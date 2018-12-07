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Ankara’da çırak yetişmiyor

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (İDDG) Çalışmalarını Değerlendirme Toplantısı, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde (ANKESOB) yapıldı.

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Toplantıda, İDDG Üyesi Oda Başkanları, İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu çalışmalarında karşılaştıkları sorunları dile getirdi ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda konuşan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, çırak bulamamaktan yakındı. Ar, “Çırak öğrenci açığımız maalesef karşılanamamaktadır. Herkes iyi usta bulamamaktan şikâyetçi, ancak kimse de çırak olmak istemiyor. Bu kısır döngüyü kırmak zorundayız” dedi. Ar, “Teknolojinin geldiği noktada özellikle imalat sektöründe yer alan meslek dalları için mutlaka alt yapısı güçlü öğrenciler mesleki eğitime yönlendirilmelidir. Çocuklarımız isteyerek, severek mesleki eğitime ‘bir meslek sahibi olacağım, ileride kendi işyerimi açacağım’ diyerek, koşa koşa gelmelidirler” ifadelerini kullandı. Hüseyin Ar, konuşmasını şöyle tamamladı: “İŞKUR’un işbaşı eğitim Sistemi ile entegre edilecek yeni bir çıraklık modeli geliştirilmelidir. Gerekirse meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezleri programları birleştirilerek, öğrencilerin daha fazla uygulamalı eğitim almaları sağlanmalıdır” 

 

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