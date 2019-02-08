Ampute motosikletçi piste çıkmak istiyor  

Ankara'da 2 yıl önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında sağ ayağını kaybeden Selami Türkan, motosiklet tutkusundan vazgeçmeyerek, sporcu olarak pistlerde yarışabilmek için mücadele veriyor.

Küçük yaşta tanıştığı motosikleti tutkuya dönüştüren ve kaza geçirmesine rağmen sevdasından vazgeçmeyen 32 yaşındaki Türkan, hayallerini anlattı. Askerlikten sonra büyük pist motosikletlerine geçtiğini belirten Türkan, “Bunun tamamen özgürlük, motosiklet kardeşliği olduğuna inandıktan sonra bu tutkumdan vazgeçmedim” dedi. Türkan, “2017 yılında dikkatsiz bir şoför yüzünden kontrolümü kaybettim ve bariyerlere girdim. Ayağım koptu. İki talihsiz olay vardır, dikkatsiz araç sürücüleri ve bariyerlerin altındaki o açık kısımlar. Bizi öldüren aslında motosiklet değil. Arabalar ve bariyerlerin dikme ayakları” diye konuştu.

SEVDASINDAN VAZGEÇMEDİ

“Kazadan sonra sevdamdan asla vazgeçmedim” diyen Selami Türkan, tutkusu nedeniyle motosikletle ilgili meslek seçtiğini dile getirdi. Ampute motosikletçi, geliştirdiği teknik cihazlarla daha güvenli ve seri motosiklet kullandığını söyledi. Motosikletin özelliğine göre protezinde uzatma veya kısaltma aparatlarını kullandığını belirten Türkan, “Protezimi ilk kullanmaya başladığımda yürümekte bile zorluk çekiyordum. Engelim motor kullanmama bir engel olmadı. Biz bunun yasal hale gelmesini istiyoruz. Engelliler ehliyet alabilir bunda problem yok. Ancak 250 cc ve 3 tekerlek alınabiliyor. Piste girmek için ehliyete değil, lisansa ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. Türkan, ampute kişiler için motosiklet yarışı branşının açılmasını istediklerini ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ile görüşme yapacaklarını belirterek, bunun örneklerinin yurt dışında bulunduğunu vurguladı. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Şampiyonu eski Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile görüşmek istediğini belirten Türkan, “Ben ampute olarak motosiklette Kenan Sofuoğlu olabilirim” dedi.