AB'nin tutumu bu yeni Lebensraum'un nereye varacağını belirleyecektir.

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