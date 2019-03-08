Ankara OSB ihtiyacı olan elemanı kendi yetiştirecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3’üncü Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı. Toplantıda konuşan 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, bölgenin çok daha iyi yerlere taşınması ve bölge sanayicilerin işlerinin daha da sürekli hale gelmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı. Akdaş, “Bölgemiz birçok alanda gerçekleştirdiği önemli projelerle Türkiye’ye model konumundadır” dedi.

OSB’nin en büyük sorunu olan nitelikli eleman ihtiyacına dikkati çeken Akdaş “Uluslararası rekabet gücünü artırmanın yolunun nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiği bilinci ile eğitim konusunda birçok faaliyet yürütmekteyiz. Bu çerçevede bünyemizdeki ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ve Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu ve ASO 1.OSB Anaokulu’nda yaklaşık 3 bin 200 öğrencimiz eğitim görmektedir” diye konuştu. Başkan Akdaş, “Ayrıca yakın zamanda bölgemiz içerisinde faaliyete geçen ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile üyelerimizin yetişmiş eleman ihtiyacı olan mesleklerde, kısa sürelerde teorik ve pratik detaylı eğitimlerle işletme personellerimize ve yeni işe başlayan personel adaylarımıza deneyim, bilgi ve tecrübe kazandırarak, işletmelerimizin verimliliğinin artırılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.