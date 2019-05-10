Altunok ASMMMO’ya aday

Düzenlenen tanıtın toplantısında konuşan Altunok, serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorunlarının bulunduğuna ve çözüme kavuşturulmadığına dikkati çekerek, Ankara Meslekte Dayanışma Derneği’nin ‘Yeni Yüzler Yeni İzler’ sloganıyla sorunları çözen bir irade olacağı iddiasıyla yola çıktığını söyledi. Altunok, “Sorunlarımızın çözümü ancak kamu ile ortak akıl çerçevesinde görüşülerek, diğer bir değimle çatışarak değil çalışarak çözümlenebilir. Mali müşavirler yüklendiği sorumlulukla birlikte olağanüstü iş, emek ve bilgisi sonucunda ekonominin büyümesine büyük katkılar yapmaktadır. Tüm bunlara bakıldığında, mesleğimiz kamu tarafından daha fazla desteklenmeli ve korunmalıdır. Mesleğin sorunlarına acilen çözüm bulunmalı ve hak ettiği değer verilmelidir” diye konuştu.