13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3891
  • 6,1399
  • 226.316
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Ankara Film Festivali’nin 30 yılı beyaz perdede

Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl sinemaseverlerin karşısına bir sürprizle çıkacak. 18 Nisan’da başlayacak festivalin geride kalan 30 yıllık serüveni belgesel olarak beyaz perdeye yansıtılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Kitle İletişim Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Dünya Sineması, Ulusal Uzun, Kısa ve Belgesel türlerinde birbirinden iddialı filmlerle Ankaralı sinemaseverleri buluşturacak. 18-28 Nisan tarihlerinde yapılacak festival bu yıl takipçilerine 30’uncu yıl anısına kendi hikâyesini anlatmaya hazırlanıyor. 30 yıl önce ‘Çölde lale açsın’ sloganıyla yola çıkan Ankara Uluslararası Film Festivali, geçmiş yılların anı, belge ve bilgilerini bir belgeselde topluyor. Belgeselde ilk günden bu yana festivale emek veren isimlerin sözlü tanıklıkları yer alacak. 

Festival yönetimi  kütüphanelerde, kişisel arşivlerde kalmış anıların açığa çıkması için sinemaseverlere çağrı yaptı. ‘Gelin 30 Yılı Birlikte Hatırlayalım’ başlığını taşıyan çağrıda, “Çok şey yaşadık birlikte bu 30 yılda. Sevindik, güldük, heyecanlandık, kazandık, kaybettik. Kimimiz için bir okuldu, kimimiz için mesleğe açılan ilk kapı. Hazırlayacağımız ‘30 Yılın Öyküsü’ belgesel filminde kullanacağımız bu materyaller size iade edilecektir. Bu 30 yıllık öyküyü birlikte yazdık, birlikte kayda geçirip koruyalım” denildi. Kişisel arşivindeki belge ve bilgileri belgeselde kullanmak üzere paylaşmak isteyenler basin@filmfestankara.org.tr adresinden festival ekibiyle iletişime geçebilecek. 

''PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin kararı Suudi Arabistan'ı harekete geçirdi

ABD'nin kararı Suudi Arabistan'ı harekete geçirdi

'Dünyanın en büyük üçüncü barajını inşa ediyoruz'

'Dünyanın en büyük üçüncü barajını inşa ediyoruz'

MİT ve polisten ortak operasyon: Kıskıvrak yakalandı

MİT ve polisten ortak operasyon: Kıskıvrak yakalandı

Dünyayı Çin'e karşı uyardı: Gözleriniz açık olsun

Dünyayı Çin'e karşı uyardı: Gözleriniz açık olsun

Türkiye 'yazılım geliştiricisi sayısı artışında' Avrupa birincisi

Türkiye 'yazılım geliştiricisi sayısı artışında' Avrupa birincisi

CHP'li başkandan FETÖ itirafı: Talimatı Kılıçdaroğlu verdi

CHP'li başkandan FETÖ itirafı: Talimatı Kılıçdaroğlu verdi

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 'Bozkurt yasağı' yürürlüğe girdi

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 'Bozkurt yasağı' yürürlüğe girdi

DHKP-C'lilerin yanına ilk CHP'li Sezgin Tanrıkulu koştu

DHKP-C'lilerin yanına ilk CHP'li Sezgin Tanrıkulu koştu
 

POPÜLER HABERLER

'Cumhurbaşkanımız Erdoğan´ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım'

'Cumhurbaşkanımız Erdoğan´ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım'

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdi

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA