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55 kişi daha ev sahibi oldu

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Sincan Saraycık’ta inşa ettiği ve 4+1 tipindeki 68 konut için kura çekimi yapıldı.

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Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda 6’sı şehit ailesi ve biri engelli olmak üzere başvuruda bulunan 55 kişi ev sahibi olmaya hak kazandı. TOKİ, hak kazananlarla 3 Aralık itibariyle sözleşme imzalayacak. Yuva sahibi olmaya hak kazananların bu süreci, TOKİ’nin internet sitesinden takip etmesi gerekiyor. Çekilişle ev sahibi olmaya hak kazanan Süheyla Nacak, ilk defa başvuruda bulunduklarını belirterek, ‘’Ev sahibi olmak isteyenler için çok güzel bir duygu. Uygulama da güzel. Ev sahibi olacağız’’ sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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