Ankaralı tekstilciler ‘PureLondon 2019’da 

ASO Ur-Ge tekstil kümesinde yer alan 20’ye yakın firmanın katıldığı iş gezisinde, projede yer alan firmalar ikili iş görüşmeleri yaparak sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. İkili görüşmeler sonrasında heyet katılımcıları, Londra’nın önemli markalarının yer aldığı Oxford Streett’teki mağazaları da ziyaret ederek fiyat ve güncel trendler hakkında fikir edindi.

VİZYONER BAKIŞ AÇISI

Tekstil Küme’nin İngiltere ziyaretini değerlendiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, PureLondon Fuarı’nın dünyanın önde gelen moda fuarlarından biri olduğunu belirterek, “ASO olarak üyelerimize vizyoner bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Bir yandan sektörlerin gelişmesine yönelik yeni projeler üretirken bir yandan da küresel gelişmeleri takip edebilmeleri için yurtdışı fuar ve inceleme gezileri düzenliyoruz. Bu etkinlikler tekstil sektörümüzün ihracatına ve Ankara’nın tanıtımına güç katacaktır. Ur-Ge Tekstil kümesinde yer alan üyelerimizin verimli çalışmalara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.