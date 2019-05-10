18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0691
  • 6,8267
  • 251.157
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

82 yaşında okuma yazma öğrendi

Ankara'da çocukken ailesi istemediği için okula gidemeyen 82 yaşındaki Saniye Kaderoğlu, Yenimahalle Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan kursa katılarak okuma- yazma öğrendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaderoğlu, 135 kadın ile mezuniyet heyecanı yaşadı. Kaderoğlu, “Ailem izin vermeyince çocukken okula kaçarak giderdim. Bir gün öğretmenim, ailemin izni olmaması nedeniyle bana tepki gösterdi. Ben de korktum, kaçtım ve bir daha okula gidemedim. Geçen sene oğlum beni kursa yazdırdı. Okuma yazmayı öğrendiğimde ilk okuduğum, eşimin yazdığı kitaplar oldu. Yıllardır bunun hayaliyle yaşıyordum” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi´nin açılışına katıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den Facebook'a ağır ceza

Türkiye'den Facebook'a ağır ceza

Tunus'ta göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

Tunus'ta göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'

Türk pilotlardan müthiş hareket! F16'larla bakın ne yaptılar?

Türk pilotlardan müthiş hareket! F16'larla bakın ne yaptılar?

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK
 

POPÜLER HABERLER

AVM´de yürüyen merdiven dehşeti kamerada

AVM´de yürüyen merdiven dehşeti kamerada

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

Game of Thrones'taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu

Game of Thrones'taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA