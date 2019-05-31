Ankara’da mikro sergi

Kuru yemiş kabukları, pirinç ve makarna taneleri gibi küçük nesneler üzerine çizdiği resimleriyle bilinen Kale, sergide becerilerini gözler önüne serdi. Çalışması dev ekrandan gösterilen Kale’nin, küçük makarna tanesi üzerine resmettiği İstanbul silueti büyük beğeni topladı. Kale’nin sergisinde yer alan pirinç tanesi üzerine çizili Atatürk portresi, mercimeğe çizili gemi görseli ile meyve çekirdeklerine yaptığı birçok resim bulunuyor. Sanatçı Kale, insanların çöp olarak gördüğü ya da umursamadığı küçük objeleri birer tuvale dönüştürdüğünü ve bu sayede insanlara yeni bir pencere açmaya çalıştığını söyledi. Eserlerinde, Anadolu’dan pek çok izler görülebileceğini belirten Kale, özellikle İstanbul ve Anadolu’nun mistik yapısını eserleriyle tanıtmayı arzuladığını anlattı. Kale, yakında Hollanda, İngiltere, ABD ve Japonya’da da sergiler düzenleyeceğini, ilerleyen yıllarda dünyadaki ilk ve tek mikro art müzesini Türkiye’de açmayı hedeflediğini dile getirdi.