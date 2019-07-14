278 bin 500 yavru sazan Başkent’te suyla buluştu Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen 5 milyon 100 bin sazan yavrusundan 278 bin 500’ü, Ankara’daki 88 göl, gölet ve baraja bırakıldı.