Yeni yıl zamanı

Zamanımızı standart olana tutsak etmektense; her yeniden başlayış için bireysel takvimlerimizi tanımlayarak kendi yeni yıllarımızı ilan edebiliriz. Önceliklerimizi, değerler evrenimizi her daim güncelleyebilir, kendi yeni yılımızın yeni ben'i olabiliriz.

Yeni yılı idrak etmek zaman kavramını düşündürüyor. Zaman, insanlığın dünya zamanında geçirdiği süre arttıkça, yarattıklarının bir neticesi olarak rekabet içinde olunan, direnilerek mücadele verilmesi, yenilmesi gereken maddesel bir konuma yerleşiyor. İnsanlık, kendi algısına hapsettiği dünya hayatını standardize ederek yönetilebilir bir mekanizmaya çevirmeye yönlendikçe, hafızası dünyadaki varoluşuna dair tanımlamalara yenik düşüyor.



İmtihanlar ve tekamül

Mitolojide zaman tanrısı elinde bir orakla temsil edilen Kronos iken astrolojide zamanın yöneticisi Satürn gezegenidir. Kronos döneminin kaosuna son vererek düzeni getirmiştir; zamanın düzeni... Satürn ise imtihanların, ruhsal gelişimin ve tekâmülün yönetimini üstlenir.

Varlığa anlam arayan kimi filozoflar insan ile varlık arasında zaman üzerinden bir bağ kurgulamaya çalışır. Zamanın döngüselliğini ve varlığın ebediliğini, var olanın yok, yok olanın ise var olamayacağını ifade eden ex nihilo nihil fit söylemi vurgular. Kutsal kitaplar da zamanı döngüsel işler. Kuran'da bir gün, güneşin konumuna endeksli namaz saatleriyle tanımlanır. Lineer zaman algısında ise belirsiz gelecek Aydınlanma ile başlayıp moderniteye taşınan Batı emperyalizminin kaygısıdır. Milliyetçilik çalışmalarıyla bilinen Anderson, çizgisel, homojen zaman kurgusunun ulus-devlet inşasının anahtarı olduğunu, Fransız devrimi liderlerinin hayal edilen zamanın insanlar üzerindeki gücünün farkında olduklarını, bu yüzden geçmişle bağı koparan ve Hristiyanlığa atıfta bulunmayan yeni bir takvim inşa ettiklerini söyler. Seküler zamanın çizgiselliği ile teolojik zamanın döngüselliği birbiriyle gerilimli bir ilişki içindedirler.

Döngüsel zamana karşılık gelen çağ, dönem ya da devir çoğunlukla kültürel ve toplumsal oluşların idrakine denk düşerken, ancak doğaya endeksli bir eylemle tanımlandıklarında evrensel bir kimliğe bürünebiliyorlar. Farklı coğrafyaların zamanı yaşayış biçimlerine ve zaman algılarındaki farklılıklara vurgu yapan kültürel kimlik tanımlarına, disiplini temsil eden Deutsche Pünktlichkeit (Alman dakikliği), maddi kıymetini vurgulayan American Time (Amerikan zamanı), ruhun isteğine teslim edilen, akışa bırakılan Indian time (Hintli zamanı) gibi kavramları örnek verebiliriz.

Zamanı standardize edip sayısal ifadelerle göstererek kültürel düzlemde takvimselleştiren insanoğlu, böylelikle toplumsal yaşam düzenini sağlayıp, yönetimini kolaylaştırmayı hedeflese de, koşullanmış algı ve düşün dünyasında zamana endekslediği fiziksel, duygusal, zihinsel ve tinsel alametleri makro düzeyde geçerli kabul etme tuzağına düşebiliyor. Örneğin yaş almak, zamanın yıl kavramına uydurulmuş şablonuna tabi tutularak istatistiki bir değerlendirmeden öteye gidemiyor, bireyselleştirilemiyor.

Var oluşun mekanı

İnsanın hayatı zamana endekslediğinin en belirgin göstergesi zamana atfettiği değere ve görevlere dair tamlamalar ve betimlemelerdir: Zamanı çalmak, zaman kaybetmek, zaman kazanmak, zaman öldürmek, zaman tanımak, zaman vermek, zaman almak, zamanı geçmek, zamanı gelmek, zaman harcamak, zamana yaymak, zamana bırakmak gibi. Keza zaman ilaçtır. Zamana sığdırmaya çalışılınır. Çünkü yetmez. Zaman kalırsa boşa gitmesin telaşı sarar. Zaman geçiciliğin teminatıdır. An'a hapsolan, anlar kümesinde çözünür; tıpkı sayısız yıldızın her birinin kendi cürmünde kayda değer bir birim teşkil etse de evrene dağılmış toz zerreciklerinden biri olması gibi. Zaman evrendir; var oluşun şimdiki mekânıdır; anda yenilenen mekânı. Varlık zamanda hepliktir. Öyleyse hiçlik zamansızlık mertebesidir.

Zamanı saymak insana kendini konforlu, düzende ve güvende hissettirir. Zira insan egosu tanımlayabildiğine güvenir, tanımlayamadığından korkar, dolayısıyla da ona hükmetmek ister. Dünya hayatını zamana kurguladığından, zamansız ölüme karşı koyamamanın verdiği acizliği egosunda zamanla yarışmak, rekabet etmek ve zamanı yenmek üzere kurgular. Yaşamdan beklentilerini standart zamanında elde etmeyi umar; ortalamadan daha kısa zamanda elde edince zamana hükmetmiş olduğunu düşündüğü için onu yenmiş ve zafer kazanmış hisseder. Çabadan vazgeçmek ise zamanını ilahi olandan maddi olana teslim etmektir.

Zamanı yenme arayışının bir diğer kriteri geçirilen zamanın kalitesidir. Kaliteli zaman algınızı sizin değerler evreniniz belirler. Değerlerinize hizmet ettiyse, o oluşa ortalamanın üzerinde zaman harcasanız da kayıp hissi zayıflar. Fakat nakden bahşedilen ve yönetiminize sunulan zaman bankanızın varlık değerleri muhasebesinde hesap tutmazsa iflas bile edilebilir. Zamana/zamanına hükmetmenin yollarını arayan, bu uğurda mücadelesine destek olabilecek donanımların keşfine zamanını vakfeden insanoğlu için kurguladığı Metaverse âlemi, zamana karşı aczini unutturan alternatif bir silah, bir rekabet aracı olarak değerlendirilebilir. Zihin sanal gerçeklik ortamına teslim olduğunda değerlerine ulaşabilecek, zamanı manipüle edebilecek, ona meydan okuyabilecek ve böylelikle kendisini zamanına atfederek tanımladığı prangalarından özgürleştirebilecektir.

Zamansızlık ve sanat

Zamandan özgürleşmenin bir yolu zamansızlığı yakalamaktır. Sanat zamansızlığa ulaşılabilinecek araçlardan biridir. Sanat eseri yapıldığı zamana atfederken zamansızlığa ulaşmak ister. Zira zamansız olan tüm zamanlara uygundur; her daim günceldir.

Eseri üreten kadar tüketen de zamanın içindeki zamansızlığı deneyimler. Müzik bu sanatlardan biridir. Bütün zamanları yaşamanın, dilenen zamana yolculuk yapmanın bir yolu müzik bilmek ve bu bilginin sunduklarına dair farkındalık sahibi olmaktır. Fotoğraf ise zamanın insanın mana dünyasındaki en küçük birimi olan an'ın suretidir. Fotoğraftaki an anlamlı bir bütünü temsil eder. Müzikteki an ise tek başına anlamlı değildir, zamanın bütününü, tamı oluşturan birimlerden biridir. Resim ise bir resmedilme sürecine tabi olduğundan zamana yayılsa da nihai üründe anı temsil etmeye özenir. Zaman bütünden birime indirgenir.

Döngüsel zamanın kültürel yansımalarını müzikte formlar üzerinden yorumlayabiliriz. Örneğin, mehter müziği bir daire oluşturularak icra edilir ve eser aynı kesitlerin tekrarlanmasından oluşur. Bu döngüselliği Batı'daki Rondo formuna tekabül eder. Türk etkisinde Alla Turca stilinde bestelenen Batılı eserler, örneğin Mozart'ın Türk Marşı olarak bildiğimiz ünlü Rondo Alla Turca'sı, bu tavrın yansımasıdır. Eserin içindeki tekrar işaretleri ya da dolaplar zamanın döngüselliğine vurgu yapar. İngilizce karşılığı Ending ile Türkçesi için seçilen "dolap" sözcüğü Doğu ve Batı kültürlerinde zamanın nasıl algılandığını gözler önüne serer: Modern Batı sona, bitişe giden lineer zamanı, Doğu ise döngüselliği çağrıştıran bir karşılığı tercih etmiştir. Oysa kavramın uygulanışı ortak bir bakış açısı barındırır: Zaman döngüseldir; aynı şeyler tekrar edebilir; fakat farklı bitirip oradan yola devam etme seçeneği her zaman vardır.

Yeni yılı düşünmek

Yeni yıl sözcüğü içinde zamanla birlikte yeni bir başlangıcı barındırıyor. Yaşam bir sıfır noktasına ihtiyaç duyuyor. Zamana dair olanla yeniyi eşleştirmek, müzikteki gibi, farklı bitişle devam etme imkânına işaret ederken ümidi, azmi, inancı körüklüyor. Bütüne aidiyetten güç alan kolektif bir kutlama, hep birlikte yeniye girişe niyet, ümit ettiklerimize kavuşabilme inancımızı pekiştirirken olumlu bir enerji yaratıyor. Yine de yeniden başlangıç için bir yıl beklemenin stresini yüklenmekten ve eyleme geçmek üzere niyet etmeyi bir günün gecesinden sabahına geçişe sıkıştırmaktan kendimizi özgürleştirebiliriz. Zamanımızı standart olana tutsak etmektense; her yeniden başlayış için bireysel takvimlerimizi tanımlayarak kendi yeni yıllarımızı ilan edebiliriz. Önceliklerimizi, değerler evrenimizi her daim güncelleyebilir, kendi yeni yılımızın yeni ben'i olabiliriz.

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