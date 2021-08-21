Yeni soğuk savaşın üçüncü cephesi

ABD, dışarıda, üstelik kazanılmayacak savaşlar için para akıtmayı çok anlamlı bulmadığı bir dönemde. Ama mesele sadece ABD'nin bütçesi ile ilgili değil. Yeni dönem, yeni soğuk savaş dönemi ve ABD, Afganistan'ın yeni soğuk savaşın bir parçası olarak stratejik dönüşüm geçirdiğini görüyor. Taliban'ı sahada bırakarak bu dönüşüme yön veriyor. Türkiye'nin Afganistan'da olan bitene ilgisi, oyun dönüştürücü olarak çıktığı yeni soğuk savaş jeopolitiğinin dışında değil. Ankara, Orta Asya-Güney Asya arasında bir alanın açıldığının, bu alanın derinliğinin Kafkasya, Körfez ve Ortadoğu olduğunun farkında. Zaten bu alan, Türkiye'nin askeri ve diplomatik olarak var olduğu yeni soğuk savaşın cephelerinin bir uzantısı.

Son on gündür Afganistan'da yaşananları televizyonlarının başında izleyen Dünya kamuoyu ortaya çıkan manzarayı ABD'nin ve Batı'nın geçmiş başarısızlarıyla karşılaştırıp durdu. Saygon'dan kaçmak zorunda kalanların tutunup düştüğü helikopterler ile Kabil'de insanların tekerleklerine tutunup kendilerini aşağıya bıraktıkları uçaklar haliyle bir benzerlik içeriyordu. Afganlı çalışanlarına haber vermeden tüm elçilik eşyalarını uçağa doldurup Afganistan'dan ayrılan bazı Batı başkentlerinin vurdumduymazlığı Bosna'da katliam ve soykırım ihtimaline karşı Boşnakları katilleriyle baş başa bırakma eylemini hatırlatıyordu.

Batı'nın çöküşü mü?

Sonuçta ortaya çıkan tablo, haklı olarak, Batı'nın çöküşü olarak nitelendirildi. Aslında ABD'nin Afganistan'dan çekilme stratejisini 2020'de Taliban ile yaptığı anlaşma ile başlatmış, Doha'da Afgan unsurlar arasındaki siyasi görüşmelerden bağımsız olarak da çekilme takvimini ilan etmişti. Dolayısıyla Afganistan'ın belirli bir kesiminin en azından Taliban'a bırakılacağı bekleniyordu. Ancak Biden yönetimi çekilmeyi hızlı, plansız, bir an önce ve adeta tüm ülkeyi Taliban kontrolüne bırakarak gerçekleştirince Kabil Hükümeti'ne biçilen önce 90, sonra 30, en son da 10 güne kadar indi. Bu açıklamalar siyasi olarak Taliban'ın araçsallaştırılacağının ilanı ve Kabil Hükümeti ile Taliban sonrası yeni bir Afganistan'ın inşa edileceği vaadine kapılanların kurdukları hayalin ölüm fermanıydı.

Yeni Taliban tartışması

Bugün bu ferman açıkça ortada durduğundan, yani ABD'nin "şartlı tahliyesi" sonrası Taliban ülkenin kontrolünü eline geçirmiş göründüğünden ve Washington tarafından Kabil Hükümeti'nin düşüşü fazla bir üzüntü ile karşılanmadığından, tüm tartışmalar "Nasıl bir Taliban?" sorusuna odaklanıyor. Kimine göre neo-Taliban ile karşı karşıyayız. Bu "yeni Taliban'ın" geçekten "yeni" olduğunu kanıtlamak istercesine elinde dondurmaları, belinde silahları lunaparka koşan ve çarpışan arabalarda çocuklar gibi eğlenen Taliban militanlarının fotoğraf ve videolarını görüyoruz.

Ayrıca Kabil'de Hükümet binalarına el koyan Taliban kadrosu "değişmiş" olduklarını vurgulamak için çok hevesliler. Kadın haklarına saygılı olacaklarından, bazı bakanlıkların işleyişine devam edeceğinden, af ilan edileceğinden dem vuruyorlar. Sonuçta yirmi yıldır "bombaların anası" dahil taş-taş üzerinde kalmayacak şekilde ağır bombalanmış bir ülkede, çöken bir devlet/ulus inşası projesinin terkedilmesi sonrasında sahada hayata kalanlar olarak değişen iklime uyum sağlayacaklarını söylüyorlar. Ancak bunun kimliksel/ideolojik bir değişim olmadığını vurgulayanlar da var -ki haklılar. Taliban ideolojisini değiştirmedi, farklı doktrinler üzerinden fraksiyonlara ayrılmadı. Savaş ve terkediliş sonrası bölünmüş, Taliban'a karşı çıkanlar ve Taliban'dan korkanların da olduğu bir ülkede kontrolü sağlayacak insan kaynağı ve finansmanı bulmak zorundalar. Bu nedenle de uluslararası toplum ve komşularına oyunu kurallarına göre oynayabilecek olgunlukta bir örgüt olduklarını göstermeleri gerekiyor. ABD'nin bıraktığı kaosu fırsatlar açısından okumaya hevesli Rusya ve İran, temkinli okuma derdinde olan Çin ve tabloya baktığında sadece göç ve terörizmi gören AB'ye verilecek mesajlar bu nedenle önem kazanıyor. Taliban-Moskova, Taliban-Tahran ve Taliban-Pekin arasında açık ama Taliban'ı tanımadan süren diyalog da, en son AB Yüksek Temsilcisi Borell'in verdiği "görüşebiliriz" mesajı da bugüne kadar Taliban'ın yürüttüğü pragmatik stratejinin muhatapları tarafından anlaşıldığını gösteriyor.

Soru ne olmalı?

Afganistan yirmi yıl geriye gidecek ya da Taliban yirmi yıl ileriye atlayacak kısır döngüsündeki bu tartışma bence meselenin özünü ifade etmiyor. Bu hatta büyük heyecanlar olmayacak. Bir yerde bir militan hata yapacak, şiddetin karanlık yüzünü göreceğiz, öteki tarafta bir başka militan Taliban'ın yeni, olgunlaşmış, evirilmiş bir örgüt olduğunu açıklayacak. Bu salıncak öne-arkaya bu şekilde sallanacak. Salınımların şiddetini de hem Taliban kadroları arasındaki mücadele hem de Afganistan'daki diğer unsurlarla birlikte nasıl bir geçiş süreci dizayn edileceği belirleyecek.

Eğer yeni/yenilenmiş/yeni görünmeye çalışan Taliban meselesi bundan sonraki Afganistan tartışmasında işin özü değilse, odak noktamız ne olmalı? Bu sorunun cevabı için ABD'nin 2001'de Afganistan'a hangi amaç ve araçla girdiğine bakmamız ve ABD'nin Afganistan stratejisinin ne şekilde, niçin, hangi araçlarla yön değiştirdiğini anlamamız gerekiyor. Bu soruyu sorduğumuzda haklı olarak bir isyanla karşılaşıyoruz. Deniliyor ki başarısızlığın stratejisi olur mu? Olur, özelikle de çekilme bu şekilde iki yönetime yayılmışsa (Trump Taliban ile anlaşmayı yaptı ve Biden çekilmeyi tamamladı) ve ABD sahada kendisinin de etkileyebileceği Taliban'ı bırakmışsa.

Hatırlanacaktır ABD 2001 senesinde Afganistan'a girerken 11 Eylül saldırılarından sorumlu tuttuğu Al-Kaide'yi cezalandırıp sonlandırmak gibi bir amaç taşıyordu. Ancak bu nispeten sınırlı görülen amacı "teröre karşı savaş" misyonu çerçevesinde genişledi. Bush doktrininin özü, terörü destekleyen rejimlerin askeri müdahalelerle, hatta tehdit ortaya çıkmadan değiştirilmesiydi. Orta Doğu'da hem Irak hem Afganistan örneğinde rejim değişikliği ulus inşası/devlet inşası projesinin kalbine yerleştirildi. Bush Yönetimi bir yandan "ya bizdensiniz ya değilsiniz" ikiliği ile bu projelerin olası maliyetlerini sorgulayan, muhtemel başarısızlıklarını sorgulayanları ötekileştiriyordu, hem ABD'ye karşı terörü terör hiyerarşisinde en tepeye yerleştiriyordu, hem de Afganistan dışında oluşturulan bir ittifak aracılığı ile yeni bir Afganistan hükümeti/ulusu/devleti inşa edebileceği varsayımını sorgusuz sualsiz pompalıyordu. Sonuçta Kabil Hükümeti ABD'nin hayal ettiği güçte kök salamadı, buna uygun yaşam sahası ve ömrü yoktu. ABD de uzun bir süredir kazanamayacağını varsaydığı bu savaşı bitirmeye 2020-2021 yılında karar verdi. Neden mücadelenin onuncu, on beşinci yılında değil de şimdi?

Bu sorunun cevabını aramak için ABD'nin nihai kararını verdiği dönemin özelliklerine bakmamız gerek. Elbette koronavirüs krizinin beraberinde getirdiği ekonomik baskı, kontrol altına alınamayan Kovid-19 salgını Washington'u maliyetler konusunda son derece hassaslaştırdı. Biden yönetiminin bir gözünün de Trump'ın üzerinde olduğu biliniyor. Kısaca ABD, dışarıda üstelik kazanılmayacak savaşlar için para akıtmayı çok anlamlı bulmadığı bir dönemde. Ama mesele sadece ABD'nin bütçesi ile ilgili değil. Yeni dönem, yeni soğuk savaş dönemi ve ABD, Afganistan'ın yeni soğuk savaşın bir parçası olarak -ve aynı eski günlerdeki gibi- bir stratejik dönüşüm geçirdiğini görüyor. ABD'nin Taliban'ı sahada bırakarak -şimdilik diğer unsurları açıktan desteklemeyerek- bu dönüşüme yön verdiğini, hızlandırdığını da sözlerimize ekleyelim.

Afganistan: Üçüncü cephe

Bilindiği üzere yeni soğuk savaşın ilk cephesi Doğu Akdeniz'de açılmıştı. Burada büyük güçler arasındaki mücadele bölgesel rekabetle iç-içe geçti. Bölgesel düzeydeki rekabet hala, taraflar yorgun olsa da sürüyor. Ancak Tunus ve Lübnan örnekleri bize gösteriyor ki aktörleri kazandıkları alanlardan çıkartmak bu cephede kolay olmayacak. Zaten bu iklime uygun olarak büyük güçler de birbirlerini yenip, Doğu Akdeniz jeopolitiğinden söküp atamadılar. Bu yüzden ikinci bir cephenin açılması şaşırtıcı olmadı. Tüm gözler Doğu Akdeniz üzerinden Afrika'ya dönmüşken, kuzeyde Karadeniz-Kafkasya hattında ikinci cephe açıldı. Bu cephede 44 günlük Karabağ Savaşı kazanıldığından beri büyük bir gelişme vuku bulmadı ama bu hiç hareketlenmenin yaşanmadığı anlamına da gelmemeli. 2021 Kırım krizi bu cephenin nasıl bir kriz potansiyeli barındırdığını göstermişti. Ayrıca Doğu Akdeniz-Afrika ilişkisi gibi Kafkasya-Orta Asya-Güney Asya ilişkisi potansiyeli de belki de fırsatı da kimi aktörler için ortaya çıkmadı değil. Azerbaycan-Türkiye -Pakistan arasında başlayan diyalog ve stratejik işbirliği süreci hiç akıldan çıkmamalı. İşte tüm bu jeopolitik cepheleşme içerinde şimdi üçüncü bir cephe Afganistan odağında açılıyor görünüyor.

ABD'nin İstedikleri

ABD, 2010'ların başından itibaren bu coğrafya ile ilgili bazı gerçeklerin farkında. Öncelikle Rusya Orta Asya kapısını Kolektif Güvenlik Örgütü üzerinden ve Orta Asya devletleriyle tanımlayageldiği "özel ilişki" üzerinden tutmakta kararlı görünüyor. 2011'den itibaren istenmeyecek bazı gelişmelere yönelik olarak Tacikistan'ı merkeze alan bazı tedbirleri de hayata geçirdi. Özbekistan ve Tacikistan üzerinden Kuzey İttifakı ile bir ilişki kurma potansiyeline sahip, keza Taliban içerinde Rusya'dan destek alan/alabilecek olan hatların varlığı biliniyor. Ancak Afganistan özelinde ABD'nin tek hesap-kitap yaptığı aktör Rusya değil. Afganistan'daki gelişmeler ve Kabil Hükümeti'nin başarısızlığı sırf Afganistan'da bir ulus-devlet kurmak zor olduğu için ya da dağlar-vadilerle bölünmüş bu coğrafyayı tutabilecek askeri kabiliyeti merkezi ordu altında geliştirmek zor olduğu için gerçekleşmedi. Süreç, Pakistan ve İran'ın Afganistan'ı etkileme potansiyelini gösterdi. Bugün ABD, bir türlü sınırlayamadığı, nükleer silah geliştirme aşamasına gelmesini engelleyemediği ve anlaşamadığı İran ile karşı karşıya. Pakistan'ın giderek kabiliyetlerini geliştirdiği ve bir dostlar ağı oluşturduğu sır değil. 2000'ler bazı Körfez ülkelerine de yaradı; Katar, BAE ve Suudi Arabistan başka coğrafyalarda at koşturabiliyorlar. Tüm bu yeni güçler ABD için Rusya-ABD denge hesabını karmaşıklaştırıyor. Nihayetinde hepimizin Bir Yol Bir Kuşak projesini artık ezberlediğimiz Çin var. Çin'in ekonomik projeleri sadece finansman kaynağı olarak okunmamalı, Pekin finans ve diplomasi ile kendisi için çok önemli bir faktörü, insan kaynağını alanlara sokmakla mahir bir ülke ve yeni soğuk savaşın yeni cephesinin yeni aktörü.

Bu tablo 2011-2021 sürecinde yani son yılda daha da netleşti. ABD için de bu tabloda Afganistan'da tam kontrolü sağlamak bir göz Akdeniz-Karadeniz'de bir göz Pasifikteyken daha zorlaştı. Sonuçta ABD uzun bir istekler ve kısır bir araçlar listesi ile baş başa kaldı. ABD'nin Orta Asya-Güney Asya-Pasifik hattında asıl rakibi Çin. Bunu belki stratejik dokümanlarında bu açıklıkta zikretmiyor ama hemen hemen Washington'daki her general ve amiralin zihninde bu olgu yer etmiş durumda. Dolayısıyla Çin'in daha fazla alan kapatmasına müsaade edilemez Washington açısından. Moskova, ABD'nin işini kolaylaştıran bir aktör değil. Rusya'nın Çin ile özelikle Orta Asya-Güney Asya bağlantısı söz konusu olduğunda ballı-börek olduğunu kimse iddia edemez ama Washington'un Rusya'yı ikna etme kabiliyeti de çok sınırlı. Keza Moskova ikna olmak değil, fırsattan istifade alan kazanmak istiyor. Bu yüzden de Afganistan denkleminde ABD için zorlayıcı. Bu yüzden bu zorlayıcılığı daha maliyetli hale getirilmeli. İran sınırlanmalı (-ki şimdiye kadar ne Lübnan'da ne Suriye'de ne de Irak'ta tam anlamıyla sınırlandı), Pakistan da (özelikle geliştirebileceği ittifak ilişkileri nedeniyle) kontrol altında tutulmalı. Sorun şu ki bu stratejik istekler listesine bakan her kim olursa olsun ABD'nin başının dertte olduğunu söyleyebilir.

Yeni üs arayışları

Öncelikle ABD çekildiğinde bu istekleri uzaktan gerçekleştirmesinin araçları olabilecek üslerini de feda etti. Bölgede bir dengeleyici güce ve aktöre ihtiyaç duyacağı çok açık, ancak bu bölgede Orta Asya-Güney Asya- Orta Doğu geçişi İsrail gibi ABD'nin üçüncü kolu olacak bir aktör bulunmuyor. Bu yüzden ABD'nin ikili bir strateji üzerinde çalıştığını düşünebiliriz. Bir yandan Washington bölgedeki gelişmeleri kendi stratejik istekleri için yönlendirecek araçlar bulmak için harekete geçecek. Zaten Washington'un bölgede yeni bir üs arayışında olduğu söylentileri uzun bir süredir kulaklara geliyor. Bu üslerin Orta Asya coğrafyasında olma ihtimalini şimdiden Rusya şiddetli bir biçimde reddetti. Çin-Pakistan ilişkileri sıcak, İran-ABD ilişkileri çok soğukken, yine yeniden elde Katar'daki "en büyük üs" kalıyor. Kuzey İttifakı ve diğer Taliban karşıtı yapıların güçleri sınırlı, dış destekleri Washington için yeterince güvenilir değilken ABD en kolay, en ucuz seçeneğe Taliban'ın ABD tarafından araçsallaştırılması stratejisine yöneldi. Nasıl Washington PYD'den "ekolojiye saygılı terörizm" tezadını çıkarmışsa şimdi de "kadın muhabirlerle konuşan Taliban militanı" tezadı gözümüze sokuluyor.

Ancak Washington'u Taliban'ın araçsallaştırılması işinde düşündürebilecek hususlar var. Öncelikle Taliban tüm büyük güçlerle ve sahadaki tüm bölgesel aktörlerle dirsek teması kuruyor ve sadece ABD'nin sahada bıraktığı aparat olarak görünmemeye özen gösteriyor. Taliban sadece televizyonlardan İngilizce mesaj vermiyor aynı zamanda pek çok merkezle diplomasi yürütüyor ve diplomasi aracını kullanmaya hevesli olduğunu hissettiriyor. Dolayısıyla ABD, Taliban'ı araçsallaştırmak konusunda yalnız değil. Ayrıca Taliban'ı kapsayıcı bir geçiş hükümetini oluşturup oluşturamayacağı, radikal unsurları kontrol edip edemeyeceği, gücünün Taliban'a karşı olan cepheyi bastırmakta ve siyasi oyunu bozmadan bastırmakta yetip yetmeyeceği belli değil. Bu soruların cevabı olumsuz olursa Afganistan'daki istikrarsızlığa başkaları müdahale edebilir. İşte bu kötü senaryoların varlığı ABD'yi "yeniden duruma müdahil" etme zorunda da bırakabilir. Kısaca gelecek ABD stratejisi açısından hala belirsiz ve Afganistan çekilmesi Washington'a uzun vadede daha fazla maliyet çıkarabilir.

Türkiye ne istiyor?

ABD için yukarıda çizdiğimiz denklemde Türkiye'nin işbirliğini sağlamak aslında çok önemli. Ancak Ankara, ABD'nin istek listesini körü körüne takip edecek bir aktör değil. Irak ve Suriye hattında geçen 20 yıldan sonra Washington'un Ankara'yı ikna etmesi için çok çaba harcaması, iyi bir işbirliği bedeli ödemesi gerekiyor.

Ancak Afganistan, Ankara için sadece Türkiye-ABD/ Türkiye-Batı ilişkileri çerçevesinde ele alınmıyor. Afganistan'daki istikrarsızlığın yeniden terör, göç ve dış müdahale döngüsünü başlatması Türkiye'nin çıkarına değil. Bu nedenle Afganistan'ın huzur ve istikrarı için Türkiye gerekli diplomatik çabayı gösterecek irade ve kabiliyete sahiptir. Ankara yeni soğuk savaşın nasıl cereyan ettiğini çok iyi bilen bir aktör olarak Orta Asya-Güney Asya arasında bir alanın açıldığının, bu alanın derinliğinin Kafkasya, Körfez ve Ortadoğu olduğunun farkında. Zaten bu alan Türkiye'nin askeri ve diplomatik olarak var olduğu yeni soğuk savaşın cephelerinin bir uzantısı. Kısaca Türkiye'nin Afganistan'da olan bitene ilgisi oyun dönüştürücü olarak çıktığı yeni soğuk savaş jeopolitiğinin dışında değil.

gnursin@hotmail.com