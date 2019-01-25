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AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki: Yenimahalle’nin adı Türkiye’de anılacak

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, ilçeye Altındağ’da edindiği 15 yıllık tecrübe ile geldiğini söyledi. Tiryaki, Yenimahalle’nin adının Ankara’da değil tüm Türkiye’de anılacağı projelere imza atacaklarını dile getirdi.

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AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile birlikte Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri başkan ve üyeleri ile buluştu. Tiryaki, “Cumhur İttifakı bizler için, ülkemizin aydınlık geleceği için çok kıymetli. Yenimahalle’ye 15 yıllık tecrübemizi cebimize, hizmet sevdamızı gönlümüze koyarak büyük bir heyecanla geldik Hayalleri olan, hedefleri olan bir Yenimahalle için biz hazırız. Birlikte düşünebilir, birlikte konuşabiliriz. Birlikte harekete geçip, birlikte başarabiliriz. Hep birlikte kazanabiliriz” dedi. Tiryaki, “Her kesimin görüş ve taleplerini dinliyoruz. Çünkü asıl önemli olan sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlar yapmak. Huzurlu, mutlu, yüz yıl sonrasının düşünüldüğü ve planlandığı bir Yenimahalle için kolları sıvadık. Yol haritamız, projelerimiz hazır. Yenimahalle’de birçok ihtiyaca cevap vereceğimize inanıyorum. Yenimahalle’nin adını sadece Ankara’da değil, Türkiye’de anılır kılacağız İnşallah. Yenimahalle’nin geleceğine yatırım yapacağız. Uygulayacağımız projeler ve yatırımlarla Yenimahalle’nin 100 yıl sonrasını planlıyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte marka ilçe Yenimahalle’yi inşa edeceğiz” diye konuştu. 

İLÇE İÇİN BİR ŞANS 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise “Biz MHP ve Cumhur İttifakı olarak, en başarılı belediye başkanları arasında yer alan Veysel Tiryaki’ye, Yenimahalle’yi teslim etmek gerektiğini, Tiryaki’nin birikimini değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yenimahalle’de Veysel Tiryaki’ye bizim desteğimiz tam, tüm Yenimahallelilerden de destek istiyorum” ifadelerini kullandı. Yıldırım, Cumhur İttifakı’nın Ankara’da ve Türkiye’de olumlu sonuç alacağını belirterek, “Biz bu seçime beka gözü ile bakıyoruz. 15 Temmuz gecesi Cumhur İttifakı doğmuştur. Şimdi Yenimahalle’ye neler yapıldı Altındağ’a neler yapıldı, ona bakmalıyız. Veysel Tiryaki Yenimahalle için şanstır. Tiryaki, Cumhur İttifakı’nın adayıdır. Biz sonuna kadar arkasındayız. Tüm Yenimahalle’den de destek bekliyoruz” dedi.  

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