Ankara Film Festivali başvuruları başlıyor

‘En İyi Ulusal Uzun Film’e 50 bin TL, ‘En İyi İlk Film’e 10 bin TL, ‘En İyi Proje’ye 30 bin TL, ‘En iyi Belgesel’e 20 bin TL, ‘En İyi Kısa Film’e 10 bin TL destek verilecek. Festivalin www.filmfestankara.org.tr adresinden yapılacak olan son başvuru tarihi ise 11 Ocak 2019 olarak açıklandı. Festivalin afişi ise yarışma ile belirlenecek ve sahibine, 5 bin TL ödül verilecek. Bireysel, kurumsal ya da ekip olarak katılıma açık olan 30. Ankara Uluslararası Film Festivali Afiş Yarışması’na gönderilen eserlerin, daha önce başka yarışmalarda yer almamış veya sergilenmemiş olması gerekiyor.