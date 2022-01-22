Yerel yönetimler ve PKK

HDP'nin kazanmasının mümkün olmadığı belediye başkanlıklarına, seçim ittifakı çerçevesinde, resmi olmayan ortaklık desteği karşılığında, PKK/KCK bagajını ittifakın diğer partilerinin sırtına yükleyerek PKK'ya karşı sosyal sorumluluğunu (!) vekaleten yerine getirttiği görülmektedir. Terörle iltisaklı kişilerin belediyelerde istihdam edildiği iddiasına duyarsız kalmak, KCK çizgisindeki belediyelerle PKK ilişkisinin normalleştirilmesi kadar tehlikelidir. HDP'nin dolaylı siyasi desteği karşılığında PKK'lıların belediye veya iştiraklarında istihdam edilmesi KCK vesayetinin kapısını aralayacaktır.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde ve iştiraki olan şirketlerde görevli bazı çalışanlara yönelik terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca bir teftiş başlatılmıştı. Sonrasında ise MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerinde PKK ile iltisaklı çalışanların bulunduğu yönünde iddialarda bulundu. İstanbul ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarındaki bazı çalışanlara yönelik iddialar akıllara yeniden PKK'nın yerel yönetimlere olan ilgisini getirdi.

Finansal ve lojistik destek

Bilindiği gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde örgüte müzahir belediyeler, PKK terör örgütünün finansal ve lojistik desteği ile silahlı eylemleri için 1990'lı yılların başından bu yana önemli bir rol oyandı. En az bunlar kadar önemli olan ise belediyelerin terör örgütünün ideolojisinin yaşatılması ve yayılmasındaki rolüdür. Finansal ve eylem desteği bu sürecin devamıdır.

KCK vesayeti ve belediyeler

PKK terör örgütü ile belediyeler arasındaki ilişkisinin Demokratik Toplum Partisi (DTP)'nin 2005 yılında kurulmasıyla birlikte daha yapısal bir hale dönüştüğü gözlenmiştir. Zira, 2005 yılında PKK'nın ilan ettiği KCK Sözleşmesinde yerel yönetimlere göndermeler yapılarak örgüt ile yerel hedef kitle arasında sosyolojik bağ kurma rolü atfedilmekteydi. KCK Sözleşmesiyle birlikte siyasi hayat üzerindeki etkisini arttıran PKK belediyelerdeki yaygın istihdam, sosyal yardım, kültürel ve mesleki kursları ile yerel kitleyi örgüte müzahir hale getirmeye çalışmıştır. 2009 yılındaki yerel seçim sürecinden önce PKK çizgisinden ayrışmayan DTP'li belediye başkanlarından bazıları teröre destek verdikleri gerekçeyle görev alınarak yerlerine kayyım attandı. Bu süreçteki ilk kayyım ataması 2007 yılında Diyarbakır Sur Belediyesine yapıldı. 2009 yerel seçimleri öncesinde bir çok yerli ve yabancı aydın, siyasetçi ve diplomatın DTP'ye PKK ile arasına mesafe koyması yönünde telkinlerde bulunulmuş olmasına rağmen, bunun gerçekleşmediği görüldü ve DTP Anayasa Mahkemesince 2009 yılının Kasım ayında terör örgütüne verdiği destekten dolayı kapatıldı.

Hendek terörü

DTP'nin kapatılması ihtimaline karşı örgüt 2008 yılında kurulan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile birlikte sosyolojik tabanını tahkim etmeye çalışmış, DTP'nin 94 belediye başkanı 2009 yılında BDP'ye katıldığı, böylelikle yerel yönetimlerdeki KCK vesayetini hala devam ettiği görüşmüştür. BDP 2014 yılında 99 belediye başkanlığı kazanmış, 2014 yılında ise isim değiştirerek Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) adını almıştır. 2015-2016 yılları arasındaki Hendek-Barikat terörüne giden kentlerdeki silahlanma sürecinin de bu dönemden sonra arttığı gözlenmiştir.

İç savaş ilan ettiler

Zira bu dönemde birçok DBP'li belediye başkanı sözde özerklik ilan etmiş Cizre Belediye Başkanı da Türkiye'ye karşı bir iç savaş yürüttüklerini ilan etmişti. 2017 yılında gelindiğinde DBP'li 72 belediyeye kayyım atanmış, bir çok belediye meclis üyesinin, belediye çalışanın veya belediye ile iltisaklı şirket çalışanının çatışma sürecine doğrudan dahil oldukları tespit edilmiştir. Çatışmalara doğrudan katılan, lojistik, istihbarat desteği veren, örgüt namına propaganda faaliyeti yürüten ve tespit edilen belediye görevlilerinin bir kısmının ise yıllar öncesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin aile bireyleri olarak işe alındığı belirlenmiştir. DBP'nin yereldeki agresif PKK ilişkisi, 2012 yılında kurulan Halkların Demokrasi Partisinin (HDP) genelde Türkiyelileşme iddiasıyla örtülmeye çalışılsa da HDP de 2019 yerel seçim süreçlerinde PKK ile olan ilişkisini gizleyememiştir. HDP'nin 49 belediye başkanı ile çok sayıda meclis üyesi PKK ile ilişkisinden dolayı görevden uzaklaştırılmış ve yerlerine kayyım atanmıştır. HDP'nin de tıpkı kendisinden önceki PKK/KCK çizgisindeki partiler gibi yerel yönetimlerdeki kadrolara eski PKK'lıları veya PKK'lı teröristlerin yakınlarını yerleştirdiğine dair iddialar bulunmaktadır.

Mikro istihdam tehlikesi

Son günlerde dikkat çekici olan ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki PKK/KCK çizgisindeki belediyelerin dışında, İstanbul ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinde çalışan veya belediyelerin iştirakının bulunduğu şirketlerde eski PKK'lı veya PKK'ya müzahir veya diğer terör örgütlerine üye şahısların çalışıyor olmasıdır. HDP'nin kazanmasının mümkün olmadığı belediye başkanlıklarına seçim ittifakı çerçevesinde resmi olmayan ortaklık desteği karşılığında PKK/KCK bagajını ittifakın diğer partilerinin sırtına yükleyerek PKK'ya karşı sosyal sorumluluğunu (!) vekaleten yerine getirttiği görülmektedir. İddialara bakıldığında; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediyelerin agresif istihdam, sosyal yardım, kültürel ve meslek kursları uygulamalarının aksine, HDP'nin İstanbul ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinde mikro ölçekteki PKK iltisaklıların işe alınmasıyla ilgili bir rezerv koyduğu anlaşılıyor. Anlaşıldığı kadarıyla bu tür iddialar yalnızca İstanbul ve Mersin ile sınırlı kalmayacak. Zira, HDP tabanın yaygın olduğu ve ittifak-HDP ilişkisinin yakınlaştığı başka illerde de benzer iddialarla karşılaşmak mümkün olacak. Şüphesiz devletin güvenliğiyle ilgili olan bu iddialar ilgili kurumlarının soruşturma kapsamının konusudur. Bu iddialara duyarsız kalmak KCK çizgisindeki belediyelerle PKK ilişkisinin normalleştirilmesi kadar tehlikelidir; HDP'nin dolaylı siyasi desteği karşılığında PKK'lıların belediye veya iştiraklarında istihdam edilmesi KCK vesayetinin kapısını aralayacaktır.

PKK, yerel yönetimleri kullanarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını da istismar ederek 2015 ile 2016 yılları arasında "Demokratik Özerklik" adı altında bir kalkışmada bulunmaya çalıştı. Bu süreçteki kent terörünün etkileri hafızalardaki tazeliğini korurken, ülkenin farklı şehirlerinden PKK üyesi ve müzahirlerinin yerel yönetimlerce istihdam edilmesine karşı atılan adımlar siyasi bir konu değil güvenlik meselesidir. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun dağdaki teröristle mücadelenin yanı sıra şehirdeki terörizmle mücadeleye vurgu yapması da bu bakımdan oldukça önemlidir.

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