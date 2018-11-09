“Ankara için çalışıyoruz”
Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Keykan, Ankara’yı hem ticaret hem de turizmde merkez bir kent yapmayı amaçladıklarını söyledi. Keykan, “Çalışma azminiz, varsa zaten başarı arkasından geliyor” dedi.
Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Genel Sekreteri Ahmet Keykan, tarihi, coğrafi özellikleri ve kültürü ile bir turizm cenneti olan Ankara’nın aynı zamanda önemli bir ekonomi kenti de olduğunu söyledi. Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) üyesi de olan Keykan, Başkent’in 2 önemli derneğinin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Keykan, Ankara için çalıştıklarını söyleyip, şehri hem ticaret hem de turizmde merkez bir kent yapmayı amaçladıklarını anlattı.
“Çalışma azminiz, kararlılığınız, yeteneğiniz ve bilgi birikiminiz varsa zaten başarı da arkasından geliyor” diyen Keykan, sorularımızı yanıtladı.
Ahmet Keykan’ı tanıyabilir miyiz?
Ankaralı bir turizmci ailenin çocuğuyum. 47 yıldır hizmet veren Keykan Oteli’nin üçüncü kuşak işletmecisiyim. TED Koleji’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi’ne girdim ve buradan mezun oldum. Küçük yaşlardan itibaren Keykan Otel’de çalıştım. En alt seviyeden başlayan bu çalışma hayatında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine kadar yükseldim. ATİD Genel Sekreteri ve ANGİAD üyesiyim. Tüm vaktimi işe ve Ankara’yı her alanda geliştirmek için çaba harcayan ATİD ve ANGİAD’a ayırıyorum.
İş dünyasında başarıyı nasıl yakaladınız?
Yalnızca iş hayatında değil, yaşamın her alanında başarıyı yakalamanın yaşı yok. Çalışma azminiz, kararlılığınız, yeteneğiniz ve bilgi birikiminiz varsa zaten başarı da arkasından geliyor. Ben de gerek iş hayatımda, gerekse sosyal yaşantımda daima en iyisini yapmaya gayret ettim. Üstlendiğim her işin altından kalkmak için var gücümle çalıştım. Kendimi geliştirdim, yeniliklere ayak uydurdum, farklı görüşleri dikkate aldım. Bütün bunlara disiplinli olmayı, kurallara uygun hareket etmeyi de eklediğinizde başarı zaten kaçınılmaz oluyor.
DÜRÜSTLÜKTEN TAVİZ YOK
İş hayatınızda kuralcı biri misiniz? Olmazsa olmaz kurallarınız nelerdir?
Hayatların şekillenmesinde ilkelerin, dürüstlüğün ve çalışmanın çok önemli rol oynadığına inanıyorum. Başarı veya başarısızlık dediğimiz kavramların oluşmasına, aldığımız kararlar, izlediğimiz tutumlar yön veriyor. Ahmet Keykan olarak yaşamımda dürüstlük hep ön planda olmuştur. Dürüstlükten asla taviz vermedim. Eğer bir insan dürüst değilse inanın hiçbir konuda başarılı olamaz. İlkeli olmayı ve özellikle hayatın her alanında bir duruşun olması gerektiğine inanıyorum. Eğer duruşunuz yoksa, ilkeleriniz her an değişiyorsa hep kaybetmeye adaysınız. Bütün başarılı ve örnek insanların hayatlarına baktığınız zaman ciddi bir çalışma temposunu görürsünüz. Başarının tesadüflerle işi olmaz. İşte yaşamımdaki 3 altın kelimeyi sizlerle paylaştım. Bu 3 kavram da benim olmazsa olmazım. Tüm kazanımlarımı onlara borçluyum.
Ankara’nın 2 önemli derneğinde yer alıyorsunuz? Sizin için yorucu olmuyor mu?
Yorucu olduğu zamanlar oluyor. Ama hiç şikâyetçi değilim. Hem ATİD hem de ANGİAD benim için çok önemli. Çünkü 2 dernek de Ankara için çalışıyor. Ankara’nın her alanda gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ben de bu hedef doğrultusunda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ankara sevdamız bize güç veriyor.
Bu kadar yoğun bir iş yaşamının yanında sosyal hayatınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız?
Vakit buldukça kişisel gelişim programlarına katılırım. Yeni yerler keşfetmekten zevk aldığım için seyahat ederim. Sinema ve tiyatroyu severim. Fırsat buldukça başarılı müzik gruplarının konserlerine giderim. Ayrıca futbola büyük ilgim var.
TURİZM POTANSİYELİ KULLANILAMADI
Ankara turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ankara, Anadolu platosunun ortasında, memleketin tam kalbinde eşsiz bir kent. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan bu şehir iki kez de başkent oldu. Cumhuriyet’in ilanı ve Ankara’nın başkent oluşuyla şehrimiz sadece yüzyıllar öncesinin değil, yakın tarihin de en önemli yerleşim yerlerinden biri haline geldi. Ankara tarihi geçmişinden kalan zengin eserleri, tabii güzelliklerinin yanı sıra sağlık, termal, kültür, kış ve kongre turizmine yönelik sahip olduğu potansiyeli ile de aslında tam bir turizm şehri olabilir. Fakat üzülerek ifade etmek isterim ki, bu potansiyel bugüne değin etkin bir şekilde kullanılamadı. Ankara turizmde hak ettiği noktaya gelemedi. ATİD olarak, kuruluş amaçlarımızdan biri olan Ankara turizminin geliştirilmesi noktasında çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Eylemlerimiz ve söylemlerimizle özellikle son yıllarda bu konuyu sürekli gündemde tutuyor, merkezi idare, yerel yönetimler ve STK’larla işbirliği yapıyoruz.
Sizce, Ankara turizminin sorunları neler?
Şu anda Ankara’nın 56 müzesi var. Hepsi de gezilmesi, görülmesi gereken müzeler. Ama bırakın turisti, Ankara’da yaşayıp da bu müzelerin tamamını görmeyen insanlarımız var. Kısacası yerli ve yabancı turisti çekmeye, tanıtmaya çalıştığımız şehrimizi, Ankara’da yaşayan pek çok insanımız bile keşfedememiş. ATİD olarak, Ankara’nın tur paket programlarına dâhil edilmesi noktasında girişimlerimiz var. Yabancı bir turist Ankara’ya geldiği zaman ziyaret edebileceği birçok yer bulabilir. Fakat çoğunun çevre düzenlemesi sağlıklı değil. Bunların yapılması gerekiyor. Gelen turistin geçmiş medeniyetlerin izini sürmesi için her türlü fırsatı sunmamız gerekiyor. Yerli veya yabancı misafir geldiği zaman konaklamadan gezi programına kadar hiçbir aşamada sıkıntı yaşanmaması gerekiyor.
ENFLASYONLA MÜCADELEDE HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR
Peki, ekonomik gelişmeler hakkında neler söylemek istersiniz?
Türkiye, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ama ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın bu sıkıntıları aşmakta yararlı olacağını düşünüyorum. Program, ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadelenin sürdürebilirliliği için önemli. Atılan hızlı adımlarla kurdaki oynaklığın sona ereceğini düşünüyorum.
Bir de tabii ekonomide güven ortamının oluşturulması gerekir. Enflasyonla mücadele sadece birkaç kişi ya da kurumla yapılmaz. Birlik ve beraberlik içinde herkese görevler düşüyor.
Yakın zamanda ANGİAD’da başkanlık seçimi var. Bu konu hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz?
ANGİAD, önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor. Derneğin Ankara için önemli olduğunu biliyorum. Başarılı projelere hayat veren ANGİAD, güçlü üye profiliyle örnek gösterilen derneklerden biri. Bildiğim kadarıyla 3 başkan adayımız var. Ben, bu seçimlerde ANGİAD’ın çıtasını daha da yükselteceğine inandığım Sayın Emre Kılıçarslan’ı destekliyorum.
Neden Emre Kılıçarslan?
Dernek çatısı altında uzun yıllardır bulunan Emre Kılıçarslan’ın vizyonuna güveniyorum. Dernekte çeşitli görevlerde bulunan Sayın Kılıçarslan, genç, tecrübeli ve dinamik bir ekip oluşturdu. Kendisinin sorunlara daha etkin ve anında tepki verecek bir bakış açısına sahip olduğunu düşünüyorum. Derneğe ve Ankara’ya çok şey katacağına inanıyorum. Zaten bu görüş ANGİAD’ın tüm tabanlarına yayıldı. Sessiz çoğunluk Emre Kılıçarslan’ı destekliyor. Emre Kılıçarslan’ın ekibinde olmaktan mutluyum.
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