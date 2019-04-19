'Ankara üstü örtülü bir hazine'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent’in turizm potansiyelinin artması için çalışma sürdürdüklerini belirterek, “Binlerce yıldır çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, üstü örtülü bir hazinedir” dedi. ATO, Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Ankara’nın yurtdışında tanıtımı amacıyla Rusya Federasyonu ile başlattığı çalışmaları İtalya ile sürdürdü. ATO Başkanı Gürsel Baran, Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu ve THY organizasyonuyla Türkiye’yi ziyaret eden İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu Başkanı Ivana Jelinic, Başkan Yardımcısı Giovanni Rubeca, Sicilya Bölge Müdürü Giusepe Ciminissi ve gazetecileri kabul etti. Kabulde konuşan Baran, heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Ankara’nın artan turizm potansiyeliyle birlikte yabancı turist sayısının da artırılması için çalıştıklarını söyledi. İtalyanlar’ın ziyaretinin bu çerçevede büyük önem taşıdığını belirten Baran, heyete Ankara’nın tarihi ve turistik potansiyeliyle genel durumu hakkında bilgi verdi. Ankara etrafındaki termal zenginliklere dikkati çeken Baran, Kızılcahamam, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül, Elmadağ, Polatlı’nın bu konuda önemli yerler olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ

Avrupa’nın en büyük şehir hastanesinin Ankara’da açıldığını söyleyen Baran, “Ankara’nın yaklaşık yatak kapasitesi 15 bin oldu. Yapımı devam eden ikinci şehir hastanemizle birlikte kentin sağlık turizmi potansiyeli de artacak. İleride tamamlanacak projelerle birlikte bu sayı 25 bine çıkacak” dedi. Özel, üniversite ve devlet hastaneleri ile Ankara’nın sektörde söz sahibi olmaya başladığını belirten Baran, yetişmiş hekimleri, uygun donanımı ve ücretleri ile büyük başarılara imza atmaya başladıklarını söyledi. Baran, “Ankara sağlık turizminde de önemli bir hazine. Bu sene İtalya’dan Türkiye’ye 1 milyon turist bekleniyor. Bizler de ATO olarak İtalyan dostlarımızı Ankara’ya davet ediyoruz. İki, iki buçuk 5 saat uçuş mesafesinde olan şehrimize doğrudan uçuşların olması Ankara’yı turistler için yakın kılıyor” ifadelerini kullandı. Ankara’dan yurt dışına gerçekleştirilen uçuş sayısını artırma amacında olduklarını belirten. Baran, “Türkiye’ye gelen İtalyan sayısını artırmak istiyoruz. Bu birkaç günlük süreçten keyif almanızı diliyorum” dedi.

İLİŞKİLERİ İLERİYE TAŞIR

İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu Başkanı Ivana Jelinic de toplantıda yaptığı konuşmada, Roma ve Ankara arasındaki direkt uçuşun, ilişkilerin daha da ileriye taşınması için iyi bir imkan olduğunu söyledi. Jelinic, İtalyan ve Türk turistlerin gerçekleştirecekleri yolculuğun Ankara’dan başlama misyonunu edinerek Başkent’e geldiklerini söyledi. Jelinic, İtalya pazarında çok tanınmayan bir şehir OLAN Ankara’nın her zaman için politika ile değerlendirildiğini anlattı. Jelinic, “7 Ocak’ta Ankara-Roma aktarmasız uçuşlarının gerçekleşmesi çok iyi bir başlangıç oldu. Bütün İtalyan meslektaşlarımız bu bölgeyi keşfetmeye başladılar. Bu uçuşlarla bölgeye dikkatler çekildi ve uçuşlar merak uyandırdı” ifadesini kullandı.