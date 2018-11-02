Ankara otellerinde enflasyon indirimi  

Turizm sektörünün yerinde ihracat yapan ve ülkeye döviz getiren önemli sektörlerin başında geldiğini belirten Akman, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında Ankara otelleri olarak yüzde 20 indirim uygulayacaklarını açıkladı.

ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Milli sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Akman, ülkenin bu zor döneminden birlik ve beraberlik içinde çıkılacağını dile getirdi. Ankaralı turizmciler olarak ülkeye daha çok döviz girmesi için çalışacaklarını belirten Akman, Türkiye’nin turizm merkezleri arasında ön sıralarda yerini alabilmesi için hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de turizm derneklerinin büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Enflasyonla mücadelede cari açığın kapatılması için turizm sektörünün önemine değinen Akman, bu bilinç doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Akman, ekonomik istikrar için toplumun her kesiminin bu mücadelenin içinde yer alacağına inançlarının tam olduğunun altını çizdi.