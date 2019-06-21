‘Akide Şekeri’ Nöbetçi Tiyatro’da

Projenin dördüncü haftasında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Akide Şekeri’, Küçük Tiyatro Sahnesinde perdelerini açtı. Ali Meriç’in yazdığı ve Cenk Turan’ın yönettiği oyun, güzeller güzeli Akide’nin ev ararken hayatının aşkını bulmasını sazlı, sözlü ve eğlenceli bir anlatımla sunuyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi olan ortaoyunu türündeki oyun, seyirciyi Kavuklu, Pişekar, Külhanbeyi ve Arap Bacı gibi renkli karakterlerle buluşturarak eski İstanbul komedisini sahneye yansıtıyor. Dekor tasarımının Özge Akarsu’ya, kostüm tasarımının Fatma Sarıkurt’a, ışık tasarımının Ali Karaman’a ve dans düzeninin ise Gizem Türköz’e ait olduğu ‘Akide Şekeri’nin son oyunu, bu akşam saat 18.00’de Küçük Tiyatro Sahnesi’nde izlenebilecek.