“Ankara için çalışıyoruz” 

Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Genel Sekreteri Ahmet Keykan, tarihi, coğrafi özellikleri ve kültürü ile bir turizm cenneti olan Ankara’nın aynı zamanda önemli bir ekonomi kenti de olduğunu söyledi. Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) üyesi de olan Keykan, Başkent’in 2 önemli derneğinin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Keykan, Ankara için çalıştıklarını söyleyip, şehri hem ticaret hem de turizmde merkez bir kent yapmayı amaçladıklarını anlattı.

“Çalışma azminiz, kararlılığınız, yeteneğiniz ve bilgi birikiminiz varsa zaten başarı da arkasından geliyor” diyen Keykan, sorularımızı yanıtladı.

Ahmet Keykan’ı tanıyabilir miyiz?

Ankaralı bir turizmci ailenin çocuğuyum. 47 yıldır hizmet veren Keykan Oteli’nin üçüncü kuşak işletmecisiyim. TED Koleji’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi’ne girdim ve buradan mezun oldum. Küçük yaşlardan itibaren Keykan Otel’de çalıştım. En alt seviyeden başlayan bu çalışma hayatında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine kadar yükseldim. ATİD Genel Sekreteri ve ANGİAD üyesiyim. Tüm vaktimi işe ve Ankara’yı her alanda geliştirmek için çaba harcayan ATİD ve ANGİAD’a ayırıyorum.

İş dünyasında başarıyı nasıl yakaladınız?

Yalnızca iş hayatında değil, yaşamın her alanında başarıyı yakalamanın yaşı yok. Çalışma azminiz, kararlılığınız, yeteneğiniz ve bilgi birikiminiz varsa zaten başarı da arkasından geliyor. Ben de gerek iş hayatımda, gerekse sosyal yaşantımda daima en iyisini yapmaya gayret ettim. Üstlendiğim her işin altından kalkmak için var gücümle çalıştım. Kendimi geliştirdim, yeniliklere ayak uydurdum, farklı görüşleri dikkate aldım. Bütün bunlara disiplinli olmayı, kurallara uygun hareket etmeyi de eklediğinizde başarı zaten kaçınılmaz oluyor.

DÜRÜSTLÜKTEN TAVİZ YOK

İş hayatınızda kuralcı biri misiniz? Olmazsa olmaz kurallarınız nelerdir?

Hayatların şekillenmesinde ilkelerin, dürüstlüğün ve çalışmanın çok önemli rol oynadığına inanıyorum. Başarı veya başarısızlık dediğimiz kavramların oluşmasına, aldığımız kararlar, izlediğimiz tutumlar yön veriyor. Ahmet Keykan olarak yaşamımda dürüstlük hep ön planda olmuştur. Dürüstlükten asla taviz vermedim. Eğer bir insan dürüst değilse inanın hiçbir konuda başarılı olamaz. İlkeli olmayı ve özellikle hayatın her alanında bir duruşun olması gerektiğine inanıyorum. Eğer duruşunuz yoksa, ilkeleriniz her an değişiyorsa hep kaybetmeye adaysınız. Bütün başarılı ve örnek insanların hayatlarına baktığınız zaman ciddi bir çalışma temposunu görürsünüz. Başarının tesadüflerle işi olmaz. İşte yaşamımdaki 3 altın kelimeyi sizlerle paylaştım. Bu 3 kavram da benim olmazsa olmazım. Tüm kazanımlarımı onlara borçluyum.

Ankara’nın 2 önemli derneğinde yer alıyorsunuz? Sizin için yorucu olmuyor mu?

Yorucu olduğu zamanlar oluyor. Ama hiç şikâyetçi değilim. Hem ATİD hem de ANGİAD benim için çok önemli. Çünkü 2 dernek de Ankara için çalışıyor. Ankara’nın her alanda gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ben de bu hedef doğrultusunda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ankara sevdamız bize güç veriyor.

Bu kadar yoğun bir iş yaşamının yanında sosyal hayatınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Vakit buldukça kişisel gelişim programlarına katılırım. Yeni yerler keşfetmekten zevk aldığım için seyahat ederim. Sinema ve tiyatroyu severim. Fırsat buldukça başarılı müzik gruplarının konserlerine giderim. Ayrıca futbola büyük ilgim var.