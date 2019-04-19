Anadolu’nun lezzetleri Yörem Fest’te buluştu
Türkiye’nin yöresel festivali Anadolu’dan Sofraya Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali ‘Yörem Fest’, Eryaman-Kaşmir Center’da bugün başlıyor.
Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali ‘Yörem Fest’ ile Ankaralılar dopdolu bir hafta geçirecek. Eryaman-Kaşmir Center’da bugün başlayacak festival, 28 Nisan’da sona erecek. Anadolu’dan Sofraya ve Yörem Fest’e ev sahipliği yapacak olan Başkent’te yediden yetmişe sağlıklı ve yöresel ürün tüketmek isteyen herkes unutulmaz günler yaşayacak. Festivalde birbirinden eğlenceli aktiviteler de düzenlenecek. Atölye çalışmaları, okul etkinlikleri, dans gösterileri, ikramlar, yarışmalar ve daha birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Festival alanında minik ziyaretçilere özel, hoş vakit geçirmeleri için birbirinden eğlenceli oyun alanları da oluşturuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.