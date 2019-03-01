Ankara Film Festivali’nin 30 yılı beyaz perdede

Dünya Kitle İletişim Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Dünya Sineması, Ulusal Uzun, Kısa ve Belgesel türlerinde birbirinden iddialı filmlerle Ankaralı sinemaseverleri buluşturacak. 18-28 Nisan tarihlerinde yapılacak festival bu yıl takipçilerine 30’uncu yıl anısına kendi hikâyesini anlatmaya hazırlanıyor. 30 yıl önce ‘Çölde lale açsın’ sloganıyla yola çıkan Ankara Uluslararası Film Festivali, geçmiş yılların anı, belge ve bilgilerini bir belgeselde topluyor. Belgeselde ilk günden bu yana festivale emek veren isimlerin sözlü tanıklıkları yer alacak.

Festival yönetimi kütüphanelerde, kişisel arşivlerde kalmış anıların açığa çıkması için sinemaseverlere çağrı yaptı. ‘Gelin 30 Yılı Birlikte Hatırlayalım’ başlığını taşıyan çağrıda, “Çok şey yaşadık birlikte bu 30 yılda. Sevindik, güldük, heyecanlandık, kazandık, kaybettik. Kimimiz için bir okuldu, kimimiz için mesleğe açılan ilk kapı. Hazırlayacağımız ‘30 Yılın Öyküsü’ belgesel filminde kullanacağımız bu materyaller size iade edilecektir. Bu 30 yıllık öyküyü birlikte yazdık, birlikte kayda geçirip koruyalım” denildi. Kişisel arşivindeki belge ve bilgileri belgeselde kullanmak üzere paylaşmak isteyenler basin@filmfestankara.org.tr adresinden festival ekibiyle iletişime geçebilecek.