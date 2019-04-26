Ankara yeni bir kültür merkezine kavuşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1924’te Cumhuriyet’in ilk müzik öğretmen okulu olarak açılan ve uzun yıllar devlet konservatuarı olarak hizmet veren Kültür Merkezi’nde (MKM) incelemede bulundu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından karşılanan Bakan Ersoy, sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Bakan Ersoy, bu seneden itibaren Devlet Tiyatroları ve diğer sahne sanatlarında seyirci sayısını her yıl yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini, ancak bu doğrultuda bir süre sonra ellerindeki salon sayısının yeterli olmayacağını dil getirdi. Hedeflerine ulaşmak için salon arayışına geçtiklerini anlatan Ersoy, Mamak Belediyesi’nin kullanımında olan kültür merkezi salonunun kendilerine tahsis edildiğini söyledi.

ANLAMI VE ÖNEMİ BÜYÜK

Ersoy, MKM’yi tarihteki anlam ve önemine uygun biçimde restore ettiklerini belirterek, “Bu salonun anlamı çok büyük. Musiki Mualllim Mektebi olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında hizmete girmiş bir salon. Daha sonralarında Devlet Konservatuarı olarak hizmet etmişti. Konservatuar yeni binasına geçtikten sonra da Mamak Belediyesi tarafından kullanıma devam ediyordu. Şimdi biz buranın geçmişteki ilgi odağı olan konumunu tekrar canlandıracak bir proje dâhilinde sahnenin ve binanın restorasyonu, bakım ve onarımının yapılmasında biz de yardımcı olacağız. Hedefimiz 1 Ekim’den itibaren burayı Ankara’nın kültür merkezlerinden biri haline getirmek. Mamak’ta aslına, orijinaline uygun bir merkezi tekrar canlandırmak” dedi. Bakan Ersoy, “İnşallah 1 Ekim’den itibaren burayı haftada 6 gün Devlet Tiyatroları’nın kullanabileceği hale getireceğiz. Ayrıca binanın birçok yerini elden geçirip sadece tiyatro için değil sanat ve sergi alanları olarak kullanabileceğimiz, hatta kültür ve sanat eğitimlerinin de yapılacağı bir merkez haline getireceğiz” diye konuştu. Mamak Belediye Başkanı Köse’ye teşekkür eden Bakan Ersoy, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki birçok nokta da benzer çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ OLACAK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise 1924 yılında yapılan binanın, Cumhuriyet’in ilk eserlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, “Bu bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün musikiye ve sanata verdiği önemin de bir göstergesi. Binan restorasyonun ardından kültür ve sanat etkinlikleri açısından bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.