82 yaşında okuma yazma öğrendi
Ankara'da çocukken ailesi istemediği için okula gidemeyen 82 yaşındaki Saniye Kaderoğlu, Yenimahalle Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan kursa katılarak okuma- yazma öğrendi.
Kaderoğlu, 135 kadın ile mezuniyet heyecanı yaşadı. Kaderoğlu, “Ailem izin vermeyince çocukken okula kaçarak giderdim. Bir gün öğretmenim, ailemin izni olmaması nedeniyle bana tepki gösterdi. Ben de korktum, kaçtım ve bir daha okula gidemedim. Geçen sene oğlum beni kursa yazdırdı. Okuma yazmayı öğrendiğimde ilk okuduğum, eşimin yazdığı kitaplar oldu. Yıllardır bunun hayaliyle yaşıyordum” diye konuştu.
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