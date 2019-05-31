27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8469
  • 6,5384
  • 244.57
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Altındağ’da 350 ton atık toplandı

Altındağ Belediyesi, kentin önemli noktalarında hummalı bir şekilde moloz ve atık temizliği yürütüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentsel dönüşümün sürdüğü mahallelerin ardından Altındağ Belediyesi, Başkent’in tarihi mekânlarından olan Anafartalar Mahallesi’nde de detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Eski Ankara evlerinin bulunduğu bölgede; 7 kamyon, 2 kepçe ve 20 personelden oluşan ekipler büyük bir titizlikle çalıştı. Temizlik çalışmalarının ardından bölgeden tonlarca moloz ve çöp kaldırıldı 

Altındağ halkının daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’nın eski yerleşim alanlarından biri olan bölgede yapılan çalışma sonucunda vatandaşın rahat bir nefes aldığını söyledi. Altındağ’ın her bölgesinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Balcı, “Amacımız vatandaşın huzur içinde yaşayabilecekleri temiz bir Altındağ oluşturmak. Kimi zaman vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda, kimi zaman da ekiplerimizin tespit ettiği bölgelerde detaylı moloz ve atık temizliği yapıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak için elbirliği ile çalışmak zorundayız. Anafartalar bölgesinde yaptığımız çalışmada ise ekiplerimiz 350 ton moloz ve atık temizliği yaptı. Bu tür çalışmalara ilçe genelinde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Türk jetleri Irak´ın kuzeyindeki hedefleri böyle bombaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

Aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

İşte uçan otomobil Skai

İşte uçan otomobil Skai

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı

KPSS ile kadın özel harekatçı alınacak

KPSS ile kadın özel harekatçı alınacak

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç ifadeler için son dakika gelişmesi

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç ifadeler için son dakika gelişmesi

UBER Türkiye kararını açıkladı! Bugünden itibaren...

UBER Türkiye kararını açıkladı! Bugünden itibaren...
 

POPÜLER HABERLER

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Adana'da ele geçirildi: Ceylan derisi üzerine altın yazmalı

Adana'da ele geçirildi: Ceylan derisi üzerine altın yazmalı

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA