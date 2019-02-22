Altındağ'da rekor açılış

Altındağ Belediyesi, 1 milyon metrekare alana kurulan Türkiye’nin ilk ve tek açık hava köy müzesi Altınköy’ü ve 112 yatırımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açtı. Erdoğan, “Üç dönemdir Altındağ’a hizmet eden bu dönemde ise Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiğimiz Veysel Tiryaki kardeşime emekleri ve gayretleri için şahsım ve Altındağlılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLECEK

Tezahüratlar ve alkışlarla eşliğinde kürsüye çıkan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de, projelerini anlatarak, Altındağlılara müjdeler verdi. Altındağ’ın metroya ihtiyacı olduğunu belirten Özhaseki, “Burası Ankara’nın kalbi, ulaşımda sorunlar var. Altındağ Ankara’nın en önemli semti en büyük eksiğini de biliyoruz. İlk iş olarak Dışkapı’dan Siteler’e ulaşacak raylı sistem yapacağız. Dışkapı’dan Karapürçek’e kadar gidecek olan sistemin maliyetini de çıkardık. Buna bizim gücümüz yeter” dedi.

KÜLTÜR YOLU AÇILACAK

13 milyon metrekarelik alan üzerinde yapılacak olan Millet Bahçeleri’nden dördünün Altındağ’da olacağını belirten Özhaseki, “Bunları tek tek yazdık. Kültür Yolu Projemiz var. Gazeteci arkadaşlarımızla sohbetimizde bize ‘İstanbul’dan Ankara’ya gelmenin en güzel yanı geri dönüşü’ dediler. İşte biz hizmetlerimizle bu algıyı kıracağız. Gelen Ankara’dan ayrılmak istemeyecek. Onları günlerce burada tutacak formüllerimiz belli” diye konuştu.

Altındağ Başkanı ve Cumhur ittifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki ise, “Altındağ’a bugüne kadar yüzlerce tesis kazandırdık. En değerli projelerimizden birisi Altınköy Açık Hava Müzesi, özellikle şehirdeki çocuklarımızın mutlaka görmesi gerektiğine inanıyorum. 100 yıl öncesinin köy hayatının yaşatıldığı bu değerli projemizin toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare” dedi. Açılışı yapılan 112 yatırımın arasında Hamamarkası’na inşa edilen 60 konaklı Konut Projesi, 29 park, 5 Acil Sağlık Hizmet binası, 2 Aile Sağlığı Merkezi, 2 mahalle camisi, 3 kapalı semt pazarı, çok katlı otopark, Zübeyde Hanım Polis Merkezi, Başkent Doğalgaz Hizmet Binası, Tapu Kadastro Müdürlüğü, 2 mahalle kütüphanesi, Karapürçek Spor Merkezi, Battalgazi Kültür Merkezi, Hamamönü Millet Kırathanesi ve Hayvan Barınağı bulunuyor.