AB’nin ev sahibi Kahramankazan

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Ankara’da yapıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün ev sahipliği yaptığı toplantıya AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane, Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Genişleme Politikası Raportörü Franco Lacop ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, üye ülkelerin temsilcileri ile belediye başkanları, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, son gelişmeler ve yerel yönetimlerin etkisi ile Avrupa’da sığınmacı krizi ve uyum konuları ele alındı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, göreve geldiği günden bu yana geçen 15 yılda ilçeyi marka bir şehir haline getirmeyi başardıklarını söyledi.Ertürk, Kahramankazan’daki bu değişim ve gelişimin 28 üniversiteye tez konusu olduğunu belirterek, ilçelerinin 81 ilden göç almasına karşın, adli olayların en az düzeyde yaşandığını, sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis edildiğini dile getirdi. İlçede belediye tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra ilçe sınırları Başkan Ertürk, katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi tarafından verilen ‘12 Yıldız Şehri’ unvanına iki kez üst üste, son olarak da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nce verilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldüklerini anlattı.

Teknolojik gelişmeler sayesinde artık yerel bir köy haline gelen dünyada, çatışma, savaş, kan ve gözyaşı yerine, sevgi dilinin kullanılarak insanların barış içinde yaşaması, sevginin temel unsur olması gerektiğini ifade eden Ertürk, “Bu uğurda mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre ve dünya bırakmak için Avrupa’daki ve dünyadaki sorunların çözümünde bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusunda önemli çalışmalar yaptığını anlatan Ertürk, “Türkiye, 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşimiz sınırda gözyaşı içerisinde beklerken onlara sessiz kalmadı. Onlarla ekmeğini bölüşen, topluma uyumları konusunda her şeyi yapan, onları kendi bağrında misafir eden Türkiye’nin bu noktadaki fedakârlıkları ortada” dedi.

TÜRKİYE'YE DESTEK SÜRMELİ