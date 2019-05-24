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50 yıl önce uçtuğu yuvasına döndü

Dünyada üç hava aracını aynı anda kullanabilen sayılı kadınlardan olan Madelet Grabbe Başusta, 50 yıl sonra Türk Hava Kurumu’nu (THK) ziyaret etti.

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13 yaşındayken yaşını büyüterek Türk Hava Kuvvetleri Eskişehir İnönü Planör Okulu’ndaki eğitiminin ardından C brövesi alarak planör, paraşüt ve pilot öğretmeni olan Madelet Grabbe Başusta, 50 yıl sonra uçtuğu yuvasına döndü. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun daveti üzerine 50 yıl sonra Türk Hava Kurumu’na ve Türk Hava Kurumu Türkkuşu tesislerine gelen Madelet Grabbe Başusta, “Heyecanımı kelimelerle anlatamıyorum, ölmeden buraları tekrar görmek büyük bir mutluluk” dedi. Başusta’ya kendisi için Türk Hava Kurumu Müzesi’nde bir köşe açılacağı müjdesini veren Nogaylaroğlu, günün anısına bir plaket verdi. Başusta da otobiyografisinin yer aldığı kitabı imzalayıp armağan etti ve daha sonra THK müzesini gezdi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni de ziyaret eden Başusta’yı burada bir erkek ve bir kız pilot adayı öğrencisi karşıladı. Başusta, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Genel Sekreteri Kudret Erkan ve Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi Genel Müdürü Mehmet Eldem’i de ziyaret etti. Kadın uçuş eğitmenleriyle sohbet eden Madalet Grabbe Başusta, piste çıkıp adeta gençliğine yolculuk yaptı. 

 

´´Alka´´ başarıyla imha etti

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