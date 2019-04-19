Anadolu’nun lezzetleri Yörem Fest’te buluştu

Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali ‘Yörem Fest’ ile Ankaralılar dopdolu bir hafta geçirecek. Eryaman-Kaşmir Center’da bugün başlayacak festival, 28 Nisan’da sona erecek. Anadolu’dan Sofraya ve Yörem Fest’e ev sahipliği yapacak olan Başkent’te yediden yetmişe sağlıklı ve yöresel ürün tüketmek isteyen herkes unutulmaz günler yaşayacak. Festivalde birbirinden eğlenceli aktiviteler de düzenlenecek. Atölye çalışmaları, okul etkinlikleri, dans gösterileri, ikramlar, yarışmalar ve daha birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Festival alanında minik ziyaretçilere özel, hoş vakit geçirmeleri için birbirinden eğlenceli oyun alanları da oluşturuldu.