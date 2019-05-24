Altındağ’da metruk seferberliği

Altındağ Belediyesi’nin yıkım çalışmalarındaki son adresi Beşikkaya, Feridun Çelik, Hacettepe ve Peçenek mahalleleri oldu. Halktan gelen talepleri de dikkate alan Altındağ Belediyesi, 4 mahallede terk edilmiş 50 metruk gecekonduyu yıktı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçedeki çarpık yapılaşmanın önüne geçmek istediklerini söyledi.

PLANLI YAPILAŞMA OLACAK

Planlı bir şehirleşme için kentsel dönüşümün tüm hızıyla devam edeceğini belirten Balcı, “Altındağ’da çarpık kentleşmenin önüne geçmek için halkımızla el ele vererek hastanesi, okulu, spor merkezleri, sosyal alanları ve parkları olan mahalleler inşa etmek istiyoruz. Altındağ’daki tüm mahalleleri yasalar çerçevesinde metruk yapılardan arındıracağız. İnşallah modern bir Altındağ’ı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.