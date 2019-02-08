ADOB’dan ‘Yaşa Müzik’  

Devlet Opera Balesi Çocuk Korosu Şefi Öykücan Yavşan’ın yönetimindeki konserde, Cenan Akın ile Can Aksel Akın’ın yazdığı çocuk şarkıları seslendirildi. Leyla Gencer Sahnesi’ndeki konserde, 7-18 yaş grubundaki 180 kişilik koro, piyanist Tuğçe Dağlı’nın eşliğinde birbirinden neşeli 13 çocuk şarkısıyla yağmur, fırtına, kuş gibi doğaya ait sesleri sundu. ‘Yaşa Müzik’ konserinde biri Down sendromlu, diğeri görme engelli 2 çocuk da sahne aldı.

BABADAN OĞULA ŞARKILAR

Koro Genel Koordinatörü Hülya Günay Kazan, Can Aksel Akın’ın hem babası Cenan Akın tarafından kendisine yazılan hem de kendisinin oğluna yazdığı şarkılarla repertuvar oluşturduklarını söyledi. Babadan oğula yazılan şarkıları mevsimler teması içinde metinlerle birleştirdiklerini anlatan Kazan, “Biz bu konseri sanatsal bir üretim olarak değerlendirmiyoruz. Devlet Opera ve Balesi bünyesinde çocukların sahne sanatlarını tanımaları, birbirleriyle dostluk içerisinde şarkı söylemelerini istedik. Amacımız çocuklarımıza birlik ve beraberlik duygusu içerisinde arkadaş olabilmelerini sağlamaktı. Bunu da başardık” dedi. Konser sonrasında solfej, repertuvar eğitimine başlanacağını belirten Kazan, eğitimin temelini konserle atacaklarını söyledi.