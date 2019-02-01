11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2157
  • 5,9791
  • 220.956
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

‘Alışverişe listesiz çıkmayın’

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bilinçli tüketici olarak gereksiz harcamaların önüne geçmek için alışverişte ihtiyaç listesi temel alınmalı. En önemlisi stantlarda fiyatı uygun ürün tercih edilmeli” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşımız alışveriş yaparken alternatif fiyatları öğrenmek için en az 4-5 market gezmeli” dedi. İhtiyaç listesi hazırlamadan market alışverişine çıkılmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Ülkemizdeki tarım ürünlerinde tekelleşmeye bağlı olarak fiyat istikrarsızlığı var. Aynı ürünün fiyatı A markette ve B markette farklılık gösteriyor. Vatandaşımız alternatif fiyatları öğrenmek piyasa araştırması ve ürün karşılaştırmasını çok iyi yapılmalı. En önemlisi stantlarda fiyatı uygun ürün tercih edilmeli” dedi. 

MARKET PAZAR REKABETİ  

Piyasada doğru alışveriş teknikleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulunan Palandöken, “Marketler eskiden semt pazarlarıyla rekabet etmek için fiyatları indirip müşteri çekiyordu. Şimdi pazarlarda tezgahlar yarı yarıya azalınca rekabet edecek kimse kalmadı. Dolayısıyla arz talep dengesizliğine de bağlı olarak fiyat istikrarı bozuldu. Şu anda tezgahlarda sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor. Yüksek zamlarla başa çıkmak için bazı ürünleri rafa kaldırmak çözüm değil, sadece söylem. Belki vatandaş bir kilo değil de yarım kilo ya da 250 gram da olsa o ürüne ihtiyaç duyacak. Evin hanımları ve ailenin reisleri eve en yakın marketten tüm alışverişini hızlıca yapıp kazançlı çıktığını sanmasın” diye konuştu. 

ÜRÜN AYNI FİYAT FARKLI  

Vatandaşın piyasadaki ürün fiyatlarına hakim olmadan alışveriş yaptığında zararlı çıktığını anlatan TESK Başkanı Palandöken, “Türkiye’de tarımsal ürünlerin ve marketlerin tekelleşmesinden kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı var. Kasaya gelinceye kadar stantlarda fiyatların ne kadar değiştiğine hepimiz şahit oluyoruz. Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bir kilogram yerine 500 ya da 250 gram ürün almaktan çekinmemeli. Fiyat istikrarının sağlanması için geleneksel perakende sektörü canlı tutulmalı. Esnaf yok olmamalı ki rekabet edilebilsin, fiyatlar piyasaya hakim olan tekellerin kontrolünden çıksın” ifadelerini kullandı. 

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Birleşik Krallık kara teslim

Birleşik Krallık kara teslim

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'ye geldi Müslüman oldu

Türkiye'ye geldi Müslüman oldu

'CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık'

'CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık'

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA