2019 ihracat yılımız olacak” diyen Alves Kablo Kurucu Ortağı Deniz Karamercan, yerli ve milli üretimin ülke için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi. Ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Karamercan, ekonomik istikrarın korunmasına herkesin katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

“Bu bilinçle daha güçlü bir Türkiye yaratma arzusuyla birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız” diyen Karamercan, sorularımızı yanıtladı.

Alves Kablo hakkında bilgi verebilir misiniz?

Alves Kablo olarak, üreticilerle son kullanıcının arasındaki bağları kuvvetlendiren, geniş stok yelpazesi ile iyi bir hizmet anlayışına sahip güçlü bir tedarik firmasıyız. Ortağım Hikmet Alabıcak ile 2015 yılında Ankara Ostim’de bulunan bin 750 metrekare mağazamızda faaliyete başladık. Kısa sürede sektörünün en önemli oyuncularından birisi olduk. Sektörün gelişmesinde büyük rol oynayan, konusunda uzman ekibimiz ile ülkemizin önde gelen markalarının tedarikçisiyiz. Bu konuda Ankara’ya büyük ivme kazandırdık.

Tüm Türkiye’de sektör temsilcilerinin kabulünü ve takdirini kazanmış geniş stok yelpazesi, hızlı teslimatı, rekabetçi fiyat avantajı ve uzman teknik kadrosu ile kablo satış ve pazarlama alanında marka olarak, hedeflerimiz de büyük.

GENİŞ STOK İMKANI

Kısa sürede çok hızlı bir büyüme sağladınız. Başarınızın sırrı nedir?

Öncelikle gelişmeleri çok sıkı takip ediyoruz. Kendimizi sürekli yeniliyoruz. Müşterilerimizle mümkün olduğu kadar üst düzey seviyede diyalog kuruyoruz ve müşterilerin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda stok yelpazemizi tutuyoruz. Geniş stoklarımızla güçlü duruyoruz. İstenilen her ürünün elimizde olması bizi tercih noktasında birinci sıraya taşıyor.

Alves Kablo’nun diğer kablo firmalarından farkı nedir?

Alves Kablo olarak, “Kabloculuk Anın Gereğini Yapanların İşidir” ve “Gelişmeyen Kaybeder” sloganını, hayat ve ticaret felsefesi olarak belirledik. Dürüst, kaliteli ve istikrarlı bir hizmet politikasına her daim uymayı kendimize misyon edindik. Ülkemize ve istihdama katma değer sağlamayı, bu işten kazandığını yine bu işin gelişimi için yatırım yapmayı kendimize görev edindik. Sürdürülebilir, istikrarlı, kaliteli ürün ve hizmet ile Türkiye’de kablo üretici firmaları arasında ilk 5’e girme vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam ediyoruz.

ANKARA FABRİKASI MART’TA AÇILACAK

Hedefleriniz neler? Açıklar mısınız?

Öncelikli hedefimiz, 2019 yılının Mart ayında Ankara’da kurulan fabrikamızı üretime sokmak. Ankara’daki fabrikamız 75-100 arası kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikamız, Bakır Dönüştürme Tesisi, Plastik Üretim Tesisi, Kablo İşleme Tesisi ve Lojistik Sevkiyat Tesisi olmak üzere 4 ana bölümle hizmet verecek. Firmamız, Ankara’da kurulacak fabrikayla aylık 400 ton bakır, yaklaşık 250 ton da alüminyum işlemeyi hedefliyor. Böylelikle, bakır ve alüminyum ithalatının önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Alves Kablo olarak, 13 ülkeye olan ihracat potansiyelimizi yeni fabrika yatırımı ile 50 ülkeye taşımayı hedefliyoruz. 5 yıllık hedef planlamamızda, Orta ve Güney Afrika’da küçük mağazalar açmak yer alıyor. Firmamız, 2019 yılını kendine ihracat yılı olarak belirledi. Bu amaç doğrultusunda çalışarak, hem firmamızın hem de ülkemizin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye’ de üretim kapasitesi hususunda enerji kablolarında ilk 15’in içinde yer alan Alves Kablo’yu 5 yıl içinde ilk 5 kablo fabrikası arasına girmek, aynı zamanda şirketi halka arz etmek de en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

ALVES STANDINA BÜYÜK İLGİ

Yakın zamanda gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO Fuarı’na katılım sağladınız? Fuarı değerlendirebilir misiniz?

140 farklı ülkeden 400’e yakın heyetin katıldığı MÜSİAD EXPO Fuarı, firmamız açısından çok başarılı geçti. Fuarda, standımız sektör temsilcileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkeleri firmamızla çok ilgilendi. Birçok ülkenin TV kanalları ile röportaj gerçekleştirdik. Dünya pazarında önemli olan firmalarla birebir görüşme imkanı yakaladık. Ve geri dönüşler bizi çok mutlu etti. MÜSİAD Ankara Başkanı Sayın İlhan Erdal ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin Özdebir standımızı ziyaret ederek, firmamız hakkında bilgi aldı.

TOPYEKÜN MÜCADELE

Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bir iş adamı olarak bunu değerlendirebilir misiniz? Ülkemiz, global piyasa kaynaklı ekonomik sorunlar yaşıyor. Türk Lirası kullanımı ve yerli malı tüketimi, bu dönemde önem arz ediyor. İş adamları olarak, her zaman olduğu gibi bugün de ülkenin geleceği için çalışacağız. Hızla üretmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik bilinciyle daha fazla çalışarak, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıyı biran önce atlatmasına katkı sağlamayı istiyoruz. Bu süreçte, Hükümetimiz önemli adımlar attı. Kur ve faizin hızlı artışıyla başlatılan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” en kritik ayak oldu. Mücadeleyi, milli bir mesele olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası uygulamasının hem tüketimin hem üretimin devamı için önemli olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı Alves Kablo olarak, 3 ay en az yüzde 10 indirim uygulamasıyla mücadeleye destek veriyoruz. Enflasyonla etkin mücadele için alınan ekonomik tedbirlerin başarıya oluşması için yapıcı yaklaşım ve ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan üretim odaklı büyüme hedefi ve katma değeri yüksek üretim anlayışı, ekonomiyi desteklemede hayati önem taşıyor. Alınan tedbirlerle, Türkiye dengeli bir şekilde ve sürdürülebilir bir büyümeyle yoluna devam edecektir. 2021 yılına kadar olan kademeli büyüme ve kademeli enflasyon düşüşü hedeflerine inanıyoruz. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamındaki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Program dahilinde gerçekleştirilen kampanyalar, Ekim ayında start almasına rağmen kısa sürede piyasalarda olumlu gelişmeler hissedilmeye başlandı. ÖTV ve KDV indirimi de bu olumlu gelişmeleri destekledi. Hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla ekonomide güzel sonuçlar alınmaya başlandı. Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği ve bundan sonra da gerçekleştireceği yapısal reformlarla Aralık ayında enflasyon rakamları daha da düşük gelecektir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Türkiye gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi.

15 BİN KABLOLU KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ