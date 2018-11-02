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Akyurt Fuar Alanı 2019’da bitecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın, göreve geldiği ilk günden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğu ve çalışmalarına başlanılması için büyük çaba sarf ettiği Akyurt Uluslararası Fuar Alanı’nın inşaatı tam gaz sürüyor.

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Başkan tuna da iş makinalarının aralıksız çalıştığı fuar alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 110 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak Akyurt Fuar Alanı çalışmaları kapsamında ilk etapta alandan 680 bin metreküp hafriyat toprağı çıkarıldı. İş makinaları temel beton döküm çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkent’in turizmine katkı sağlayacak ve Esenboğa Havaalanı ile entegreli ulaşıma sahip olacak fuarın, 2019 yılı Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı başında tamamlanması hedefleniyor. 

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