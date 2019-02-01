'Alınan tedbirlerle enflasyon düşer'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda ekonomideki son durumu değerlendirdi. 2018’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’ye yönelik yapılan ekonomik saldırı nedeniyle başta sanayiciler olmak üzere ülke olarak zor günler yaşadıklarını belirten Özdebir, bugünlerin kısmen geride bırakılmış olsa da toparlanma sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Sağlıklı ekonominin öngörülebilir ekonomi olduğunu ifade eden Özdebir, hükümetin ortaya koyacağı öngörülebilir politikaların ekonomide dengeleme sürecini hızlandıracağını vurguladı.

ENERJİ FİYATLARI ETKİLİ

Enflasyon oranlarına da değinen Özdebir, “Rakamları incelediğimiz zaman 2018’in Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) önceki aya göre binde 4’lük bir gerilemeyle 20.3 seviyesine geldiğini, yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranının ise bir önceki aya göre yüzde 2.2’lik bir gerilemeyle 33.64 seviyesine geldiğini görmekteyiz” dedi. Özdebir, “2018 Aralık ayına ait yurt içi üretici fiyatlarını oluşturan sektörler incelendiğinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artışın yüzde 75.02 ile enerji sektöründe, yüzde 31.11 ile imalat sektöründe yaşandığı göze çarpmakta. Enflasyonun en büyük kısmı enerji fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan sanayide kullanılan elektrik ve doğalgazda ÖTV’nin kaldırılması ve KDV’nin de yüzde 1’e indirilmesi sanayicilerimizin öz varlıklarını koruyabilmeleri ve morallerinin düzeltilmesi açısından önemli bir itici güç olacaktır. Yaz aylarına kadar enflasyonun alınan tedbirlerin etkisiyle aşağıya düşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

İHRACAT ARTIRILMALI

Özdebir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizin 8 ile 10 yılda bir karşılaştığı kırılganlığın giderilmesi için ithal ettiğimizden daha fazla ihracat yapmamız, bunu gerçekleştirmek için de daha fazla üretmemiz gerekiyor. Ekonomi politikalarımızın üretime odaklı, ihracat odaklı olması gerekir. Sanayi üretim endeksi kapasite kullanım oranı ve perakende satış hacmi endeksi rakamları üretimde ve talepte daralmayı işaret etmekte, dördüncü çeyrekte büyüme rakamları muhtemelen sınırlı bir daralma beklentisini güçlendirmektedir. Buradan şunu anlıyoruz ki büyümenin itici gücü sanayi sektörüdür. Yeni bir büyüme hikayesi yazılması gerekiyorsa bu hikayenin ilk adımı ithal ettiğimiz ürünlerin rekabetçi olanlarının yerli üretiminin desteklenmesidir. İkinci adım da daha teknolojik ürünler üretmemiz gerektiğidir. Üçüncü adım ise verimliliğimizi arttırmamız gerekir.”