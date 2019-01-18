Ankapark’ta eğlence ilkbaharda başlayacak

Başkent'e yeni bir prestij kazandıracak projelerden biri olan ve Avrupa’nın en büyük tema parkı olma özelliğine sahip Ankapark kapılarını ilkbaharda ziyaretçilerine açıyor. 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip olacak Ankapark, 130 bin metrekarelik kapalı alanı sayesinde Ankara’nın kış turizmine de büyük ölçüde katkı sunacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce inşa edilen Ankapark’ı, 29 yıllığına ihaleyi kazanan 3 Türk ve bir Çinli firma işletilecek. Ankapark’ta, 2-17 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, kurulacak 13 dev oyun çadırındaki 2 bin 117 oyuncakla eğlenceli vakit geçirecek. Dev oyun çadırlarında doğum günü vb. kutlamalar için parti odaları ve kafeteryaların da bulunacak. Parkta Japon, Çin ve İtalyan mutfağından oluşan restoranlar da hizmet verecek. Osmanlı temasının ağırlıklı olarak işlendiği Ankapark’ta Türk mutfağına ait hayal edilebilecek lezzetler sunulacak.

Ebeveynler dünyaca ünlü markalardan oluşan 100’den fazla mağaza, kafeterya ve restoranlar ile dünya mutfağından lezzetleri tatmanın mutluluğunu yaşayacak.

GİRİŞ ÜCRETİ 25 TL OLACAK

Şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz faydalanacağı tesise giriş 25 TL olarak belirlendi. Bunun 5 TL’si parka giriş, 20 TL’si ise oyuncak bedeli olacak. Oyuncakların biniş fiyatları büyüklüklerine göre 4, 5, 6, 8 ve 15 TL olarak değişecek. Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, tesisle Başkent’e yeni bir turizm alanı kazandırıldığını belirterek Ortadoğu, Çin ve Rusya’dan turistlerin ilgisini çekmek için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Uzan, “Çinli ortaklarımız 500 bine yakın Çinli turist getirecek. Hedefimiz Rus ve Ortadoğulu da getirmek. Buraya daha çok turist getirerek, Ankara’nın turistik yapısını kalkındırıp, halkın daha düzgün bir gelire sahip olmasını sağlayacağız” dedi.