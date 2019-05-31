Altındağ’da 350 ton atık toplandı

Kentsel dönüşümün sürdüğü mahallelerin ardından Altındağ Belediyesi, Başkent’in tarihi mekânlarından olan Anafartalar Mahallesi’nde de detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Eski Ankara evlerinin bulunduğu bölgede; 7 kamyon, 2 kepçe ve 20 personelden oluşan ekipler büyük bir titizlikle çalıştı. Temizlik çalışmalarının ardından bölgeden tonlarca moloz ve çöp kaldırıldı

Altındağ halkının daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’nın eski yerleşim alanlarından biri olan bölgede yapılan çalışma sonucunda vatandaşın rahat bir nefes aldığını söyledi. Altındağ’ın her bölgesinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Balcı, “Amacımız vatandaşın huzur içinde yaşayabilecekleri temiz bir Altındağ oluşturmak. Kimi zaman vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda, kimi zaman da ekiplerimizin tespit ettiği bölgelerde detaylı moloz ve atık temizliği yapıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak için elbirliği ile çalışmak zorundayız. Anafartalar bölgesinde yaptığımız çalışmada ise ekiplerimiz 350 ton moloz ve atık temizliği yaptı. Bu tür çalışmalara ilçe genelinde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.