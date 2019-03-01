Ankara mücevher ihracatında rekor kırdı

Türkiye İhracat Meclisi’nin (TİM) raporuna göre 2017 yılı toplam mücevher ihracatı 12,1 milyon dolar seviyesinde olan Ankara, 2018’de yüzde 33,68 oranında artışla mücevher ihracatını 16,2 milyon dolar seviyesine çıkararak kendi rekorunu kırdı. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, “Ankara, İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli altın merkezlerinden birisi.

Hasan Çavuşculu: Başkent, 2017 yılında yaptığı 12,1 milyon dolar seviyesindeki mücevher ihracatını 2018’de yüzde 33,68 oranındaki artışla 16,2 milyon dolara çıkararak kendi rekorunu kırdı.

SEKTÖR YAKIN TAKİPTE

Ankara merkezli kuyumcularımız artık sadece yerel pazar için değil, yurtdışına ihracat yapabilecek üretim kapasitesine sahip. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası olarak bizim amacımız sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek, üyelerimizin ve ülkemizin menfaatlerini düşünmektir. Her geçen yıl ihracatımızı arttırma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sektörü yakından takip etmemiz gerekiyor. Ülkemizde uluslararası nitelikli tek mücevher fuarı olan Istanbul Jewelry Show’u her yıl olduğu gibi ziyaret ederek sektördeki yeni trendleri inceliyor, yeni iş bağlantıları kuruyoruz” dedi.