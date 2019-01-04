Ankara kedisi ‘sevgiyle’ hayata tutunuyor

Avrupa’da Angora kedisi olarak bilinen, kendine has özellikler barındıran Ankara kedisi, en eski uzun tüylü kedi ırklarından biri olarak tanınıyor. Uzun ve parlak tüyleri, farklı gözleri ile Türkiye’nin önemli ulusal hazinelerinden olan Ankara kedisinin yaşatılması için Pursaklar Belediyesince 2017 yılında açılan Ankara Kedisi Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’nde koruma altında tutulan kediler, burada sahiplendiriliyor. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, geçen sene birçok kediyi sahiplendirdiklerini, gelecek aylarda da sahiplendirmeye devam edeceklerini belirtti. Ankara kedisinin kültürel bir değer olduğunu vurgulayan Çetin, Büyükşehir Belediyesi’nin ambleminde kullandığı ırkın neslini korumak üzere yola çıktıklarını ifade etti. 2012 yılından bu yana ‘Ankara Kedisi Güzellik Yarışması’ düzenlediklerini belirten Çetin şöyle konuştu: Ankara kedisi olan hemşerilerimiz gelsin, bu yarışmaya katılsınlar ki biz de o kedileri tespit edelim istedik. 20-25 kediyle başladık, şimdi kedilerin sayısı 80’e ulaştı. Sahiplendirmeler sonrasında şu an merkezde 40 kedi bulunuyor” dedi. Ankara kedisini ilerleyen zamanlarda da sahiplendirmeye devam edeceklerini belirten Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kedinin bakımına dikkat edecek insanları arıyoruz. Buna özellikle dikkat ediyoruz. ‘Kediye bakamadım’ diyerek geri getiren insanlara vermek istemiyoruz. Hem kedilere iyi bakamıyorlar hem de kedinin farklı bir hastalıkla gelme ihtimali ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için titiz davranıyoruz.

GEN HARİTASI ÇIKARILIYOR

Kedilerin bakımından sorumlu Ayşe Korkmaz da Ankara kedisinin dünyada en çok beğenilen ve sevilen türlerden biri olduğunu dile getirdi. Almanya, Belçika gibi birçok farklı ülkede yapılan yarışmalarda bu kedinin dereceye girdiğini söyleyen Korkmaz, “Ankara kedisi, genleri bozulmamış bir kedi. Yani sonradan üretim değil. Dolayısıyla yurt dışındaki insanlar Ankara kedisi yetiştirmek istiyor. Ancak şu an milli değer kabul edildiği için bu türün yurt dışına çıkarılması yasak. Almanya’da birçok Ankara kedisi yetiştiricisi var. Kaliforniya Üniversitesi, Almanya’da bulunan birçok üniversite, Ankara kedisinin gen haritasını çıkarıyor” dedi. Ankara kedisinin uzun tüylü kedilerin atası olduğunu ifade eden Korkmaz şu şekilde konuştu: Norveç orman kedisinde ya da Sibirya kedisinde bizim kedimizin bütün özelliklerini görebilirsiniz. 17. yüzyılda Türkiye’ye düzenlenen gemi seferlerinde kedileri alıp götürmüşler. Bunlar resmi kaynaklarda da olan bilgiler. Kedilerimizi ıslah edip yeni türler üretmişler.