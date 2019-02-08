İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2553
  • 5,9597
  • 221.852
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

ADOB’dan ‘Yaşa Müzik’  

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (ADOB) 180 kişiden oluşan Çocuk ve Gençlik Korosu, 2 engelli arkadaşlarının solistliğinde ‘Yaşa Müzik’ konseri verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet Opera Balesi Çocuk Korosu Şefi Öykücan Yavşan’ın yönetimindeki konserde, Cenan Akın ile Can Aksel Akın’ın yazdığı çocuk şarkıları seslendirildi. Leyla Gencer Sahnesi’ndeki konserde, 7-18 yaş grubundaki 180 kişilik koro, piyanist Tuğçe Dağlı’nın eşliğinde birbirinden neşeli 13 çocuk şarkısıyla yağmur, fırtına, kuş gibi doğaya ait sesleri sundu. ‘Yaşa Müzik’ konserinde biri Down sendromlu, diğeri görme engelli 2 çocuk da sahne aldı. 

BABADAN OĞULA ŞARKILAR 

Koro Genel Koordinatörü Hülya Günay Kazan, Can Aksel Akın’ın hem babası Cenan Akın tarafından kendisine yazılan hem de kendisinin oğluna yazdığı şarkılarla repertuvar oluşturduklarını söyledi. Babadan oğula yazılan şarkıları mevsimler teması içinde metinlerle birleştirdiklerini anlatan Kazan, “Biz bu konseri sanatsal bir üretim olarak değerlendirmiyoruz. Devlet Opera ve Balesi bünyesinde çocukların sahne sanatlarını tanımaları, birbirleriyle dostluk içerisinde şarkı söylemelerini istedik. Amacımız çocuklarımıza birlik ve beraberlik duygusu içerisinde arkadaş olabilmelerini sağlamaktı. Bunu da başardık” dedi.  Konser sonrasında solfej, repertuvar eğitimine başlanacağını belirten Kazan, eğitimin temelini konserle atacaklarını söyledi.

Maraş´a ´ Kahraman´ unvanının verilmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Maalesef sayı yükseldi

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Maalesef sayı yükseldi

'BM'nin bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor'

'BM'nin bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor'

Pazar günü temeli atılıyor: İşte son hali

Pazar günü temeli atılıyor: İşte son hali

Kaşıkçı ile ilgili merak edilenler! 'Sorular cevapsız kalmayacak'

Kaşıkçı ile ilgili merak edilenler! 'Sorular cevapsız kalmayacak'

AB kararı verdi: Suudi Arabistan'ı kara listeye alacak

AB kararı verdi: Suudi Arabistan'ı kara listeye alacak

Dünya merakla bekliyordu: Kuzey Akım 2 anlaşması tamam

Dünya merakla bekliyordu: Kuzey Akım 2 anlaşması tamam

Almanya'da FETÖ'cülerden DİTİB üyesine bıçaklı saldırı

Almanya'da FETÖ'cülerden DİTİB üyesine bıçaklı saldırı

Milli savunma devinden yarım milyarlık anlaşma

Milli savunma devinden yarım milyarlık anlaşma
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´nun ´Ali Kılıç´ dayatmasına isyan ettiler

Kılıçdaroğlu´nun ´Ali Kılıç´ dayatmasına isyan ettiler

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç yeniden aday gösterildi

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç yeniden aday gösterildi

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Domuzlar kendilerini beslemeye gelen çiftçi kadını diri diri yedi

Domuzlar kendilerini beslemeye gelen çiftçi kadını diri diri yedi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA