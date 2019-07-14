Ankara dünyanın dikkatini çekti

Ankara’yı Avrupa başkentleri düzeyine getirmek için azimle çalıştıklarını dile getiren Akman, tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek, turizmi geliştirmeye yönelik projeler ürettiklerini vurguladı. Yaptıkları çalışmalarla Ankara turizminde farkındalık oluşturduklarını belirten Akman, “Başkent turizmi için hedefleri büyüttük” dedi. Akman, Ankara’nın sağlık, termal, kültür ve gastronomi turizminde büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Ankara’nın önemli bir turizm kenti olması noktasında her kesimden destek beklediklerinin altını çizen Akman, dünyadaki bilinirliliğini artırma noktasında güç birliğinin önemine vurgu yaptı.