278 bin 500 yavru sazan Başkent’te suyla buluştu
Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen 5 milyon 100 bin sazan yavrusundan 278 bin 500’ü, Ankara’daki 88 göl, gölet ve baraja bırakıldı.
Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, “3-4 yıl sonra bu yavru balıkların boyu 40 santimetreye ulaşacak. Hafta sonu ailesiyle birlikte amatör balıkçılık yapmak isteyenler için bir hobi alanı olacak” dedi.
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