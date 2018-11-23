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AK Parti’li vekillerden Hamamarkası’na tam not  

Yapılan restorasyon sonrası ilgi odağı olan Hamamarkası, AK Parti’li milletvekillerini ağırladı. Ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, misafirlerine bölgede yaptıkları konut projesinin detaylarını anlattı.

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Altındağ Belediyesi’nin yenileme çalışmalarından sonra cazibe merkezi haline gelen Hamamarkası, siyasilerin de ilgi odağı oluyor. Devlet erkânından önemli isimleri ağırlayan Hamamarkası, bu sefer de AK Partili milletvekillerine kapılarını açtı. Hamamarkası’nı gezen TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Afyon Milletvekili Ali Özkaya, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’ya Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti. Başkan Tiryaki, misafirlerine bölgede yaptıkları konut projesinin detaylarını anlattı. İnşa ettikleri konutların Hamamarkası’nın tarihi dokusuna tamamen uyum sağladığını belirten Başkan Tiryaki, bu yapıların hiçbirinde beton kullanılmadığını söyledi. Başkan Tiryaki, “Yatay mimariye uygun, eski dokuya sahip bir mahalle olacak. Şu anda 60 tane konak, tamamen 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapıldı. Hiçbir yerinde beton yok. Eski Ankara evleri tamamen kendi parselasyonlarına göre yapıldı, hiçbir ev ikincisine benzemiyor. Herkesi Altın Konaklar’ı görmeye davet ediyorum” diye konuştu. 

 

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