‘Alışverişe listesiz çıkmayın’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşımız alışveriş yaparken alternatif fiyatları öğrenmek için en az 4-5 market gezmeli” dedi. İhtiyaç listesi hazırlamadan market alışverişine çıkılmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Ülkemizdeki tarım ürünlerinde tekelleşmeye bağlı olarak fiyat istikrarsızlığı var. Aynı ürünün fiyatı A markette ve B markette farklılık gösteriyor. Vatandaşımız alternatif fiyatları öğrenmek piyasa araştırması ve ürün karşılaştırmasını çok iyi yapılmalı. En önemlisi stantlarda fiyatı uygun ürün tercih edilmeli” dedi.

MARKET PAZAR REKABETİ

Piyasada doğru alışveriş teknikleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulunan Palandöken, “Marketler eskiden semt pazarlarıyla rekabet etmek için fiyatları indirip müşteri çekiyordu. Şimdi pazarlarda tezgahlar yarı yarıya azalınca rekabet edecek kimse kalmadı. Dolayısıyla arz talep dengesizliğine de bağlı olarak fiyat istikrarı bozuldu. Şu anda tezgahlarda sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor. Yüksek zamlarla başa çıkmak için bazı ürünleri rafa kaldırmak çözüm değil, sadece söylem. Belki vatandaş bir kilo değil de yarım kilo ya da 250 gram da olsa o ürüne ihtiyaç duyacak. Evin hanımları ve ailenin reisleri eve en yakın marketten tüm alışverişini hızlıca yapıp kazançlı çıktığını sanmasın” diye konuştu.

ÜRÜN AYNI FİYAT FARKLI

Vatandaşın piyasadaki ürün fiyatlarına hakim olmadan alışveriş yaptığında zararlı çıktığını anlatan TESK Başkanı Palandöken, “Türkiye’de tarımsal ürünlerin ve marketlerin tekelleşmesinden kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı var. Kasaya gelinceye kadar stantlarda fiyatların ne kadar değiştiğine hepimiz şahit oluyoruz. Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bir kilogram yerine 500 ya da 250 gram ürün almaktan çekinmemeli. Fiyat istikrarının sağlanması için geleneksel perakende sektörü canlı tutulmalı. Esnaf yok olmamalı ki rekabet edilebilsin, fiyatlar piyasaya hakim olan tekellerin kontrolünden çıksın” ifadelerini kullandı.