Altındağlı kadınlardan Bingöl’e kitap yardımı

Bin kitabı kendi elleriyle paketleyen kadınlar, “Kitapsız çocuk kalmayacak” dedi. Altındağlı kadınlar, kitap yardımı kampanyası için hazırlıklarına günler öncesinden başladı. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan kadınlar, hem daha önce okudukları hem de satın aldıkları kitapları merkezde topladı. Altındağlı kadınlar, Bingöl’deki Solhan Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi’ne yapacakları kitap yardımı için eş, dost, akraba ve tüm yakınlarına haber verdi. Bu sayede daha fazla kitap toplayacaklarını düşünen kadınlar amaçlarına da ulaştı. Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, yaklaşık bin kitap toplayarak eğitim adına büyük bir destek kampanyasına imza attı. Kitapları kendi elleriyle kolileyen kadınlar, “Bizlere, bu kitap sevdasını başkanımız aşıladı. Onun yolunda ilerliyoruz” dedi.